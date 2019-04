FC Barcelona gegen FC Liverpool: Wann findet das Halbfinale der Champions League statt?

Im Halbfinale der Champions League stehen sich der FC Barcelona und der FC Liverpool gegenüber. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zum Termin, Übertragung im TV und LIVESTREAM sowie den Rahmendaten der restlichen CL-Saison.

FC Barcelona gegen FC Liverpool, Termine: Hin- und Rückspiel

Bevor es zum Champions-League-Kracher FC Barcelona - FC Liverpool kommt, haben beide Teams noch jeweils ein Ligaspiel vor der Brust. Der FC Barcelona muss vor dem anstehenden Halbfinalspiel am Samstag vor heimischem Publikum gegen UD Levante ran. Einen Tag mehr Pause hat der FC Liverpool. Die Reds sind schon am Freitag an der Anfield Road gegen Huddersfield Town im Einsatz.

Datum Heimteam Auswärtsteam 01.05., 21 Uhr FC Barcelona FC Liverpool 07.05., 21 Uhr FC Liverpool FC Barcelona

Die erste Spielpaarung des Champions-League-Halbfinals findet bereits am Dienstag, den 30.04. statt: Dann empfangen die Tottenham Hotspur den Real-Bezwinger Ajax Amsterdam. Am Mittwoch spielt der FC Barcelona im Camp Nou gegen den FC Liverpool. Anpfiff ist jeweils um 21 Uhr.

FC Barcelona - Liverpool FC live sehen: TV und LIVESTREAM

In der laufenden Champions-League-Saison 2018/19 teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und die Streaming-Plattform DAZN die Live-Übertragungsrechte. Im Gegensatz zum Viertelfinale werden alle Einzelspiele des Halbfinals live und in voller Länge von beiden Broadcastern übertragen.

DAZN startet die Vorberichterstattung zum Spiel FC Barcelona gegen FC Liverpool eine Viertelstunde vor Spielbeginn um 20.45 Uhr. Folgende Besetzung begleitet euch durch den Champions-League-Abend am Mittwoch:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Ralph Gunesch & Sebastian Kneißl

Nach Abpfiff der Partie bleibt das Spiel auch mit der Re-Live-Funktion abrufbar. Des Weiteren versorgt euch DAZN während der gesamten Champions-League-Saison mit den aktuellsten Analysen, Interviews und ausführlichen Hintergründen.

Sky geht am Mittwoch um 19.30 Uhr im Rahmen von "Mittwoch der Champions" mit den ersten Vorberichten zum Spiel auf Sendung. Mit der Live-Übertragung aus dem Camp Nou in Barcelona geht es ab 20.55 Uhr los.

FC Barcelona - FC Liverpool im LIVE-TICKER

SPOX bietet zu allen Partien der Champions League einen LIVE-TICKER an. Außerdem hat SPOX alle Spiele der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga im Angebot sowie Spitzenfußball aus den internationalen Ligen.

Hier geht's zum Liveticker von Barca gegen die Reds.

FC Barcelona im Halbfinale der Champions League: Weg, Gegner und Spielplan

Die Katalanen haben in der laufenden Saison noch kein CL-Spiel verloren. In der Gruppe mit PSV, Tottenham und Inter holte sich Barca mit vier Siegen den ersten Platz.

Nachdem Barcelona im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lyon nicht über ein 0:0 herauskam, gewannen sie das Rückspiel im Camp Nou mit 5:1. Gegen Manchester United entschieden die Spanier beide Viertelfinal-Duelle für sich (1:0, 3:0).

FC Liverpool im Halbfinale der Champions League: Weg, Gegner und Spielplan

Die Reds hingegen qualifizierten sich nur knapp für die K.o.-Phase. In der Gruppe C mit PSG, Napoli und Roter Stern verlor das Team von Jürgen Klopp drei Spiele und stand am Ende mit 9 Zählern punktgleich mit dem Dritten aus Neapel auf Platz zwei.

Im Achtelfinale schaltete Liverpool dann die Bayern aus (0:0 und 3:1), ehe im Viertelfinale Porto bezwungen wurde (2:0, 4:1).

FC Barcelona gegen Liverpool: Vergangene Direkt-Duelle

Das letzte direkte Aufeianndertreffen in der Champions League liegt schon über zehn Jahre zurück. Insgesamt gab es acht Pflichtspiele zwischen Liverpool und Barca, von denen Liverpool drei für sich entschied. Barca ging zwei Mal als Sieger vom Platz, drei Spiele endeten Unentschieden.

Alle direkten Duelle zwischen Barcelona und Liverpool in der UEFA Champions League:

Datum Heim-Team Gast-Team Ergebnis 06.03.07 FC Liverpool FC Barcelona 0:1 21.02.07 FC Barcelona FC Liverpool 1:2 13.03.02 FC Barcelona FC Liverpool 0:0 20.11.01 FC Liverpool FC Barcelona 1:3

Champions-League-Halbfinale: Alle Halbfinal-Termine im Überblick

Das sind alle Halbfinal-Termine der Champions-League-Saison 2018/19 in der Übersicht:

Datum Uhrzeit Hin-/Rückspie Heim Gast 30.04. 21 Uhr Hinspiel Tottenham Hotspur Ajax Amsterdam 01.05. 21 Uhr Hinspiel FC Barcelona FC Liverpool 07.05. 21 Uhr Rückspiel FC Liverpool FC Barcelona 08.05. 21 Uhr Rückspiel Ajax Amsterdam Tottenham Hotspur

Champions League 2019: Wann findet das Finale statt?

Nachdem das letztjährige Endspiel im Kiewer Olympiastadion (Saison 2018) ausgetragen wurde, findet das diesjährige CL-Finale im Wanda Metropolitano in Madrid statt. Normalerweise ist das die Heimspielstätte von Atletico Madrid.

Genauer Termin des Champions-League-Finals 2019 in Madrid: