FC Barcelona: Das ist Barcas Weg in das Champions-League-Finale

Der FC Barcelona steht im Viertelfinale Manchester United gegenüber. Bei einem möglichen Weiterkommen, könnte im Halbfinale der nächste englische Club auf die Katalanen warten. Hier bei SPOX seht ihr den Weg des FC Barcelona in das Champions-League-Finale 2019.

Das Los für das Viertelfinale hält mit Manchester United gegen den FC Barcelona einen echten Kracher bereit. Der spanische Tabellenführer bekommt es mit der wiedererstarkten Solskjær-Truppe aus England zu tun.

Nachdem am Wochenende die spanische Meisterschaft mit dem 2:0-Sieg gegen Atletico so gut wie gesichert wurde, kann sich Ernesto Valverde jetzt voll auf die Champions-League konzentrieren.

Der Weg von Barca in das Champions-League-Finale

In Nyon wurde am 15. März nicht nur das Viertelfinale ausgelost, auch der weitere Verlauf in der Champions League ist bereits festgelegt. Falls der FC Barcelona nach den beiden Spielen gegen die Red Devils als Sieger hervorgeht, muss man im Halbfinale gegen den Gewinner aus dem Spiel Liverpool gegen FC Porto antreten.

Es könnte also sein, dass die Katalanen ein weiteres Mal auf die Insel müssen. Im anderen Halbfinale treffen dementsprechend die Sieger von Ajax/Juventus und Tottenham/Manchester City aufeinander.

Champions League Termine bis zum Finale

Der mögliche Weg des FC Barcelona würde sich im Halbfinal-Hinspiel am 30. April oder 1. Mai fortsetzten. Die Rückspiele sind dann am 7. und 8. Mai angesetzt, bevor das Finale am 1. Juni stattfindet. Dieses wird im Wanda Metropolitano in Madrid ausgetragen.

Alle Termine in der Übersicht:

Termine Datum Viertelfinale, Hinspiele 9./10. April 2019 Viertelfinale, Rückspiele 16./17. April 2019 Halbfinale, Hinspiele 30. April/1. Mai 2019 Halbfinale, Rückspiele 7./8. Mai 2019 Finale in Madrid 1. Juni 2019

Der bisherige Weg von Barca in der Champions League:

In der Gruppenphase konnte man sich in einer Gruppe mit Tottenham, Eindhoven und Inter Mailand sicher als Gruppenerster durchsetzen. Im Achtelfinale hatte man gegen Lyon mit einem 0:0 zunächst etwas Schwierigkeiten, bevor ein 5:1 im Camp Nou das Weiterkommen sicherte.

Die Spiele in der aktuellen Champions-League-Saison des FC Barcelona:

Tag Datum Heim Ergebnis Gast Di 18.09.18 FC Barcelona 4 - 0 PSV Eindhoven Mi 03.10.18 Tottenham Hotspur 2 - 4 FC Barcelona Mi 24.10.18 FC Barcelona 2 - 0 Inter Mailand Di 06.11.18 Inter Mailand 1 - 1 FC Barcelona Mi 28.11.18 PSV Eindhoven 1 - 2 FC Barcelona Di 11.12.18 FC Barcelona 1 - 1 Tottenham Hotspur Di 19.02.19 Olympique Lyon 0 - 0 FC Barcelona Mi 13.03.19 FC Barcelona 5 - 1 Olympique Lyon

Das Viertelfinale der Champions League

Die Runde der letzten Acht ist dieses Jahr englisch geprägt. Mit City, United, Liverpool und Tottenham sind gleich vier Mannschaften aus der Premier League vertreten. Zudem sind neben Barcelona noch Juventus Turin, FC Porto und Ajax Amsterdam im Kampf um den prestigeträchtigen Titel dabei.

Die Hinspiele in der Übersicht: