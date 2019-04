Wer zeigt / überträgt Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam heute live im TV und LIVESTREAM?

Am heutigen Dienstag werden die ersten Halbfinalteilnehmer der Champions-League-Saison 2018/19 ermittelt. Hier erfahrt ihr, wer das Spiel zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam live im TV und Livestream überträgt.

Champions League heute live: Wer zeigt / überträgt Juventus gegen Ajax?

Im Free-TV kann die Partie Juve gegen Ajax nicht angeschaut werden. Stattdessen bietet der Internetstreaming-Dienst DAZN ab 20.45 Uhr das Spiel live und in voller Länge an. DAZN bietet neben Live-Übertragungen zur Champions League auch die Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division an.

Dabei kostet DAZN nur 9,99 Euro im Monat und die ersten 30 Tage sind sogar kostenlos.

Für die Champions League teilt sich DAZN die Übertragungsrechte mit Sky. Beim Pay-TV-Sender wird das Parallelspiel zwischen Barcelona und Manchester United gezeigt. Darüber hinaus bietet Sky auch eine Konferenz der beiden Begegnungen an. Auch einen Livestream via SkyGo hat der Sender im Angebot.

Juve - Ajax heute live: Champions-League-Rückspiele

In dieser Woche werden alle vier Halbfinalteilnehmer ermittelt. Die Rückspiele der Champions-League-Viertelfinals werden allesamt um 21 Uhr angepfiffen.

Juventus gegen Ajax sowie Barcelona gegen Manchester United wurden für den Dienstag angesetzt. Am Mittwoch trifft Manchester City auf die Tottenham Hotspur sowie Porto auf Liverpool.

Datum Heim Auswärts Live-Übertragung Di., 16.04. Juventus Turin Ajax Amsterdam DAZN, DAZN Austria Di., 16.04. FC Barcelona Manchester United Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go Mi., 17.04. FC Porto FC Liverpool DAZN, DAZN Austria Mi., 17.04. Manchester City Tottenham Hotspur Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go

Champions League, Juve vs. Ajax: Highlights, Liveticker

Auch bei SPOX begleiten wir das Duell Juve gegen Ajax. Mit unserem Liveticker bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

Darüber hinaus haben wir auch die Spielzusammenfassungen bei uns im Angebot. Ab 0 Uhr könnt ihr diese auf SPOX abrufen. DAZN stellt die Spielhöhepunkte schon zeitnah nach dem Abpfiff bereit.

Juventus gegen Ajax heute live: Vorschau

Nach dem 1:1 im Hinspiel zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam ist im Rückspiel alles offen. Die Niederländer schalteten bereits im Achtelfinale Titelverteidiger Real Madrid aus.

Dabei war die Ausgangslage bedeutend schlechter. In der heimischen Johan-Cruyff-Arena verlor das Team von Erik ten Hag mit 1:2, ehe Ajax im Bernabeu mit 4:1 gewann und für die große Überraschung sorgte.

Ranking: Diese Spieler wurden in der Champions-League-Saison 2018/19 am öftesten gefoult © getty 1/21 Wenn Raubein auf Filigrantechniker trifft, kanllt's meistens. SPOX wirft mit Hilfe des Datenlieferanten OPTA einen Blick auf die Foulstatistik der CL-Saison 2018/19. Besonders ein Spieler sollte in Zukunft zwei Paar Schienbeinschoner anziehen. © getty 2/21 PLATZ 40 – u.a. KYLIAN MBAPPE (PSG): In 8 Spielen 12 Mal gefoult worden. © getty 3/21 PLATZ 32 – u.a. MOHAMED SALAH (FC Liverpool): In 9 Spielen 13 Mal gefoult worden. © getty 4/21 PLATZ 27 – u.a. FRENKIE DE JONG (AJAX): In 8 Spielen 14 Mal gefoult worden. © getty 5/21 PLATZ 23 – u.a. JOSHUA KIMMICH (FC Bayern): In 7 Spielen 15 Mal gefoult worden. © getty 6/21 PLATZ 15 – u.a. CRISTIANO RONALDO (Juventus): In 8 Spielen 16 Mal gefoult worden. © getty 7/21 PLATZ 15 – u.a. PAULO DYBALA (JUventus): In 8 Spielen 16 Mal gefoult worden. © getty 8/21 PLATZ 14 – CARLOS SOLER (FC Valencia): In 6 Spielen 17 Mal gefoult worden. © getty 9/21 PLATZ 12 – NICOLAS TAGLIAFICO (AJAX): In 8 Spielen 18 Mal gefoult worden. © getty 10/21 PLATZ 12 – PHILIPPE COUTINHO (FC Barcelona): In 8 Spielen 18 Mal gefoult worden. © getty 11/21 PLATZ 6 – GRZEGORZ KRYCHOWIAK (Lokomotive Moskau): In 8 Spielen 19 Mal gefoult worden. © getty 12/21 PLATZ 6 – HECTOR HERRERA (FC Porto): In 8 Spielen 19 Mal gefoult worden. © getty 13/21 PLATZ 6 – HARRY KANE (Tottenham Hotspur): In 8 Spielen 19 Mal gefoult worden. © getty 14/21 PLATZ 6 – LUIS SUAREZ (FC Barcelona): In 7 Spielen 19 Mal gefoult worden. © getty 15/21 PLATZ 6 – SADIO MANE (FC Liverpool): In 9 Spielen 19 Mal gefoult worden. © getty 16/21 PLATZ 6 - NABIL FEKIR (Olympique Lyon): In 6 Spielen 19 Mal gefoult worden. © getty 17/21 PLATZ 5 – TANGUY NDOMBELE (Olympique Lyon): In 8 Spielen 20 Mal gefoult worden. © getty 18/21 PLATZ 3 – PAUL POGBA (Manchester United): In 8 Spielen 21 Mal gefoult worden. © getty 19/21 PLATZ 3 – MARCO VERRATTI (PSG): In 7 Spielen 21 Mal gefoult worden. © getty 20/21 PLATZ 2 – HIRVING LOZANO (PSV Eindhoven): In 6 Spielen 24 Mal gefoult worden. © getty 21/21 PLATZ 1 – NEYMAR (PSG): In 6 Spielen 34 Mal gefoult worden.

Juventus vs. Ajax: 54 Festnahmen vor dem Spiel

Vor der Partie greift die Polizei in Italien hart durch. Gleich 54 mutmaßliche Hooligans und Anhänger von Ajax Amsterdam wurden am Montag festgenommen. Bei den niederländischen Anhängern wurden Rauchbomben und Feuerwerkskörper sichergestellt.

"Wir kämpfen gegen jegliche Form von Gewalt in und außerhalb der Stadien. Kriminelle dürfen kein Stadion betreten", sagte der italienische Innenminister Matteo Salvini. Alle 54 Personen sollen laut der Polizei noch vor der Partie ausgewiesen werden.

Juventus gegen Ajax: Die letzten Aufeinandertreffen im Überblick