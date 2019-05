Champions League: Alle Live-Übertragungen, Paarungen und Termine der Halbfinal-Rückspiele

In der Champions League entscheidet sich in dieser Woche, welche Teams im Finale gegeneinander antreten. In Amsterdam findet das erste Halbfinal-Rückpsiel statt. Am Mittwoch wird der zweite Final-Teilnehmer ermittelt. SPOX informiert euch im Vorfeld über alle Paarungen, Termine sowie die Live-Übertragungen.

Meldet euch jetzt zum DAZN-Gratismonat an und verfolgt den kompletten Kampf um die Krone in der Königsklasse.

Champions-League-Halbfinale: Alle Spiel-Paarungen mit Anstoßzeiten

Die junge Ajax-Mannschaft, geführt von Trainer Erik ten Hag, sorgt in Europa für Wirbel und begeistert mit ihrer unbekümmerten, dynamischen Spielweise. Nachdem die Niederländer durch das positive Hinspiel-Ergebnis eine gute Ausgangslage für das Halbfinal-Rückspiel geschaffen haben, hoffen die Ajax-Anhänger auf den ersten Finaleinzug seit 1996.

© getty

Während Ajax Amsterdam erst am Mittwoch im Einsatz ist, kann der FC Barcelona im Duell gegen den FC Liverpool bereits am Dienstag alles klar machen.

Die Rückspiel-Termine des Champions-League-Halbfinals 2019 in der Übersicht:

Tag/Datum Anstoß Heim Auswärts Di., 07.05.19 21 Uhr FC Liverpool FC Barcelona Mi., 08.05.19 21 Uhr Ajax Amsterdam Tottenham Hotspur

Champions League, Halbfinal-Hinspiele: Die Ergebnisse im Überblick

Nach dem 1:0-Auswärtssieg hat der niederländische Traditionsverein Ajax im Heimspiel gegen Tottenham Hotspur die bessere Ausgangssituation.

Eine wesentlich schwierigere Aufgabe steht dem FC Liverpool an der Anfield Road bevor. Die Mannschaft von Jürgen Klopp verlor das Hinspiel im Camp Nou mit 0:3. Außerdem plagen den Endspiel-Teilnehmer von 2018 Verletzungssorgen. Sowohl Roberto Firmino (Muskelverletzung) als auch Mo Salah (Gehirnerschütterung) fallen aus.

Alle Ergebnisse der Halbfinal-Rückspiele im Überblick (mit Torschützen):

Heim Gast Hinspiel-Ergebnis Tore/Spielminuten Tottenham Hotspur Ajax Amsterdam 0:1 van de Beek (15.) FC Barcelona FC Liverpool 3:0 Suarez (26.), Messi (75.), Messi (82.)

Champions League live: Das Halbfinale im TV/LIVESTREAM

Die anstehenden Halbfinal-Rückspiele der UEFA Champions League werden sowohl im TV als auch im Stream zu sehen sein. Sowohl der Pay-TV-Sender Sky als auch das Streaming-Portal DAZN übertragen alle Halbfinal-Rückspiele live und in voller Länge.

Live-Übertragungen des Champions-League-Halbfinals 2019 bei DAZN und Sky:

Anpfiff Heim Gast Live im TV Livestream 21 Uhr FC Liverpool FC Barcelona Sky Sport 1, Sky Sport Austria DAZN, DAZN Austria, Sky Go 21 Uhr Ajax Amsterdam Tottenham Hotspur Sky Sport 1, Sky Sport Austria DAZN, DAZN Austria, Sky Go

Champions League 2019: LIVETICKER und Highlights

Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit die komplette Champions-League-Saison via SPOX-Liveticker mitzuverfolgen, sodass ihr während allen Rückspiel-Begegnungen jederzeit auch von unterwegs auf dem Laufenden bleibt. Zum Liveticker der Königsklasse geht's hier lang.

Nach Spielende habt ihr die Möglichkeit, euch alle Spiel-Highlights noch einmal vor Augen zu führen. Das könnt ihr entweder im Re-Live oder in Form der Highlight-Clips bei DAZN tun.

Darüber hinaus versorgt euch DAZN regelmäßig mit den neusten Hintergrund-Storys, Interviews und Analysen rund um die UEFA Champions League.

UEFA Champions League: Halbfinalisten der letzten zwei Jahre