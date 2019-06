Champions League heute legal sehen: Tottenham Hotspur gegen FC Liverpool im TV und Livestream

Die wichtigste Titelentscheidung im europäischen Fußball steht kurz bevor: das Champions-League-Finale. SPOX zeigt euch, wie ihr das Spiel zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool heute legal im TV und Livestream live sehen könnt.

Ihr wollt nichts rund um das Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Tottenham verpassen? Dann sichert euch jetzt den kostenfreien Probemonat und seht das Spiel live auf DAZN!

Champions-League-Finale heute live: Wann und wo findet das Spiel statt?

Der Kampf zwischen Tottenham Hospur und dem FC Liverpool um die begehrte Champions-League-Trophäe beginnt am heutigen Samstag um 21 Uhr. Gespielt wird im Wanda Metropolitano in Madrid.

Champions-League-Finale heute legal sehen: TV-Übertragung und Livestream

Das Finale der UEFA Champions League 2019 zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF, das in den vorherigen Jahren das Endspiel übertragen hat, besitzt keine Rechte mehr für die Übertragung des wichtigsten europäischen Wettbewerbs. Stattdessen teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte und bieten somit die zwei legalen Möglichkeiten, die Partie live zu sehen.

Das Finale der Königsklasse hätte aufgrund des Rundfunkvertrages nur im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden können, wenn ein deutscher Verein das Endspiel erreicht hätte.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool: Das Champions-League-Finale live sehen

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich die exklusiven Übertragungsrechte an der Champions League. Beide Anbieter haben das Finale der Königsklasse zwischen den Spurs und Liverpool live im Programm.

Champions-League-Finale im Livestream sehen:

Der Streamingdienst DAZN zeigt eine halbe Stunde vor Anpfiff, um 20.30 Uhr, die ersten Vorberichte und Analysen zum Endspiel zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool.

Ein Abonnement bei DAZN kostet lediglich 9,99 Euro im Monat. Zudem bietet das "Netflix des Sports" Neukunden einen kostenlosen Probemonat an.

Moderator Alex Schlüter wird euch auf das Finale einstimmen, ehe Kommentator Jan Platte und Per Mertesacker die Partie begleiten werden.

Champions-League-Finale im Pay-TV sehen:

Bei Sky starten die ersten Vorberichte bereits anderthalb Stunden vor Anpfiff, die Live-Übertragung aus Madrid beginnt um 20.45 Uhr. Moderator Sebastian Hellmann, die Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer sowie Michael Ballack begleiten aus dem Sky-Studio in Unterföhring. Wolff Fuss und Dietmar Hamann kommentieren das Spiel.

Zusätzlich bietet Sky seinen Kunden noch einen Livestream via Sky Go an.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool heute im LIVE-TICKER

Solltet ihr das Finale nicht an den Bildschirmen verfolgen können, habt ihr die Möglichkeit, das komplette Spielgeschehen im ausführlichen LIVE-TICKER von SPOX zu verfolgen.

SPOX tickert neben den Toren, Auswechslungen, Verwarnungen und Platzverweisen auch alle weiteren spielentscheidenden Aktionen. Dank des Tickers bleibt ihr also immer auf dem neusten Stand.

Tottenham Hotspur - Liverpool FC: Die Duelle im Überblick

In der Champions League standen sich beide Teams bisher noch nicht gegenüber. Liverpool gewann in der abgelaufenen Premier-League-Saison beide Spiele gegen die Spurs.

Resultate der fünf vergangenen Duelle zwischen Tottenham und Liverpool: