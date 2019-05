So kannst du das Champions-League-Finale gratis im Probemonat sehen

Auf DAZN wird das Champions-League-Finale in voller Länge live übertragen. SPOX sagt dir, wie du das Endspiel der Königsklasse im kostenlosen Probemonat sehen kannst.

Erlebe das Finale der Champions League, das der Europa League oder die NBA-Finals im Livestream auf DAZN. Teste hier den ersten Monat kostenlos.

Das Champions-League-Finale kostenlos sehen

Die Übertragungsrechte für die Champions League liegen in dieser Saison bei DAZN Und Sky. Daher wird das Endspiel der Königsklasse am 01. Juni ab 21.00 Uhr live und in voller Länge übertragen. Da es die Möglichkeit gibt, das Streaming-Portal einen Monat kostenfrei zu nutzen, kannst du dir das Spiel komplett gratis ansehen, wenn du jetzt hier dein Abo startest.

Weitere Highlights im Gratis-Monat

Neben dem Finalspiel zwischen Liverpool und Tottenham hast du auch die Möglichkeit, das Finale der Europa League kostenlos anzuschauen. Denn auch der Showdown zwischen Arsenal und Chelsea wird im kostenlosen Probemonat mit enthalten sein. Außerdem kannst du dir die Finals der NBA zu dir nach Hause holen, die am 30. Mai starten. Zusätzlich sind auch noch alle Spiele der laufenden Eishockey-WM mit enthalten.

Alle Highlights auf DAZN im Überblick:

Wettbewerb Runde Datum UEFA Champions League Finale 1. Juni UEFA Europa League Finale 29. Mai NBA Playoffs Finals ab dem 30.Mai Bundesliga Highlights der Relegation 23 und 27. Mai Eishockey-WM Alle Partien 10. - 26. Mai Copa Del Rey Finale 25.Mai Ligue 1 Spieltag 38 25. und 26 Mai Serie A Spieltag 38 25. und 26. Mai DFB Pokal Highlights vom Finale 25.Mai Tennis ATP- und WTA-Turniere Mai und Juni Premier League of Darts Halbfinale & Finale 23. Mai Boxen: Anthony Joshua - Andy Ruiz Jr. WM-Kampf 1. Juni MotoGP Italien-GP 2. Juni

Kosten und Kündigung von DAZN

Nach dem ersten gratis Probemonat kostet das Livestream-Angebot auf DAZN monatlich nur 9,99 Euro. Allerdings kann das Abonnement jederzeit gekündigt werden. Wenn ihr das vor Ablauf der ersten 30 Tage macht, kommen also keine Kosten auf euch zu und ihr könnt das aufgeführte Programm gänzlich zum Nulltarif nutzen.

© getty

Auch Boxen, MLB und Hockey im Angebot

Zusätzlich zu den genannten Highlights werden noch weitere Sportarten wie die UFC, Feldhockey, zahlreiche europäische Basketballigen oder auch die MLB angeboten. Es ist also für jeden Sportbegeisterten etwas passendes dabei.

Der Livestream von DAZN auf fast allen Geräten

Nicht nur über den PC oder Laptop ist DAZN abrufbar. Auch mit der mobilen DAZN-App könnt ihr euch den Streamingdienst direkt auf euer Smartphone oder auf das Tablet holen, egal ob mit einem Android- oder iOS -System. Auch auf dem TV gibt es zahlreiche Möglichkeiten, DAZN zu empfangen. Folgende Endgeräte bieten den Streaming-Dienst an:

Apple TV

Smart TVs von Android TV

Samsung, LG

Panasonic

Sony und Philips

Amazon Fire TV und Fire TV Stick

Außerdem kannst du über die Spielekonsolen PS4, PS3 und Xbox One dein Livestream-Erlebnis starten.