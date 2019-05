Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur: Champions League - Das Halbfinal-Rückspiel im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League stehen sich Ajax Amsterdam und die Tottenham Hotspur im Halbfinale gegenüber. SPOX gibt euch alle Infos zum Spiel und zeigt euch, wo ihr die Partie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur: Wann und wo findet die Partie statt?

Das letzte Habfinale der diesjährigen Champions-League-Saison findet am 08.05.19 in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam statt. Der Spiebeginn ist dabei auf 21 Uhr terminiert.

Ajax vs. Spurs live im TV und Livestream sehen

DAZN überträgt beide Halbfinal-Rückspiele der UEFA Champions League sowie das Finale der UECL. Außerdem zeigt DAZN auch die Rückspiele der Europa League und das Endspiel der Europa League.

Außerdem zeigt Sky die Partie zwischen Ajax und Tottenham. Der Pay-TV-Sender hat zudem mit Sky Go einen Livestream im Angebot.

Amsterdam - Tottenham Hotspur: Liveticker

Auch hier bei SPOX mönnt ihr live mit dabei sein. In unserem Liveticker verpasst ihr keine entscheidende Aktion aus Amsterdam.

Ajax vs. Tottenham Hotspur: Vorschau

Die Überfliegermannschaft aus Amsterdam bittet zum Tanz in der Johan-Cruyff-Arena. Nach dem 1:0-Hinspielsieg steht Ajax kurz vor dem sensationellen Einzug ins Finale der Champions League. Die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag überzeugt dabei mit frischem und kreativem Offensivfußball, der bereits Vereine wie Juventus Turin oder Real Madrid vor große Probelem stellte. Nun soll im Rückspiel gegen Tottenham Hotspur das Ticket nach Madrid gelöst werden.

Die Spurs stecken auf der anderen Seite zur ungünstigsten Zeit in einem Formtief. Wettbewerbsübergreifend verloren die Londoner fünf der letzten sechs Spiele und müssen in der heimischen Premier League um die Qualifikation für die nächstjährige Champions-League-Saison bangen. Dennoch ist auch nach der knappen Heimniederlage im Hinspiel noch alles möglich.

Champions-League-Saison 2018/19: Termine

Das diesjährige Endspiel findet im Estadio Metropolitano, der Spielstätte von Atletico Madrid, statt.