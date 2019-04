Champions-League-Viertelfinale: Dieses Spiel überträgt DAZN heute live

Im Viertelfinale der Champions League trifft heute Ajax Amsterdam auf Juventus Turin. Außerdem spielt Manchester United gegen den FC Barcelona. Hier bei SPOX seht ihr, welches Spiel heute live auf DAZN übertragen wird.

Nach den ersten beiden Duellen am Dienstag stehen heute die anderen beiden Paarungen im Viertelfinale der Champions League auf dem Programm. So ist Juventus Turin heute in Amsterdam zu Gast, während Manchester United den FC Barcelona empfängt.

Champions-League-Viertelfinale heute live auf DAZN

Die Übertragungsrechte für die Viertelfinalspiele werden dieses Jahr von Sky und DAZN geteilt. Auf dem Streaming-Portal DAZN könnt ihr heute die Partie zwischen Ajax Amsterdam und Juventus Turin ab 21 Uhr live mitverfolgen.

Das andere Spiel zwischen Manchester und Barcelona ist dementsprechend live auf Sky zu sehen. Rund 40 Minuten nach Abpfiff werden von diesem Spiel die Highlights auch auf DAZN zu sehen sein.

Die Übertragung der heutigen Viertelfinalspiele:

Datum Anstoß Heim Auswärts Übertragung 10.04.2019 21 Uhr Manchester United FC Barcelona Sky 10.04.2019 21 Uhr Ajax Amsterdam Juventus Turin DAZN

Das Viertelfinale heute im Liveticker

Neben dem Streaming-Angebot kannst du dich auch hier bei SPOX immer auf dem Laufenden halten. Mit dem Liveticker zu beiden Begegnungen verpasst du heute Abend keine wichtige Szene.

Ajax nach der Achtelfinal-Sensation heute gegen Juve

Das Spiel, das du heute auf DAZN live verfolgen kannst, hat es in sich. Mit Ajax Amsterdam hat Juventus Turin heute einen Gegner vor der Brust, der im Achtelfinale in einem sensationellen Rückspiel gegen Real Madrid 4:1 gewann und den Ex-Verein von Cristiano Ronaldo damit aus dem Turnier warf. Heute kann die junge Mannschaft beweisen, dass sie auch gegen CR7 persönlich erfolgreich sein kann.

Juventus Turin: Ronaldo wohl fit für das Viertelfinale

Dass die Alte Dame noch im Turnier ist, haben sie Cristiano Ronaldo zu verdanken. Bei dem 3:0-Erfolg gegen Atletico Madrid schoss der Superstar alle drei Tore.

Nach seiner Verletzung in der Länderspielpause hat der Dreh-und Angelpunkt von Juve zwar nicht mehr gespielt, allerdings konnte er bereits vor dem heutigen Spiel wieder mit der Mannschaft trainieren. Ein Einsatz in Amsterdam sollte damit möglich sein. Juve-Coach Allegri gab sich vor dem Hinspiel in dieser Sache optimistisch.

Die Champions-League-Spiele in dieser Saison von Juventus Turin:

Tag Datum Heim Ergebnis Gast Mi 19.09.18 FC Valencia 0:2 Juventus Turin Di 02.10.18 Juventus Turin 3:0 Young Boys Di 23.10.18 Manchester United 0:1 Juventus Turin Mi 07.11.18 Juventus Turin 1:2 Manchester United Di 27.11.18 Juventus Turin 1:0 FC Valencia Mi 12.12.18 Young Boys 2:1 Juventus Turin Mi 20.02.19 Atlético Madrid 2:0 Juventus Turin Di 12.03.19 Juventus Turin 3:0 Atlético Madrid

