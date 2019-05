Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur 2:3: Stimmen und Reaktionen von Pochettino, Lucas Moura und Co.

Der Wahnsinn diktierte das diesjährige Champions-League-Halbfinale: Nach dem FC Liverpool steht mit Tottenham auch die zweite englische Mannschaft nach einer irren Aufholjagd im Finale von Madrid am 1. Juni. Das Amsterdamer-Europapokalmärchen wurde in der 6. Minute der Nachspielzeit von Lucas Moura zerstört. Spurs-Trainer Pochettino war anschließend komplett aufgelöst. Christian Eriksen hoffte, dass Matchwinner Moura eine Statue gebaut werde und Matthijs de Ligt konnte einem nur leidtun.

SPOX hat alle Stimmen und Reaktionen zum Halbfinal-Rückspiel zwischen Ajax und Tottenham gesammelt.

Mauricio Pochettino (Trainer Tottenham Hotspur) ...

... seine Gefühle nach dem Spiel: "Es fällt mir schwer zu sprechen. Dieses Gefühl ist fantastisch. Danke an den Fußball. Meine Spieler sind Helden, das sage ich schon seit Jahren. Die zweite Halbzeit war großartig. Danke Fußball! Diese Emotionen sind ohne den Fußball nicht möglich. Danke an alle, die an uns geglaubt haben."

... Matchwinner Lucas Moura: "Alle meine Spieler sind Helden. Aber er war heute ein Superheld."

... zu seinen Tränen nach dem Spiel: "Das war sehr, sehr emotional. Ich bin so dankbar, dass ich das erleben dürfen. Es ist schwierig, dafür Worte zu finden."

... seine Umstellung nach der Pause mit Fernando Llorente im Sturmzentrum: "Die zweite Halbzeit war herausragend. Mit Llorente haben wir mehr Tiefe ins Spiel bekommen. Wir haben sie dazu gezwungen, umzustellen und sie zu Fehlern gezwungen. Wir haben es verdient, ins Finale zu kommen."

... die Bedeutung des Finaleinzugs für ihn und Tottenham: "Für alle ist das fantastisch. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu freuen und dann werden wir uns auf das Finale vorbereiten."

Lucas Moura (Dreifachtorschütze Tottenham Hotspur) ...

... seine Gefühle nach dem Spiel: "Das kann ich unmöglich beschreiben. Ich bin so glücklich und so stolz auf meine Mannschaftskameraden. Wir haben immer an diesen Moment geglaubt, haben alles dafür gegeben und es in diesem Moment verdient. Wir sind eine Familie, Das ist das größte Geschenk von Gott an mich und das werde ich mit meinen Freunden, meiner Familie und meinen Teamkollegen teilen."

... seinen Status als Matchwinner: "Es geht nicht nur um mich, sondern um die Mannschaft und unseren Zusammenhalt. Es ist so schwer gegen Ajax zu spielen, aber ich habe immer daran geglaubt. Auch ohne unsere Schlüsselspieler haben wir es gut gemacht. So können wir jedes Spiel gewinnen."

... die Wahnsinns-Halbfinalspiele in der Champions League: "Der Fußball ist fantastisch. Er schenkt uns solche Momente, an die wir nie gedacht hätten. Das ist der beste Moment meiner Karriere, in meinem Leben."

Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur: Noten und Einzelkritiken © getty 1/29 Tottenham Hotspur kegelt in einem weiteren denkwürdigen Halbfinale Ajax aus der Königsklasse. Entscheidenden Anteil daran hat Lucas Moura. Die Lehrstunde von Hakim Ziyech reicht nicht. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 ANDRE ONANA: Bekam in der ersten Hälfte fast nichts zu tun, wurde dann fast im Minutentakt geprüft. Hatte keine Schuld an den Gegentoren, reagierte vor dem 2:2 sogar noch großartig aus drei Metern gegen Llorente. Neben Ziyech bester Ajax-Spieler. Note: 2. © getty 3/29 NOUSSAIR MAZRAOUI: Hatte Son gut im Griff und unterstützte seine Vorderleute. War in den Schlussminuten dementsprechend stehend K.o. - gewann knapp 78 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 4/29 MATTHIJS DE LIGT: Köpfte Ajax zur frühen Führung – und alles raus, was in Hälfte eins in seinen Strafraum kam. Wirkte in der Sturm-und-Drang-Phase der Engländer aber auch überfordert und schaffte es nicht, Moura in der Nachspielzeit zu stoppen. Note: 3. © getty 5/29 DALEY BLIND: Wirkte über weite Strecken überfordert. Gewann nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe, verlor insgesamt 13 Bälle. Ließ sich seine fehlende Schnelligkeit anmerken. Note: 4. © getty 6/29 NICOLAS TAGLIAFICO: Ließ Eriksen und Co. in der ersten Halbzeit keine Luft zum Atmen. Hatte später dann selbst kaum noch Luft, um die von Minute zu Minute immer frecheren Spurs-Angreifer zu stoppen. Note: 3,5. © getty 7/29 LASSE SCHÖNE (60.): Ließ die Handlungsschnelligkeit und Aggressivität der vergangenen Runden vermissen, stellte sich speziell vor dem 2:2 an, weil er den Ball nicht entscheidend klärte. Wurde daraufhin ausgewechselt. Note: 5. © getty 8/29 FRENKIE DE JONG: Spielte wie die meisten seiner Kollegen eine bärkenstarke erste Hälfte, glänzte mit einer Zweikampf- und Passquote von jeweils 100 Prozent. Konnte sich danach aber kaum gegen die Angriffe der Spurs wehren und ging mit unter. Note: 3,5. © getty 9/29 DONNY VAN DE BEEK (bis 90.): Ordentliche erste, unsichtbare zweite Halbzeit vom Hinspiel-Torschützen. Gewann nur 53 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © getty 10/29 HAKIM ZIYECH: Mit insgesamt sieben Torschüssen der umtriebigste Ajax-Profi. Traf nicht nur wunderschön zum 2:0, sondern punktete mit vielen starken Hereingaben. Hatte Pech, dass sein Schuss in der 79. an den Pfosten ging. Bestwert. Note: 1,5. © getty 11/29 KASPER DOLBERG (bis 67.): Konnte den kurzfristig ausgefallenen David Neres nicht ansatzweise ersetzen. Tat sich vor allem bei hohen Bällen gegen die kantigen Spurs-Verteidiger schwer und offenbarte auch Defizite im Dribbling und Passspiel. Note: 4,5. © getty 12/29 DUSAN TADIC: Spielte eine starke erste Halbzeit und verfehlte den Kasten der Spurs mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel nur knapp. Brachte nach dem Seitenwechsel nicht mehr viel zustande. Note: 4. © getty 13/29 JOEL VELTMAN (ab 60.): Kam für den erschöpften Schöne, arbeitete noch ordentlich mit nach hinten - gab allerdings keinerlei Impulse im Spiel nach vorne. Note: 3,5. © getty 14/29 DALEY SINKGRAVEN (ab 67.): Ersetzte den blassen Dolberg, um die Defensive zu stärken. Gewann etwas mehr als 60 Prozent seiner Zweikämpfe, trat aber wie Veltman offensiv nicht in Erscheinung. Note: 3,5. © getty 15/29 LISANDRO MAGALLAN (ab 90.): Sollte anstelle von van de Beek helfen, den Final-Einzug über die Zeit zu retten - vergeblich. Ohne Bewertung. © getty 16/29 HUGO LLORIS: Wurde in der ersten Hälfte von seinen Vorderleuten sträflich allein gelassen. War bei beiden Gegentoren chancenlos. Zeigte im zweiten Durchgang zwei starke Paraden gegen de Ligt und Ziyech. Note: 2,5. © getty 17/29 KIERAN TRIPPIER (bis 81.): Pennte vor dem ersten Gegentor und ließ de Ligt wehrlos entwischen, entblößte beim zweiten seine rechte Abwehrseite. Verlor insgesamt 17 Bälle. Schwache Leistung. Note: 5. © getty 18/29 TOBY ALDERWEIRELD: Eroberte die meisten Bälle seiner Mannschaft (11). Gewann trotzdem nur knapp 42 Prozent seiner Zweikämpfe und hinterließ gerade in Hälfte eins einen überforderten Eindruck. Blieb am Ende jedoch stabil. Note: 3,5. © getty 19/29 JAN VERTONGHEN: Ließ sich von Ziyech und Co. düpieren. Vergab dann auch noch kurz vor Schluss die Doppelchance zum Siegtor. Durfte sich bei Moura bedanken, dass ihm Hohn und Spott erspart blieben. Note: 4,5. © getty 20/29 DANNY ROSE (bis 83.): Hatte Schwierigkeiten zu Beginn und schlug viele Flanken ins Niemandsland. Steigerte sich wie seine Kollegen Schritt für Schritt und ließ wenig über seine linke Abwehrseite zu. Note: 3. © getty 21/29 VICTOR WANYAMA (bis 45.): Vogelwilde Vorstellung des Sechsers. Wusste sich nur durch Fouls zu helfen und hatte vor dem zweiten Gegentor nur Augen für den Ball anstatt auf Ziyech zu achten. Wurde zur Pause folgerichtig ausgewechselt. Note: 5. © getty 22/29 MOUSSA SISSOKO: Holte sich früh die Gelbe Karte ab (16.), kämpfte aber mit Mut zum Risiko weiter. Verlor bei seinen riskanten Dribblings zwar einige Bälle (25), eroberte allerdings auch viele (10). Note: 3. © getty 23/29 DELE ALLI: Kam mit seinem verlorenen Kopfballduell gegen de Ligt vor dem 1:0 denkbar schlecht ins Spiel. Wurde dann aber immer besser und bereitete zwei der drei Moura-Treffer (wenn zum Teil nicht unbedingt freiwillig) vor. Note: 2,5. © getty 24/29 CHRISTIAN ERIKSEN: War überall auf dem Feld zu finden, leitete viele Angriffe der Spurs klug und bisweilen schick ein. Zeigte Verbesserungspotential bei Flanken, Schüssen und Defensivzweikämpfen. Note: 2,5. © getty 25/29 LUCAS MOURA: Leitete die Aufholjagd mit seinem Doppelpack binnen vier Minuten ein und krönte sie mit seinem denkwürdigen Treffer in der Nachspielzeit. Sehr wendig, sehr umtriebig. Note: 1. © getty 26/29 HEUNG-MIN SON: Erarbeitete sich zu Beginn eine gute Chance, traf aus spitzem Winkel aber nur den Pfosten. War danach abgemeldet und traf falsche Entscheidungen. Note: 4. © getty 27/29 FERNANDO LLORENTE (ab 46.): Kam zur zweiten Halbzeit für den enttäuschenden Wanyama und erwies sich - trotz seiner vergebenen Chance vor dem 2:2 - als Schlüsselspieler für das Comeback. Machte viele Bälle fest und leitete sie geschickt weiter. Note: 2,5. © getty 28/29 ERIC LAMELA (ab 81.): Kam in den Schlussminuten für Trippier und leitete noch einige Angriffe gut mit ein. Ohne Bewertung. © getty 29/29 BEN DAVIES (ab 83.): Kam in den Schlussminuten für den ausgelaugten Rose. Trat nicht mehr entscheidend in Erscheinung. Ohne Bewertung.

Harry Kane (Tottenham Hotspur) ...

... zum Spiel: "Es war unglaublich. Die erste Halbzeit war enttöuschend, da haben wir sie spielen lassen. Ich bin in die Kabine gegangen und habe gedacht, dass es so heute nicht reichen wird. Dann sind wir rausgegangen und wollten alles geben. Als Lucas Moura die zwei Tore gemacht hat, dachte ich, dass wir noch eins machen. Aber dann trifft Jan Vertonghen nur die Latte und du denkst: 'Vielleicht ist das heute doch nicht unser Tag.'"

... zu seinem Fitnesszustand und ob er für das Finale fit wird: "Die Reha läuft gut. Ich habe diese Woche mit dem Lauftraining begonnen. Wir haben auch ohne mich ManCity und Ajax geschlagen. Jetzt muss ich hart arbeiten, um mich Pochettino wieder anzubieten."

Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)...

... zum Spiel: "Es war ein aberwitziges Spiel, wir waren echt am Boden und haben alles versucht, um zurückzukommen. Wir hatten nur Glück, es tut mir leid für Ajax. Sie haben heute ein wirklich gutes Spiel gegen uns gemacht. Wir haben das Glück erzwungen, sie aber den besseren Fußball gespielt. Es ist eine unglaubliche Erleichterung. Wir haben dafür gekämpft und es ist wie ein Traum, im Finale zu stehen."

... zu Matchwinner Lucas Moura: "Heute ging es nicht um Taktik, sondern um den Kampf, Herz und Lucas Moura. So haben wir gewonnen. Er hat sich das heute verdient. Seine Saison war wie eine Achterbahnfahrt. Jetzt muss er eine Statue in England gesetzt bekommen. Das haut mich alles um und ich bin sprachlos."

Danny Rose (Tottenham Hotspur) ...

... zum Finaleinzug: "Wir haben gestern das Spiel von Liverpool gesehen. Es hat gezeigt, dass es nicht vorbei ist, bis es wirklich vorbei ist. Unsere erste Halbzeit war so enttäuschend wie das Hinspiel, aber nach der Pause sind wir in Fahrt gekommen."

... Liverpool-Spiel als Motivation? "Pochettino hat Liverpools Comeback im Hotel vor dem Spiel erwähnt. Er hat kein Problem damit, dass wir verlieren. Aber wir müssen auf die richtige Art und Weise verlieren."

Erik ten Hag (Trainer Ajax Amsterdam) ...

... über seine Enttäuschung: "Wir waren soh nah dran und wir hätten es so sehr verdient. Aber diese letzte Sekunde ...."

... über die 2:0-Führung: "Ich habe den Spielern gesagt, dass es noch nicht vorbei ist. Das konnte man an den Spurs-Spielern sehen. Sie haben daran geglaubt."

... zu den Chancen auf die Entscheidung: "Wenn der Ball von Ziyech nicht an den Pfosten, sondern rein geht, ist es vorbei für Tottenham. Aber ich kann niemandem die Schuld geben. Wir hatten eine fantastische Champions-League-Saison und sind als Team gewachsen. Es ist schwer, das zu verarbeiten"

Matthijs de Ligt (Kapitän Ajax Amsterdam): "Das ist die schlimmste Art und Weise, auszuscheiden. Aber wir haben jetzt noch zwei Spiele in der Liga."