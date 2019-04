Champions League live: Dieses Spiel zeigt Sky heute

In der UEFA Champions League steht das Viertelfinale an und für einige Titelanwärter geht es am heutigen Dienstag direkt zur Sache. Der FC Liverpool empfängt den FC Porto an der Anfield Road. Tottenham Hotspur sieht Manchester City in das neue Tottenham Stadium reisen. SPOX sagt euch, welches Spiel Sky übertragen wird.

Die Viertelfinals in der Champions League stehen an und die Spannung wird immer größer. Lasse dir die Action nicht entgehen und sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat!

Der FC Liverpool ist nicht nur in der heimischen Premier League weiterhin ein heißer Anwärter auf den Titel. Nach dem beeindruckenden Weiterkommen gegen den FC Bayern gilt dies auch für die Champions League. Dem FC Porto hingegen wird konsequent die Außenseiterrolle zugeschrieben.

Das zweite Duell auf der Insel steigt zwischen den Tottenham Hotspur und Manchester City. Die Spurs hegen in dem Wettbewerb ihre letzten Titelhoffnungen für diese Spielzeit. Die Citizens wollen eine herausragende Saison komplettieren.

Das Champions-League-Viertelfinale live auf Sky

Auf dem Pay-TV-Sender Sky können Kunden in Deutschland die Übertragung der Partie Tottenham gegen City live verfolgen. Das Spiel wird auch via SkyGo zu sehen sein. Die Begegnung Liverpool gegen Porto wird stattdessen auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen. Wer die Spiele nicht im Bewegtbild verfolgen kann, kann alle Geschehnisse im SPOX-Liveticker nachvollziehen.

Champions-Leage-Viertelfinale heute live: Highlights auf DAZN

Wer nach der DAZN-Übertragung von der Anfield Road auch über die wichtigsten Ereignisse aus London bildlich informiert werden will, dem leistet die Plattform ebenfalls Abhilfe. Schon ab 23.30 Uhr gibt es die Highlights der Partie zwischen den beiden englischen Rivalen von der Insel auf DAZN zu sehen - und nicht nur das. Neben der Königsklasse bietet DAZN auch die Europa League am Donnerstag, internationalen Spitzenfußball und viele weitere Sportarten an. Der kostenlose Probemonat lohnt sich also in jedem Fall.

Tottenham Hotspur gegen Manchester City: Anpfiff, Spielort und Schiedsrichter

Für die Spurs und die Skyblues geht es am heutigen Dienstagabend um 21 Uhr los. Die Teams von Mauricio Pochettino und Pep Guardiola werden das erste Champions-League-Spiel im brandneuen Tottenham Stadium austragen. Geleitet wird die Begegnung von einem niederländischen Gespann.

Schiedsrichter: Björn Kuipers

Björn Kuipers Assistenten: Sandra van Roekel, Erwin Zeinstra

Sandra van Roekel, Erwin Zeinstra VAR: Danny Makkelie

Spurs gegen Citizens heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mauricio Pochettino muss beim ersten Viertelfinale auf zwei Leistungsträger verzichten. Eric Dier (Leiste) und Eric Lamela (Oberschenkel) werden keine Rolle spielen. Zweifelhaft hingegen ist der Einsatz von Serge Aurier (Oberschenkel) und Fernando Llorente (Gehirnerschütterung).

Gästecoach Pep Guardiola hat weniger gewichtige Ausfälle zu beklagen. Ersatzkeeper Claudio Bravo (Achillessehne) und Oleksandr Zinchenko (Oberschenkel) werden in London nur zusehen können. Sorgen bereiten derweil die Probleme von Sergio Agüero (Muskulatur), Fabian Delph (unbekannt), Benjamin Mendy (Knie) und Kyle Walker (Oberschenkel).

Tottenham Hotspur: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Winks- Eriksen, Son, Alli - Kane

Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Winks- Eriksen, Son, Alli - Kane Manchester City: Ederson - Danilo, Stones, Kompany, Laporte - De Bruyne, Fernandinho, David Silva - Bernardo Silva, Jesus, Sterling

Tottenham vs. ManCity: Die letzten Duelle