Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam: Wer überträgt/zeigt das Champions-League-Halbfinale heute live im TV und LIVE-STREAM?

Nur vier Teams dürfen noch auf die Champions-League-Trophäe hoffen, wenn ab heute die Halbfinal-Partien anstehen. Wo ihr die heutige Begegnung zwischen Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Hole dir jetzt den DAZN-Gratismonat und verfolge das Halbfinale der Champions League zwischen Tottenham und Ajax live.

Wer zeigt Tottenham Hotspur gegen Ajax Amsterdam im LIVE-STREAM?

Das Champions-League-Halbfinale zwischen Tottenham und Ajax ist live bei DAZN zu sehen. Ab 20.45 Uhr begrüßt euch folgendes DAZN-Team zur Vorberichterstattung:

Moderator: Tobias Wahnschaffe

Tobias Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Benny Lauth

Der Streamingdienst überträgt alle verbleibenden Spiele der Königsklasse live und in voller Länge. Kurz nach Spielende sind die Begegnungen zudem im Re-Live verfügbar.

Meiste Champions-League-Tore unter 21: Messi? Da kann Mbappe nur lachen! © getty 1/17 Ajax mischt aktuell mit seinen "jungen Wilden" um Matthijs de Ligt die Champions League auf. Wer hat aber sonst in jungen Jahren in der Königsklasse abgeliefert? Wir zeigen Euch die Spieler mit den meisten Toren bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. © getty 2/17 Platz 11: Miralem Pjanic - 5 Tore für Olympique Lyon. © getty 3/17 Platz 11: Yakubu Ayegbeni - 5 Tore für Maccabi Haifa. © getty 4/17 Platz 11: Nigel de Jong - 5 Tore für Ajax Amsterdam. © getty 5/17 Platz 11: Alan Smith - 5 Tore für Leeds United. © getty 6/17 Platz 11: Bojan Krkic - 5 Tore für den FC Barcelona. © getty 7/17 Platz 11: John Carew 5 - Tore für Rosenborg Trondheim. © getty 8/17 Platz 9: Lars Ricken - 6 Tore für Borussia Dortmund. © getty 9/17 Platz 9: Francesc Fabregas - 6 Tore für FC Arsenal. © getty 10/17 Platz 8: Thierry Henry - 7 Tore für die AS Monaco. © getty 11/17 Platz 4: Obafemi Martins - 8 Tore für Inter Mailand. © getty 12/17 Platz 4: Lionel Messi - 8 Tore für den FC Barcelona. © getty 13/17 Platz 4: Raul - 8 Tore für Real Madrid. © getty 14/17 Platz 4: Javier Saviola - 8 Tore für den FC Barcelona. © getty 15/17 Platz 3: Patrick Kluivert - 9 Tore für Ajax Amsterdam. © getty 16/17 Platz 2: Karim Benzema - 12 Tore für Olympique Lyon. © getty 17/17 Platz 1: Kylian Mbappe - 14 Tore für die AS Monaco und Paris Saint-Germain.

Wer überträgt Tottenham Hotspur gegen Ajax Amsterdam im TV?

Im TV überträgt die Partie Spurs vs. Ajax Sky. Der Pay-TV-Sender geht um 19.30 Uhr auf Sky Sport 1 auf Sendung. Neben Moderator Sebastian Hellmann sind auch die Experten Lothar Matthäus und Ewald Lienen im Einsatz. Sky bietet zudem über Sky Go einen Livestream an.

Spurs gegen Ajax: Daten zum CL-Halbfinale

Das Duell im Champions-League-Halbfinale wird heute um 21 Uhr im neuen Tottenham Stadium angepfiffen. Folgende Unparteiischen leiten die Begegnung:

Schiedsrichter: Mateu Lahoz

Assistenten: Cebrian Devis, Diaz Perez del Palomar

Vierter Schiedsrichter: Undiano Mallenco

Die Begegnung Tottenham Hotspur gegen Ajax Amsterdam ist eine echte Rarität. Letztmals begegneten sich die beiden Teams vor fast 38 Jahren zu einem Pflichtspiel. Damals setzten sich die Spurs in der 2. Runde des Europapokals der Pokalsieger nach einer 1:3-Niederlage im Hinspiel mit 3:0 im Rückspiel durch.

© getty

Tottenham vs. Amsterdam: Weg ins Halbfinale

Die Viertelfinal-Spiele von Tottenham und Ajax waren an Dramatik nicht zu überbieten: Den Spurs reichte gegen Manchester City eine 3:4-Niederlage in einem verrückten Rückspiel zum Weiterkommen, nachdem die Londoner das Hinspiel für sich entschieden hatten. Heung-Min Son erzielte gegen die Citizens insgesamt drei Tore.

Ajax schaltete nach Real Madrid im Achtelfinale auch noch Juventus Turin aus. Nach einem 1:1 vor heimischer Kulisse siegte das Team von Coach Erik ten Hag durch Treffer von Donny van de Beek und Matthijs de Ligt mit 2:1 in Turin.

Spurs - Ajax: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Spurs fehlen mit Harry Kane (Knöchelverletzung) und Heung-Min Son (Gelbsperre) die beiden besten Angreifer. Ebenso fällt Harry Winks aus. Die Gäste gehen mit ihrer gewohnten Elf an den Start.

Tottenham : Lloris - Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Trippier, Wanyama, Eriksen, Rose - Alli, Lucas - Llorente

: Lloris - Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Trippier, Wanyama, Eriksen, Rose - Alli, Lucas - Llorente Ajax: Onana - Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui - De Jong, Van de Beek, Schöne - Neres, Tadic, Ziyech

Champions-League-Halbfinale: Alle Spiele im Überblick

Im zweiten Halbfinale treffen der FC Barcelona und der FC Liverpool aufeinander. Das Hinspiel findet im Camp Nou statt, ehe sich an der Anfield Road entscheidet, wer ins Endspiel der Königsklasse einzieht.