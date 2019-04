Champions League heute live: Viertelfinale - die Rückspiele im TV und Livestream

Am heutigen Mittwoch (16.04.) werden die verbleibenden beiden Teilnehmer des Champions-League-Halbfinals in den Viertelfinal-Rückspielen ermittelt. Hier erfahrt ihr, welche Partien heute auf dem Programm stehen und wo ihr die Spiele live im TV und per LIVE-STREAM sehen könnt.

Nur eine Woche nach den Hinspielen werden die Rückspiele ausgetragen. Wer schnappt sich die letzten verbliebenen Tickets für das Champions-League-Halbfinale?

Champions League heute live: Übertragung der Viertelfinal-Rückspiele im TV und LIVE-STREAM

Die Rechte an der Champions-League-Übertragung teilen sich in diesem Jahr DAZN und Sky. Während der Pay-TV-Sender am Dienstag das Spiel Manchester City gegen Tottenham Hotspur überträgt, zeigt DAZN die Partie zwischen dem FC Porto und dem FC Liverpool live und in voller Länge.

Darüber hinaus bietet Sky eine Konferenz aus beiden Viertelfinal-Rückspielen an. Zusätzlich hat der Pay-TV-Sender einen Livestream via SkyGo im Angebot.

Datum Heim Auswärts Live-Übertragung 16.04. Juventus Turin Ajax Amsterdam DAZN, DAZN Austria 16.04. FC Barcelona Manchester United Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go 17.04. FC Porto FC Liverpool DAZN, DAZN Austria 17.04. Manchester City Tottenham Hotspur Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go

Champions League heute live auf DAZN sehen - so geht's

Weil sich Sky für die Übertragung der Partie Manchester City gegen Tottenham Hotspur entschieden hat, berichtet DAZN von Porto gegen Liverpool. Diese DAZN-Crew begleitet das Spiel live aus dem Estadio do Dragao in Porto:

Moderator: Tobias Wahnschaffe

Tobias Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experten: Sebastian Kneißl und Benny Lauth

DAZN ist im ersten Monat kostenlos. Anschließend kostet der Streamingdienst monatlich 9,99 Euro. Neben der Champions League ist auch die Europa League im Portfolio des Streaming-Portals enthalten. Außerdem werden ausgewählte Spieler der Premier League sowohl alle Begegnungen der Serie A, Ligue 1 und Primera Division gezeigt. DAZN zeigt zudem auch US-Sport wie die NBA-Playoffs oder die MLB, sowie Darts, Tennis und viele Box- und Kampfsportevents.

Champions-League-Viertelfinale: Liveticker und Highlights

Neben dem Livestream auf DAZN sind beide Spiele später auch als Re-Live auf der Plattform abrufbar. Zudem stehen kurz nach Spielende die Highlight-Zusammenfassungen zum Abruf bereit.

Diese gibt es ab Null Uhr des Folgetages auch auf SPOX. Darüber hinaus bietet Euch SPOX zu allen Viertelfinal-Rückspielen einen Liveticker an.

Champions League, Viertelfinale: Hinspiele und Vorschau

Am heutigen Mittwoch sind drei englische Teams im Einsatz. Manchester City läuft der 0:1-Niederlage gegen Tottenham aus dem Hinspiel hinterher.

Der FC Liverpool hat dagegen eine komfortable Ausgangsposition für das zweite Duell. Zuhause an der Anfield Road gewann das Team von Jürgen Klopp 2:0 gegen den FC Porto.