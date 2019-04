Champions-League-Viertelfinale, FC Porto vs. FC Liverpool: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Der FC Liverpool muss im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals beim FC Porto antreten. Wo ihr die Partie live im TV und per Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Hole dir jetzt den kostenlosen Probemonat und schaue die Partie Porto gegen Liverpool for free auf DAZN!

FC Porto vs. FC Liverpool: Daten zum Spiel

Das Rückspiel zwischen dem FC Porto und dem FC Liverpool wird am heutigen Mittwoch ausgetragen. Gespielt wird im Estadio do Dragao in der portugiesischen Hafenstadt.

Der Niederländer Danny Makkelie fungiert als Schiedsrichter.

Champions League live sehen: Übertragung von Porto gegen Liverpool im Livestream

Die Rechte an der Champions-League-Übertragung teilen sich in diesem Jahr DAZN und Sky. Während der Pay-TV-Sender am Mittwoch das Spiel Manchester City gegen Tottenham Hotspur überträgt, zeigt DAZN die Partie zwischen dem FC Porto und dem FC Liverpool live und in voller Länge.

Ab 20.45 Uhr starten auf dem Internetstreaming-Portal DAZN die Vorberichte zum Spiel. Im Einsatz sind dabei folgende Personen.

Moderator: Tobias Wahnschaffe

Kommentator: Marco Hagemann

Experten: Sebastian Kneißl und Benny Lauth.

Datum Heim Auswärts Live-Übertragung Di., 16.04. Juventus Turin Ajax Amsterdam DAZN, DAZN Austria Di., 16.04. FC Barcelona Manchester United Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go Mi., 17.04. FC Porto FC Liverpool DAZN, DAZN Austria Mi., 17.04. Manchester City Tottenham Hotspur Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go

Porto gegen Liverpool sehen - So geht's

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der 2017 ins Leben gerufen wurde und seitdem zahlreiche Live-Events im Programm hat. Neben der Champions League hat DAZN unter anderem auch die Europa League im Angebot.

Für 9,99 Euro könnt ihr nach dem Gratismonat weiterhin das komplette Sport-Angebot auf DAZN abrufen. Die Kündigung ist innerhalb des Gratismonats jederzeit online möglich, in diesem Fall entstehen keine Kosten.

Neben Fußball (beispielsweise der Europa League, Serie A oder Ligue 1) hat DAZN noch viele weitere Sportarten im Programm. So gibt es Übertragungen zu den vier großen US-Sport-Ligen NBA, NFL, MLB und NHL, Tennis, Darts, Handball und noch vieles mehr.

Jetzt den Gratismonat sichern.

Porto gegen Liverpool: Liveticker und Highlights

Wer die Partie nicht im Livestream sehen kann, verpasst mit unserem Liveticker nichts.

Aber damit nicht genug. Auch die Spielzusammenfassungen gibt es bei SPOX im Angebot, ab null Uhr könnt ihr diese bei uns abrufen. DAZN stellt die Spielhöhepunkte sogar schon wenige Minuten nach den Abpfiff bereit.

FC Porto vs. FC Liverpool: Das Hinspiel

Dank des 2:0-Heimsiegs an der Anfield Road geht der FC Liverpool mit einer komfortablen Ausgangsposition ins Rückspiel gegen Porto. Im ersten Duell waren die Reds die tonangebende Mannschaft und gingen bereits nach fünf Minuten verdient durch Naby Keita in Führung.

Nur 20 Minuten später packte Roberto Firmino das 2:0 für das Team von Jürgen Klopp darauf. Der deutsche Trainer kann zudem im Rückspiel wieder auf Andy Robertson zurückgreifen: Der Linksverteidiger hat seine Gelbsperre abgesessen.

Champions League: Die Termine bis zum Finale