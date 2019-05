Champions League 2018/19: Top-Torjäger, Assists, Hinspiel-Ergebnisse und Halbfinal-Rückspiele

Die Champions-League-Saison 2018/19 neigt sich langsam dem Ende zu. Schon am 1. Juni steht das Finale im Estadio Metropolitano in Madrid auf dem Spielplan. Auch in dieser Saison haben die Champions-League-Teams für sehenswerte und vor allem viele Tore gesorgt. SPOX liefert euch die Top-Torjäger, die besten Vorlagengeber sowie die ewige Torschützenliste der Champions League.

Sichert euch noch heute das DAZN-Testmonat und seht alle Live-Inhalte, Hintergründe sowie Highlights der UEFA Champions League im Rahmen der kostenfreien 30-Tage-Testphase bei DAZN.

Champions League 2018/19: Top-Torjäger in der Übersicht

Im Vergleich zu den Saisons 2015/16, 2016/17 und 2017/18 wird Cristiano Ronaldo in dieser Saison nicht ganz oben auf der Torschützenliste der Champions League landen können. Zum Zeitpunkt des Ausscheidens von Juventus Turin stand der Portugiese bei sechs Champions-League-Toren und damit auf Platz fünf.

Mehr Tore erzielten unter anderem Dusan Tadic, Robert Lewandowski und Lionel Messi. Letzterer könnte die laufende Champions-League-Saison als bester Torjäger beenden. Derzeit steht der mehrfache argentinische Weltfußballer bei 12 Treffern.

Die besten Torjäger der Champions-League-Saison 2018/19:

Pl. Spieler Team Tore 1. L. Messi Barcelona 12 2. D. Tadic Ajax 9 3. R. Lewandowski FC Bayern 8 4. E. Ben Nabouhane Roter Stern 7 5. Cristiano Ronaldo Juventus 6 6. S. Agüero Man City 6 7. M. Marega Porto 6 8. E. Dzeko Rom 5 9. A. Kramaric Hoffenheim 5

UEFA Champions League 2018/19: Top-Spieler nach Assists

In 122 gespielten Champions-League-Spielen erzielten die Mannschaften in der Summe 355 Tore. Der Großteil der Tore gehen auf das Konto von Manchester City (30 Tore) und Barcelona (26 Tore). Gleichzeitig stellen diese beiden Mannschaften die Spieler mit den meisten Vorlagen.

Das sind die fünf besten Vorlagen-Geber der aktuellen Champions-League-Saison:

Spieler Verein Assists Luis Suarez FC Barcelona 5 Jordi Alba FC Barcelona 5 Leroy Sane Manchester City 5 Riyad Mahrez Manchester City 4 Kylian Mbappe Paris Saint-Germain 4

Champions League: Die erfolgreichsten Torjäger aller Zeiten

Derzeit steht Messi bei insgesamt 112 Toren in 134 Einsätzen. Der drei Jahre ältere Cristiano Ronaldo ist Lionel Messi 14 Tore voraus. Damit führt der Portugiese die ewige Torjägerliste der Champions League an.

Hinter Ronaldo und Messi finden sich Real- und Barca-Legenden wie beispielsweise Raul, Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry oder Zlatan Ibrahimovic wieder.

© getty

Das sind die besten und erfolgreichsten Torschützen der Champions League:

Pl. Spieler Einsätze Tore 1 Cristiano Ronaldo 162 126 2 Lionel Messi 134 112 3 Raul 142 72 4 Karim Benzema 112 60 5 Ruud van Nistelrooy 73 56 6 Robert Lewandowski 80 53 7 Thierry Henry 112 50 8 Zlatan Ibrahimovic 120 48 9 Andrii Shevchenko 100 48

Die ewige Torjägerliste der Champions League inklusive Europapokal der Landesmeister © getty 1/21 Mit seinem Doppelpack bei Barcelonas 3:0 gegen Liverpool im Champions-League-Halbfinalhinspiel hat Lionel Messi seinen Rückstand auf Cristiano Ronaldo verkürzt. Hier gibt's die Top 20 der Ewigen Torschützenliste (Stand 01.05.2019). © getty 2/21 18. Platz: Fernando Morientes. 33 Tore in 93 Spielen für Olympique Marseille, FC Valencia, FC Liverpool und Real Madrid. © imago 3/21 18. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 4/21 18. Platz: Edinson Cavani. 34 Tore in 59 Spielen für Paris St.-Germain und den SSC Neapel. © getty 5/21 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 37 Tore in 68 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 8/21 14. Platz: Thomas Müller. 42 Tore in 105 Spielen für Bayern München. © getty 9/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 10/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 11/21 11. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 12/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 13/21 9. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 14/21 8. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 15/21 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 16/21 Platz 6: Robert Lewandowski. 53 Tore in 80 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 17/21 5. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 18/21 4. Platz: Karim Benzema. 60 Tore in 112 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 19/21 3. Platz: Raul. 72 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 112 Tore in 134 Spielen für den FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 126 Tore in 162 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

Champions-League-Halbfinale: Ergebnisse der Hinspiele

Den größten Vorsprung von allen Halbfinal-Teilnehmern erspielte sich der FC Barcelona. Die Mannschaft von Ernesto Valverde setzte sich vor heimischen Zuschauern mit 3:0 und einem deutliche Chance-Übergewicht gegen den FC Liverpool durch.

Die Ergebnisse der Halbfinal-Hinspiele in der Übersicht:

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Di., 30.04.19 Tottenham Hotspur Ajax Amsterdam 0:1 Mi., 01.05.19 FC Barcelona FC Liverpool 3:0

Champions League, Halbfinale: Die Halbfinal-Rückspiele im Überblick

Die Halbfinal-Rückspiele der Champions League mit Datum und Anstoßzeiten: