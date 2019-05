Champions-League-Finale 2019 im TV und im LIVE-STREAM sehen

Am kommenden Samstag stehen sich im diesjährigen Champions-League-Finale der FC Liverpool und die Tottenham Hotspur. SPOX informiert euch über die komplette Live-Berichterstattung im TV sowie im Stream.

Sichert Euch jetzt den kostenfreien Testmonat und seht das Finale Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool live und in voller Länge bei DAZN.

Champions League, Finale 2019: Alle Spieldaten im Überblick

Die Final-Begegnung zwischen Tottenham und Liverpool wird am Samstag um 21 Uhr in Madrid angestoßen. Austragungsstätte des Endspiels ist das 2017 eröffnete Wanda Metropolitano, der eigentliche Heimspielort vom spanischen Erstligisten Atletico Madrid.

Auch die Schiedsrichter-Ansetzung für das anstehende Final-Duell der Königsklasse ist seit zwei Wochen bekannt. Um einen gerechten und sportlich fairen Spielverlauf sorgt sich am Samstag ein vierköpfiges Schiedsrichter-Gespann aus Slowenien. Diese Unparteiischen leiten die Partie auf dem Platz:

Schiedsrichter: Damir Skomina

Assistenten: Jure Praprotnik, Robert Vukan

Vierter Offizieller: Antonio Mateu Lahoz

Außerdem sind zwei der drei Video-Assistenten deutsche Unparteiische abseits des Platzes aktiv:

Video-Assistenten: Danny Makkelie, Felix Zwayer, Mark Borsch

Champions-League-Finale 2019: Die Partie im LIVESTREAM

Das rein englische Finale der Königsklasse zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool wird live und in voller Länge beim Streaming-Broadcaster DAZN übertragen. Somit könnt ihr die Partie zu Hause, aber ebenso von unterwegs über alle mobilen Endgeräte oder SmartTV abrufen.

Mit den ersten Vorberichten zum Spiel geht es schon eine halbe Stunde vor Spielbeginn los. Um 20.30 Uhr meldet sich folgendes DAZN-Trio mit den ersten Einschätzungen und neuesten Infos zum Spiel aus Madrid zu Wort:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Per Mertesacker

Champions-League-Finale live: Übertragung des Finals im TV

Im Gegensatz zu vorangegangenen Spielzeiten wird das Champions-League-Finale in diesem Jahr nicht im Free-TV zu sehen sein.

Eine direkte TV-Übertragung hat sich lediglich das Pay-TV, genauer der Bezahlsender Sky, gesichert. Sky beginnt die Vorberichterstattung zum Finale bereits anderthalb Stunden vor Anpfiff. Ab 19.30 Uhr geht folgendes Sky-Personal mit den ersten Vorberichten und Analysen auf Sky Sport 1 auf Sendung:

Moderator: Sebastian Hellmann

Experten: Lothar Matthäus, Erik Meijer

Gast: Michael Ballack

Neben der üblichen Fernsehübertragung bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via Sky Go an, den lediglich Sky-Kunden aufrufen können.

Tottenham Hotspur: Der Weg ins Champions-League-Finale

Datum Turnier-Phase Heim Ergebnis Gast 03.10.18 Gruppenphase Tottenham Hotspur 2-4 FC Barcelona 24.10.18 Gruppenphase PSV Eindhoven 2-2 Tottenham Hotspur 06.11.18 Gruppenphase Tottenham Hotspur 2-1 PSV Eindhoven 28.11.18 Gruppenphase Tottenham Hotspur 1-0 Inter Mailand 11.12.18 Gruppenphase FC Barcelona 1-1 Tottenham Hotspur 13.02.19 Achtelfinale Tottenham Hotspur 3-0 Borussia Dortmund 05.03.19 Achtelfinale Borussia Dortmund 0-1 Tottenham Hotspur 09.04.19 Viertefinale Tottenham Hotspur 1-0 Manchester City 17.04.19 Viertefinale Manchester City 4-3 Tottenham Hotspur 30.04.19 Halbfinale Tottenham Hotspur 0-1 Ajax Amsterdam 08.05.19 Halbfinale Ajax Amsterdam 2-3 Tottenham Hotspur

Champions League, Endspiel 2019: Alle Highlights im Re-Live

Ihr könnt die Begegnung nicht live sehen? Kein Problem. Auf DAZN bleibt die Partie in voller Spiellänge auch nach Abpfiff dauerhaft abrufbar. Zudem werden zeitnah nach dem Abpfiff die Highlights des Finals auf der Plattform zu finden sein.

Darüber hinaus seht ihr bei DAZN weitere Live-Inhalte aus den besten europäischen Ligen (La Liga, Serie A, Ligue 1, Süper Lig) sowie viele weitere Top-Events aus der Welt des Basketballs, Handballs, Tennis.

Für lediglich 9,99 € im Monat kann das Abo abgeschlossen werden. Die ersten Tage sind dabei kostenfrei. In dieser Zeit kann das Abonnement auch kostenlos wieder gekündigt werden.

UEFA Champions League 2019/20: Wo wird die neue CL-Saison live übertragen?

Auch in der neuen Saison wird die Champions League nicht im Free-TV zu sehen sein. Alle Live-Spiele der neuen Champions-League-Saison 2019/20 werden weiterhin vom Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Plattform DAZN übertragen.

Sky zeigt in der kommenden Saison 34 Einzelspiele, während DAZN bei insgesamt 104 der 125 Einzelspiele der Rechte-Inhaber ist.

FC Liverpool: Der Weg ins Champions-League-Finale