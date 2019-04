Champions-League-Viertelfinale: Diese Spiele zeigt Sky in dieser Woche live

Die Hinspiele im Champions-League-Viertelfinale stehen an. Die Aufteilung der Partien zwischen den übertragenden Sendern steht fest. Hier erfahrt ihr, welche Spiele Sky live zeigt.

Am Dienstag und Mittwoch werden jeweils zwei Hinspiele ausgetragen. Die Rückspiele finden dann zwei Wochen später statt.

Champions-League-Viertelfinale im Überblick

Datum Anstoß Heim Auswärts Übertragung 09.04.2019 21 Uhr FC Liverpool FC Porto DAZN 09.04.2019 21 Uhr Tottenham Hotspur Manchester City Sky 10.04.2019 21 Uhr Manchester United FC Barcelona Sky 10.04.2019 21 Uhr Ajax Amsterdam Juventus Turin DAZN

Champions-League-Viertelfinale: Diese Spiele laufen auf Sky

Durch das Picking-System hat Sky pro Champions-League-Spieltag immer den ersten Pick und darf sich somit eine Partie aussuchen. Der Pay-TV-Sender hat sich am Dienstag für das Premier-League-Duell zwischen Tottenham und Manchester City entschieden.

Am Mittwoch läuft bei Sky die Begegnung Manchester United gegen den FC Barcelona. Die Parallelspiele sind dagegen live und in voller Länge beim Online-Streaming-Portal DAZN zu sehen.

Darüber hinaus hat Sky auch eine Konferenz mitsamt der Parallelpartie im Angebot, genau wie einen Livestream via Sky Go. Am Dienstag begrüßt Moderator Sebastian Hellmann die Experten Dietmar Hamann und Erik Meije sowie David Wagner und Jörg Althoff zur Vorberichterstattung. Wolff Fuss wird die Partie kommentieren.

Bei United gegen Barca ist Kai Dittmann als Kommentator im Einsatz. Zuvor moderiert Michael Leopold die Vorberichterstattung. Zu Gast sind Lothar Matthäus, Erik Meijer, Mladen Petric und Roman Mandelc.

Die ewige Torjägerliste der Champions League inklusive Europapokal der Landesmeister © getty 1/21 Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin gegen Atletico Madrid im Alleingang ins Champions-League-Viertelfinale geschossen - und dank seiner drei Treffer die Führung in der ewigen Torschützenliste der CL ausgebaut. Hier gibt's die Top 20 (Stand 13.3.2019). © getty 2/21 18. Platz: Fernando Morientes. 33 Tore in 93 Spielen für Olympique Marseille, FC Valencia, FC Liverpool und Real Madrid. © imago 3/21 18. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 4/21 18. Platz: Edinson Cavani. 34 Tore in 59 Spielen für Paris St.-Germain und den SSC Neapel. © getty 5/21 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 36 Tore in 66 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 8/21 14. Platz: Thomas Müller. 42 Tore in 105 Spielen für Bayern München. © getty 9/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 10/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 11/21 11. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 12/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 13/21 9. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 14/21 8. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 15/21 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 16/21 Platz 6: Robert Lewandowski. 53 Tore in 79 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 17/21 5. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 18/21 4. Platz: Karim Benzema. 60 Tore in 112 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 19/21 3. Platz: Raul. 72 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 106 Tore in 130 Spielen für den FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 124 Tore in 160 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

Champions League: Die Termine bis zum Finale