Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch findet das zweite Halbfinal-Rückspiel der Champions-League in Amsterdam statt. Ajax Amsterdam empfängt die Tottenham Hotspur. Nach dem 1:0-Auswärtserfolg der Niederländer stehen die Spurs unter Zugzwang. Wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Alle restlichen Spiele der Champions League gibt es in voller Länge im Livestream bei DAZN. Holt euch jetzt euren Gratismonat und verpasst kein Highlight.

Ajax gegen Tottenham: Daten und Fakten

Ein Überblick über die wichtigsten Daten und Fakten der Partie:

Anstoß: Anpfiff ist am heutigen Mittwochabend um 21 Uhr deutscher Zeit

Anpfiff ist am heutigen Mittwochabend um 21 Uhr deutscher Zeit Ort: Johan Cruyff Arena, Amsterdam

Johan Cruyff Arena, Amsterdam Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (München)

Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur heute live im TV

Alle Spiele der Champions League gibt es diese Saison live und in voller Länge beim Internetstreaming-Dienst DAZN. Mit einem Gratismonat verpasst ihr kein Highlight. Neben Fußball aus den europäischen Top-Ligen bietet DAZN ein breitgefächertes Angebot anderer Sportarten wie Tennis, Boxen, NBA-Basketball, UFC-Events oder Darts.

So covert DAZN die Partie zwischen Ajax und den Spurs:

Moderator: Tobias Wahnschaffe

Tobias Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Neben DAZN überträgt auch der Pay-TV-Sender Sky das Champions-League-Rückspiel zwischen Tottenham und Amsterdam. Ab 19.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Moderatoren: Michael Leopold, Dietmar Hamann

Michael Leopold, Dietmar Hamann Experte: Erik Meijer

Erik Meijer Gäste: Tobias Schweinsteiger, Reiner Calmund

Ajax gegen Tottenham heute im LIVE-STREAM sehen

Der Internetstreaming-Dienst DAZN bietet neben seiner Übertragung auf der Internetseite auch die Möglichkeit, das Spiel Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur auf mobilen Endgeräten live und in voller Länge zu sehen. Dazu dient die DAZN-App, die sowohl im Android-Play-Store als auch im iOS-Store zum freien Download zur Verfügung steht.

Zusätzlich bietet Sky seinen Kunden mit der Sky Go-App ebenfalls einen Livestream auf mobilen Endgeräten an.

Doch auch ohne ein umfassendes Sky-Abonnement muss man nicht in die Röhre schauen. Sky bietet mit Sky Ticket sowohl Tages- als auch Monats-Abonnements an.

Ajax gegen Tottenham heute im LIVE-TICKER

Wer für das Halbfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Ajax Amsterdam und den Tottenham Hotspur kein Geld ausgeben möchte, ist hier bei SPOX genau richtig. Hier gibt es das komplette Spiel im Liveticker zum Mitlesen.

Hier geht's zum Liveticker Ajax gegen Tottenham

Neben Fußball-Livetickern bietet SPOX auch eine Vielzahl anderer Sportarten im Liveticker an. Im Basketball, Tennis, Golf und vielem mehr verpasst ihr mit den SPOX-Livetickern garantiert keine Highlights.

Ajax gegen Tottenham: Das Hinspiel

Ajax Amsterdam hat sich durch das 1:0 im Hinspiel in Tottenham eine gute Ausgangsposition für das heutige Rückspiel erkämpft. Dabei starteten die Niederländer dominant in die Partie und traten in den ersten 30 Minuten fast wie eine Heimmanschaft auf. Bei phasenweise über 70 Prozent Ballbesitz spielte Ajax den Führungstreffer durch Donny van de Beek mustergültig heraus.

© getty

Bis kurz vor der Halbzeit blieb Ajax am Drücker und hatte gute Chancen, auf 2:0 zu erhöhen, doch mehrfach hielt Lloris die Gastgeber im Spiel. Nach der Pause übernahm Tottenham mehr und mehr das Kommando, Ajax leistete sich viele leichte Ballverluste, die die Spurs jedoch nicht in Torgefahr ummünzen konnten. So blieb es beim knappen Sieg der Niederländer.

Ajax - Tottenham: Voraussichtliche Aufstellungen

Vor allem wichtig für Tottenham: Mit Son rückt wieder Abschlussstärke in die Startelf.

Ajax: Onana - Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, F. de Jong - van de Beek - Ziyech, Tadic, David Neres

Onana - Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, F. de Jong - van de Beek - Ziyech, Tadic, David Neres Tottenham: Lloris - Trippier, D. Sanchez, Alderweireld, D. Rose - Sissoko, Wanyama - Eriksen, Alli, Son - F. Llorente

Ajax gegen Tottenham: Der Weg ins Halbfinale

Sowohl Ajax Amsterdam als auch Tottenham Hotspur haben auf ihrem Weg ins Halbfinale das ein oder andere internationale Schwergewicht aus dem Weg geräumt. Hier der Weg ins Halbfinale der beiden Teams im Überblick.

Ajax Amsterdam: Gegner in der Champions League

Runde Heim-Team Gast-Team Ergebnis Achtelfinale Ajax Amsterdam Real Madrid 1:2 Achtelfinale Real Madrid Ajax Amsterdam 1:4 Viertelfinale Ajax Amsterdam Juventus Turin 1:1 Viertelfinale Juventus Turin Ajax Amsterdam 1:2

Tottenham Hotspur: Gegner in der Champions League