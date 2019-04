Champions League Halbfinale: Alle Termine, Daten und Infos

Nur noch vier Teams haben die Chance, den Champions-League-Titel 2019 zu gewinnen. SPOX zeigt euch alle Termine und Infos zu den Halbfinal-Partien.

Hole dir jetzt deinen DAZN-Probemonat und erlebe alle Champions-League-Halbfinalspiele live!

Nach spektakulären Viertelfinal-Begegnungen stehen die Teilnehmer der beiden Halbfinals in der UEFA Champions League fest. Während die Tottenham Hotspur auf Ajax Amsterdam treffen, geht es für den FC Barcelona gegen den FC Liverpool.

© getty

Champions League: Wann findet das Halbfinale statt?

So langsam wird es richtig ernst in der Champions League und die Halbfinal-Paarungen stehen an. Die Hinspiele der Königsklasse finden am 30. April und am 1. Mai statt. Tottenham und Barcelona werden die Chance haben, vor heimischem Publikum vorzulegen.

Nur eine Woche später geht es dann in die Rückspiele und die Entscheidung im Hinblick auf die diesjährigen Champions-League-Finalisten. Die Termine für die jeweils zweiten Aufeinandertreffen sind der 7. Mai und der 8. Mai, bei denen der FC Liverpool und Ajax Amsterdam das Heimrecht halten werden.

Champions League: Wie lauten die Halbfinal-Paarungen?

Datum Uhrzeit Heim Gast 30.04. 21 Uhr Tottenham Hotspur Ajax Amsterdam 01.05. 21 Uhr FC Barcelona FC Liverpool 07.05. 21 Uhr FC Liverpool FC Barcelona 08.05. 21 Uhr Ajax Amsterdam Tottenham Hotspur

Champions League: Wo kann ich das Halbfinale im TV sehen?

Erfreuliche Nachrichten für alle DAZN-Kunden. Auf der Streaming-Plattform werden alle Halbfinal-Partien live und in voller Länge zu sehen sein. Fußball-Fans werden die Spiele auf den mobilen Endgeräten von überall aus verfolgen können.

Neben DAZN bietet auch Sky die Möglichkeit, die Halbfinale-Spiele zu verfolgen. Der Pay-TV-Sender stellt mit SkyGo außerdem die Möglichkeit zur Verfügung, das Spiel auf der Applikation zu sehen.

Für DAZN bedeuten die Halbfinals der UEFA Champions League das Debüt in dieser Phase des Wettbewerbs. Neben der Vorschlussrunde in der Königsklasse wird die Streaming-Plattform auch die am jeweils darauffolgenden Donnerstag stattfindenden Halbfinals in der Europa League übertragen. Es ist also die ideale Möglichkeit, den DAZN-Probemonat auszutesten.

Champions League: Wann und wo findet das Finale statt?

Das Finale der UEFA Champions League findet dieses Jahr in Madrid statt. Die Sieger der Halbfinal-Begegnungen dürfen sich auf das Endspiel im 2017 eröffneten Wanda Metroplitano freuen. Die Heimspielstätte Atletico Madrids bietet Platz für 67.703 Zuschauer.

Stattfinden wird das Finale am 1. Juni 2019. Zu diesem Zeitpunkt haben alle drei Ligen der noch im Wettbewerb vertretenen Mannschaften den Spielbetrieb bereits eingestellt. Das Spiel wird wie in jedem Jahr das absolute Highlight der Klubwettbewerbe darstellen.

Champions League: Wie sind die Viertelfinals gelaufen?