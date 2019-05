Champions League - Ajax gewinnt Hinspiel bei den Spurs: Die Kunst des Erwachsenwerdens

Ajax Amsterdam zeigte im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals bei Tottenham zwei Gesichter: Das eine war das junge, frische, temporeiche, unbekümmerte Ajax, das man schon aus den grandiosen Auftritten gegen Real Madrid und Juventus kannte. Das andere war älter, abgezockter, erwachsener, aber auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Mindestens ein Wermutstropfen blieb trotz eines "herausragenden" Abends.

Es ist noch gar nicht so lange her, da war das Champions-League-Märchen von Ajax Amsterdam schon vorbei, als es noch nicht einmal so richtig begonnen hatte. Mitte Februar war das, am 13. Tag des Monats um genau zu sein. Da verlor Ajax in der heimischen Johan-Cruyff-Arena mit 1:2 gegen einen unterlegenen, aber eben eiskalten Titelträger Real Madrid.

Die 90 brillanten Minuten, die Ajax zuvor bestritten hatte und in denen die Niederländer die Königlichen dominiert hatten? Bestenfalls eine respektable Randnotiz. Schließlich zählt gerade in der K.o.-Phase der Champions League mit ihrer Auswärtstorregel einzig und allein das nackte Ergebnis. Die junge Ajax-Truppe schien zu grün hinter den Ohren zu sein, um im Konzert der Großen mitspielen zu können. Nicht erwachsen genug, nicht abgezockt genug, hieß es damals.

Doch in den darauffolgenden Spielen gegen Real (4:1) und Juventus (1:1, 2:1) zeigte der Underdog, wie weit man es trotz eines vergleichsweise minimalen Etats und gerade mit jener jugendlich anmutenden Unbekümmertheit, die ihm noch als Nachteil attestiert wurde, kommen kann.

Noten und Einzelkritiken zu Tottenham - Ajax: Frenkie goes to Hollywood! © getty 1/28 Ajax lebt den Traum vom Finale in Madrid. Während Frenkie de Jong unterstreicht, warum er einer der begehrtesten Fußballer der Welt ist, fehlten Harry Kane und Heung-min Son an allen Ecken und Enden. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. © getty 2/28 TOTTENHAM HOTSPUR – Hugo Lloris: Rutschte vor dem Gegentor unglücklich weg. Aber im Eins gegen Eins ohnehin kaum mit einer Chance. Dann stark beim zweiten van-de-Beek-Abschluss. Note: 3,5. © getty 3/28 Kieran Trippier: Defensiv durch die ständig wechselnden Gegenspieler und das flotte Kurzpassspiel stark gefordert. Offensiv bemüht und mit guten Standards. Dazu stark im Zweikampf (75 Prozent). Note: 3,5. © getty 4/28 Davinson Sanchez: Sehr viel in Zweikämpfen beschäftigt. Rückte immer wieder aus der Kette heraus um Ajax vor eine physische Herausforderung zu stellen. Tolle Übersicht im Aufbauspiel in Durchgang Zwei. Note: 3. © getty 5/28 Toby Alderweireld: Hatte große Probleme mit der Zuteilung und wirkte ohne direkten Gegenspieler orientierungslos. Besser in der Viererkette und gefährlich bei Standards. Vergab kurz vor der Pause per Kopf die Großchance zum Ausgleich. Note: 4. © getty 6/28 Jan Vertonghen: Abstimmungsfehler mit Rose beim Gegentor. Dann das frühe Aus nach einem Kopfzusammenstoß mit Alderweireld. Ausgewechselt nach 39 Minuten. Note: 4,5. © getty 7/28 Danny Rose: Abstimmungsfehler mit Vertonghen beim Gegentor. Defensiv im ersten Durchgang nicht in die Zweikämpfe gekommen. Offensiv bemüht aber schlampig. Note: 4,5. © getty 8/28 Vincent Wanyama: Gegen die wenigen Gegenspieler im Mittelfeld überfordert. Sehr auf sich alleine gestellt und mit zu großer Verantwortung. Nach der Systemumstellung und der Einwechslung von Sissoko verbessert. Note: 4. © getty 9/28 Christian Eriksen: Im ersten Durchgang wie der Rest des Mittelfeldes nicht im Spiel. Auch im zweiten Durchgang mit zahlreichen Fehlpässen und ohne zündende Idee. Kein guter Auftritt des Stars. Note: 4,5. © getty 10/28 Dele Alli: Unsichtbar in Durchgang Eins. Litt unter den Umständen und fand bei eigenem und gegnerischem Ballbesitz nicht ins Spiel. Auch im zweiten Durchgang mit nur wenigen Lichtblicken. Note: 4,5. © getty 11/28 Lucas Moura: Tauchte wie der Rest der Mannschaft im ersten Durchgang ab. Ging was nach vorne, war Moura meist beteiligt. Am Ende resultierten seine Ballaktionen meist in physischen Duellen, bei denen er unterlegen war. Note: 4. © getty 12/28 Fernando Llorente: Nutzte die physischen Vorteile gegen Blind, wo es ging. Sehr bemüht, ohne aber in Abschlusssituationen zu kommen. Kein großer Vorwurf. Note: 3,5. © getty 13/28 Moussa Sissoko: Ab der 39. Minute für Vertonghen. Brachte Dynamik und eine Menge Physis mit. Traute sich offensiv viel zu und war ein absolut belebendes Element. Note: 2,5. © getty 14/28 Ben Davies: Ab der 79. Minute für Rose. Konnte in einem jetzt zerfahrenen Spiel keine Akzente mehr setzen. Ohne Bewertung. © getty 15/28 Juan Foyth: Ab der 80. Minute für Trippier. Ohne Bewertung. © getty 16/28 AJAX AMSTERDAM – Andre Onana: Wirkte sehr sicher und mit guter Ausstrahlung. Abschlüsse kamen zumeist auf den Mann. Gute Strafraumbeherrschung, aber durchaus unsicher bei Abschlägen. Note: 3. © getty 17/28 Joel Veltman: Viel defensiver bei Ballbesitz gebunden als Tagliafico. Ohne direkten Gegenspieler und mit gutem Stellungsspiel. Bärenstarkes Tackling im ersten Durchgang im eigenen Strafraum. Note: 2,5. © getty 18/28 Mathijs De Ligt: Gewohnt gutes Stellungsspiel und sicher im Spielaufbau. Hatte jedoch ungewohnte Probleme bei gegnerischen Standards in den Luftzweikämpfen. Note: 3,5. © getty 19/28 Daley Blind: Hatte Probleme mit der körperlichen Präsenz von Llorente. Wurde dieser flach angespielt, war Blind jedoch zur Stelle und spritzte in die Pässe. In der Luft zumeist zweiter Sieger. Note: 3. © getty 20/28 Nicolas Tagliafico: Enorm hoher Offensivdrang in der ersten Halbzeit. Übles Tackling Mitte der ersten Halbzeit. Nahm dann das Risiko nicht aus den Zweikämpfen und besetzte seine Position nicht mehr gut. Note: 4. © getty 21/28 Lasse Schöne: Sehr viel in Bewegung und immer wieder mit guten Angeboten im Spielaufbau aus der zweiten Ebene. Ungenau bei längeren Pässen aber sehr wichtig für den Ballvortrag und als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Note: 3. © getty 22/28 Frenkie de Jong: Bewies einmal mehr, dass er Herz und Hirn von Ajax ist. Bestach durch Passsicherheit, starker Antizipation in der Balleroberung und Zweikampfpräsenz. Baute in der zweiten Halbzeit etwas ab, dennoch ein starker Auftritt. Note: 1,5. © getty 23/28 Donny van de Beek: Lauffreudig, zweikampfstark und mit starker Bewegung vor seinem Siegtreffer. Bot sich die Möglichkeit, löste er sich im entscheidenden Moment aus dem Deckungsschatten und stellate die Spurs vor enorme Probleme. Note: 2. © getty 24/28 Hakim Ziyech: Entfernte sich häufig von der angestammten Position, um die linke Seite zu überladen. Mit vielen Ideen und dem Traumpass auf van de Beek beim 1:0. In Halbzeit zwei weiter engagiert, aber schlampiger im Passspiel. Note: 2,5. © getty 25/28 Dusan Tadic: Bemüht, sich in das Kurzpassspiel zu integrieren. Befand sich aber ständig in enger Manndeckung und konnte sich im letzten Drittel kaum in Szene setzen. Unglücklich, wenn die Chance mal da war. Note: 4. © getty 26/28 David Neres: Nutzte immer wieder die sich bietenden Räume. Verstand, wann sich der Raum für das Eins-gegen-Eins bot und wann er die Teamkollegen nachrücken lassen musste. Pech beim Abschluss an den Pfosten. Note: 2,5. © getty 27/28 Noussair Mazraoui: Ab der 65. Minute für Schöne. Sollte durch seine Laufstärke und Stellungsspiel größere Räume schließen, als es Schöne tat. Dies gelang in Unterzahl im Mittelfeld kaum. Note: 4. © getty 28/28 Klaas-Jan Huntelaar: Ab der 87. Minute für Ziyech. Note: Keine Bewertung.

Ajax zieht Spurs 30 Minuten lang an der Nase durchs Eigenheim

Durch den ballorentierten Hochgeschwindigkeitsfußball spielte Ajax mit zwei Titelfavoriten Katz und Maus und lehrte Europas Fußball-Establishment das Fürchten. "Man konnte sehen, dass Juventus und Real ein bisschen Angst vor uns hatten", sagte Ajax-Trainer Erik ten Hag kurz nach dem Einzug ins Halbfinale.

Und genau dort verbreitete Ajax nur zwei Wochen später im neu erbauten Tottenham Hotspur Stadium erneut Angst und Schrecken. Diesmal allerdings nur eine halbe Stunde lang. Die erste des Hinspiels, um genau zu sein. Doch die reichte gegen ersatzgeschwächte und verzweifelt nach Torgefahr suchende Spurs, um eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel in Amsterdam und für den Einzug ins Finale zu haben.

30 Minuten lang zog der Außenseiter, der schon vor dem Spiel gar keiner mehr war, den Tabellendritten der Premier League an der Nase durch das neue Eigenheim - und das im fast schon gewohnten Ajax-Style. Dynamisch, energiegeladen, temporeich, dominant und mit vielen Positionsrochaden. 70 Prozent Ballbesitz und 6:0-Torschüsse verbuchten die Niederländer nach 20 Minuten.

Einer davon - ein besonders schön herausgespieltes Exemplar von David Neres, Lasse Schöne und Hakim Ziyech - kam von Donny van de Beek und fand sein Ziel (15.). Ein weiterer hätte das ebenfalls tun müssen, doch Spurs-Keeper Lloris parierte glänzend gegen eben jenen van de Beek.

© getty

Vertonghen K.o. zwingt Spurs zur Umstellung: Wachgeküsst

"In den ersten 20 Minuten waren wir nur Zuschauer", analysierte ein vom Wiedersehen mit der alten Liebe gefrusteter Christian Eriksen hinterher. Das lag nach Ansicht des ehemaligen Ajax-Spielers jedoch nicht an der Stärke seines Ex-Klubs, sondern an der "unterdurchschnittlichen" Leistung der Lillywhites. "Ajax ist eine gute Mannschaft, aber wir haben sie heute besser aussehen lassen, als sie es eigentlich sind", erklärte Eriksen und hatte damit vielleicht noch nicht einmal Unrecht.

Das anfängliche 3-5-2-System, das Spurs-Trainer Mauricio Pochettin als Teil seines Matchplans präsentierte, entpuppte sich als selbstgestellte Falle. Die Spurs agierten wie das Kanninchen vor der Schlange und kamen lediglich über Standards zu Entlastungsvorstößen. "Ich muss akzeptieren, dass die Formation ein Fehler war", gestand Pochettino nach dem hektischen 95 minütigen Treiben im Londoner Norden, fügte aber richtigerweise an, dass es "nicht so viele Optionen" gegeben habe.

Als Jan Vertonghen jedoch stark blutend und völlig beommen nach einem Zusammenprall mit Ajax-Keeper Andre Onana ausgewechselt werden musste, wurde Pochettino quasi dazu gezwungen, seinen Fehler zu korrigieren. Die Spurs stellten auf eine Viererkette um und die Hereinnahme von Moussa Sissoko sorgte für wesentlich mehr Stabilität im Zentrum. Tottenham war fortan nicht mehr Zuschauer, sondern spielte tatsächlich mit und vergab in Person von Toby Alderweireld kurz vor der Pause die erste und letztlich einzige Großchance auf den Ausgleich.

Tottenham stellt Ajax vor Probleme: Das zweite Gesicht

Die Systemumstellung habe Ajax "vor Probleme bereitet", erklärte ten Hag. Einerseits, weil Tottenham direkter gespielt habe, physisch präsenter, griffiger und stabiler war. Andererseits, weil sich technische Fehler, Ungenauigkeiten und Ballverluste ins Spiel der Niederländer einschlichen.

Dass er dennoch von einem "herausragenden Abend" sprach, war in erster Linie natürlich dem Ergebnis geschuldet. Darum gehe es am Ende schließlich, wie Ajax-Kapitän Matthijs de Ligt korrekterweise anmerkte.

Doch weil dieses 1:0 unterm Strich trotz leichter Vorteile der Spurs im zweiten Durchgang nie wirklich in Gefahr geraten war, schwang vielleicht noch ein bisschen mehr Stolz in ten Hags Stimme mit, als er das Spiel mit den Worten "fantastisch" und "herausragend" beschrieb.

Wie ein Vater lobte ten Hag seine nicht mehr ganz so jugendlich wild anmutende Mannschaft, die gefühlt zum ersten Mal ihre erwachsene, abgezockte Seite zeigte, trocken ein Ergebnis herunterspielte und sich nicht wie noch zwei Monate zuvor gegen Real um den Lohn bringen ließ. Und das als im Schnitt zweitjüngste Mannschaft in einem Halbfinale der Königsklasse seit Borussia Dortmund 2013 (25 Jahre, 216 Tage) und gegen eine im Schnitt drei Jahre ältere, kampferfahrene Spurs-Truppe.

"Wir haben gezeigt, dass wir auch abwehren können", stellte der "fantastische" (ten Hag) Siegtorschütze van de Beek fast schon etwas stolz fest. Als wolle er sagen, dass diese Ajax-Mannschaft - gestählt und gereift durch die vorangegangenen Schlachten in der Königsklasse - jetzt so gut wie keine Schwächen mehr habe.

Tottenham sinnt auf Revanche mit Son: "Wir leben noch"

Dass Tottenham die Defensive der Niederländer jedoch kaum in Gefahr brachte, lag auch daran, dass in Harry Kane (Sprunggelenksverletzung) und Heung-min Son (Gelbsperre) die beiden Spieler fehlten, die genau das für gewöhnlich tun - Torgefahr ausstrahlen. Besonders Son blühte nach der Verletzung von Topstürmer Kane auf und wurde zum personifizierten Albtraum von Pep Guardiola und Manchester City.

Zumindest der Südkoreaner wird in acht Tagen wieder mit an Bord sein. Auch deshalb merkte Pochettino nach dem sicherlich enttäuschenden, aber auch nicht niederschmetternden Ergebnis am Dienstag an: "Wir leben noch." Eine Tatsache, die wohl aus Ajax-Sicht der einzige Wermutstropfen ist, schließlich hatte David Neres in der 78. Minute eine Art Vorentscheidung auf dem Fuß, setzte den Ball jedoch freistehend an den Innenpfosten. Vielleicht ein Hauch von jugendlichem Leichtsinn?