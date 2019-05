Champions League: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp und seine Bilanz in Finalspielen

Beim Champions-League-Finale zwischen Tottenham und Liverpool bestreitet Reds-Coach Jürgen Klopp bereits sein achtes Endspiel als Trainer. Wie die bisherige Bilanz des Coaches aussieht, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Klopp und die Angst vor Finalspielen

Es ist unbestritten, dass Jürgen Klopp in den letzten Jahren einer der weltweit erfolgreichsten Trainer war und immer noch ist. Seine Bilanz in Finalspielen ist allerdings ein große Manko und die erste Anlaufstelle seiner Kritiker.

Von bisher sieben Endspielen konnte der Liverpool-Coach bisher nur ein einziges gewinnen - und auch das ist schon eine Weile her.

Jürgen Klopps Finalspiele mit dem BVB

Das erste Endspiel von Jürgen Klopp fand im Jahr 2011/2012 statt. Mit Borussia Dortmund gelang ihm im DFB-Pokal-Finale direkt ein 5:2-Sieg gegen den FC Bayern, womit man Double aus Pokal und Meisterschaft für den BVB perfekt machte.

Doch seitdem wollte ihm kein Finalsieg mehr gelingen. Sowohl im Pokal-Endspiel der Saison 2013/14 (0:2 gegen Bayern) als auch 2014/15 (1:3 gegen Wolfsburg) hatte der 51-Jährige das Nachsehen. Auch im historischen deutschen Endspiel der Champions League 2012/2013 gegen Bayern München musste sich Klopp mit 1:2 geschlagen geben.

Die Finalspiele von Jürgen Klopp in der Übersicht:

Jahr Wettbewerb Verein Gegner Ergebnis 2012 DFB-Pokal Borussia Dortmund FC Bayern 5:2 2013 Champions League Borussia Dortmund FC Bayern 1:2 2014 DFB-Pokal Borussia Dortmund FC Bayern 0:2 n.V. 2015 DFB-Pokal Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 1:3 2016 Ligapokal FC Liverpool Manchester City 2:4 i.E. 2016 Europa League FC Liverpool FC Sevilla 1:3 2018 Champions League FC Liverpool Real Madird 1:3 2019 Champions League FC Liverpool Tottenham -:-

Klopp noch titellos bei Liverpool

Die lange Leidenszeit des Jürgen Klopp hatte auch beim FC Liverpool kein Ende. In seiner ersten Saison mit den Reds ging es direkt ins Finale des englischen Ligapokals, wo man Manchester City im Elfmeterschießen mit 2:4 unterlag.

Im darauf folgenden Endspiel der Europa League kassierte der deutsche Trainer gegen den FC Sevilla bereits die fünfte Final-Niederlage in Folge. Mit 1:3 ging das Endspiel gegen die Spanier verloren.

Dasselbe Ergebnis gab es dann auch letztes Jahr im Finale der Champions League. Die Aussetzter von Torwart Loris Karius besiegelten gegen Real Madrid die bereits sechste Pleite im siebten Versuch.

Liverpool gegen Tottenham: Klopps achter Anlauf

Im Champions-League Finale gegen Tottenham Hotspur soll jetzt der Fluch der letzten sieben Jahre ein Ende nehmen. Trotz der desaströsen Bilanz von Klopp gehen die Reds als Favorit in das Finale der Königsklasse. Nach dem sensationellen 4:0-Wunder von Anfield gegen den FC Barcelona ist der Liverpool-Coach nun bereit, auch seine ganz persönliche Leidensgeschichte zu beenden.

CL 2018/19: Klopps Weg ins Finale der Champions League:

Datum Heim Ergebnis Gast 18.09.18 FC Liverpool 3 - 2 Paris Saint-Germain 03.10.18 SSC Neapel 1 - 0 FC Liverpool 24.10.18 FC Liverpool 4 - 0 Roter Stern Belgrad 06.11.18 Roter Stern Belgrad 2 - 0 FC Liverpool 28.11.18 Paris Saint-Germain 2 - 1 FC Liverpool 11.12.18 FC Liverpool 1 - 0 SSC Neapel 19.02.19 FC Liverpool 0 - 0 Bayern München 13.03.19 Bayern München 1 - 3 FC Liverpool 09.04.19 FC Liverpool 2 - 0 FC Porto 17.04.19 FC Porto 1 - 4 FC Liverpool 01.05.19 FC Barcelona 3 - 0 FC Liverpool 07.05.19 FC Liverpool 4 - 0 FC Barcelona 01.06.19 Tottenham Hotspur 21 . 00 Uhr FC Liverpool

Liverpool gegen Tottenham im Livestream

