FC Barcelona gegen Manchester United: Champions League heute live im TV, Livestream und Live-Ticker

Der FC Barcelona empfängt heute Manchester United zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League. Das Hinspiel gewann Barca in Manchester mit 1:0. Gelingt den Red Devils noch die Wende? Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV, Online-Stream oder im Live-Ticker verfolgen könnt.

Wieder muss das Team von Ole Gunnar Solskjaer im Rückspiel einen Rückstand aufholen. Schon im Achtelfinale ging United im Hinspiel als Verlierer vom Platz. Gegen PSG setzte es zuhause eine 0:2-Pleite.

Doch auch in Paris schaffte Manchester das kleine Wunder. Durch einen Elfmeter von Marcus Rashford in der 94. Minute zogen die Engländer ins Viertelfinale ein. Wieso also sollte das Kunststück nicht auch gegen Barcelona gelingen?

"Wir müssen cool bleiben und uns daran erinnern, dass das Duell in zwei Spielen entschieden wird", sagte Rashford. Im Hinspiel habe seine Mannschaft einfach Mühe gehabt, "echte, klare Chancen zu kreieren", meint der englische Nationalspieler. "Wir wollen mit einer positiven Einstellung ins Rückspiel gehen und den Job erledigen", proklamierte er.

FC Barcelona - Manchester United: Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Das Rückspiel zwischen Barca und United findet am heutigen Dienstag um 21 Uhr statt.

Schiedsrichter der Partie im Camp Nou ist der Deutsche Felix Brych. Er leitete bereits drei Spieler der aktuellen Champions-League-Saison - darunter auch den 1:0-Sieg der Red Devils in der Gruppenphase gegen die Young Boys Bern.

Außerdem pfiff er das 4:1-Spektaktel von Ajax Amsterdam in Madrid - wird Brych erneut zum Comeback-Schiri?

© getty

FC Barcelona gegen Manchester United heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert und startet um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung - in folgender Besetzung:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Analyst: Erik Meijer

Erik Meijer Gäste: Ewald Lienen, Hendrik Buchheister

Ewald Lienen, Hendrik Buchheister Kommentator: Toni Tomic

Sky bietet zudem eine Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam an (Hinspiel: 1:1). Hier kommentieren Wolff Fuss (Barca vs. United) und Kai Dittmann (Juve vs. Ajax). Das Einzelspiel zwischen Juventus und Ajax läuft hingegen nur auf DAZN in voller Länge.

Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam heute exklusiv auf DAZN: Hier kannst du dir den kostenlosen Probemonat sichern!

Sky-Abonnenten können wie gewohnt auch auf SkyGo zurückgreifen und das Spiel im Online-Stream verfolgen.

Kann ich die Champions League auch ohne Sky-Abo sehen?

Mit Sky Ticket bietet der Sender die Möglichkeit, das Programm-Paket "Supersport" einen Monat lang für 9,99 Euro zu beziehen. Danach kostet das Angebot 29,99 Euro monatlich.

DAZN-Kunde? Dann könnt ihr die Highlights ab 23.30 Uhr auf der Plattform sehen.

Datum Heim Auswärts Live-Übertragung Di., 16.04. Juventus Turin Ajax Amsterdam DAZN, DAZN Austria Di., 16.04. FC Barcelona Manchester United Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go Mi., 17.04. FC Porto FC Liverpool DAZN, DAZN Austria Mi., 17.04. Manchester City Tottenham Hotspur Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go

FC Barcelona - Manchester United heute im Live-Ticker mitlesen

Ihr habt auch die Möglichkeit, das Spiel im Live-Ticker zu verfolgen. SPOX tickert alle Spiele der Champions League live mit - so bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Live-Ticker der Partie zwischen Barca und ManUnited.

FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellung und Team-News

Ernesto Valverde kann aus den Vollen schöpfen. So könnte er sein Team gegen Manchester United aufs Feld schicken:

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Dembele.

Ausfälle: Fehlen wird Barca lediglich Rafinha. Der Bruder von Bayerns Thiago Alcantara laboriert an einer Knieverletzung. Zudem fraglich für das Spiel gegen United ist Thomas Vermaelen. Der belgische Innenverteidiger hat mit einer Muskelzerrung im Oberschenkel zu kämpfen, wäre vermutlich aber ohnehin - wie auch Rafinha - nur Ersatzspieler.

Sperre droht: Aufpassen müssen Sergio Busquets und Nelson Semedo. Beide Spieler wären bei einer Gelben Karte im möglichen Halbfinal-Hinspiel gesperrt.

Manchester United: Voraussichtliche Aufstellung und Team-News

Manchester United hat mehrere Ausfälle zu beklagen. Die Aufstellung der Red Devils könnte so aussehen:

United: De Gea - Dalot, Lindelöf, Smalling, Young - McTominay, Fred, Pogba - Rashford, Lukaku, Martial.

Ausfälle: Sicher verzichten muss Solskjaer auf Eric Bailly (Gehirnerschütterung), Ander Herrera (Oberschenkelverletzung), Luke Shaw (Gelb-Sperre) und Antonio Valencia (Wadenzerrung). Zudem sind die Einsätze von Nemanja Matic (muskuläre Probleme) und Alexis Sanchez (Knieprobleme) fraglich.

Sperre droht: Auch United drohen im Falle eines Turnarounds im Camp Nou einige Ausfälle im Halbfinale, sollten die Spieler mit Gelb verwarnt werden. Betroffen sind Herrera, Matic, Valencia und Young.

FC Barcelona - Manchester United: Die opta-Statistik aus dem Hinspiel