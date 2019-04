In der Champions League stehen die Viertelfinal-Rückspiele an. SPOX blickt schon jetzt eine Runde weiter und zeigt Euch, wann die Halbfinals stattfinden und wer auf wen treffen könnte.

Nach den Spielen am Dienstag und Mittwoch stehen die vier Halbfinalisten in der UEFA Champions League fest. Neben Bayern-Bezwinger Liverpool sind noch drei weitere englische Teams im laufenden Wettbewerb vertreten. Auch der FC Barcelona kämpft noch um den Halbfinal-Einzug.

Champions League: Diese Teams sind noch im Wettbewerb

Deutsche Teams sind nicht mehr im Wettbewerb. Borussia Dortmund, FC Schalke 04 und der FC Bayern München scheiterten jeweils im Achtelfinale an englischen Teams.

Team Nation Juventus Turin Italien Manchester United England Manchester City England FC Liverpool England Tottenham Hotspur England FC Barcelona Spanien Ajax Amsterdam Niederlande FC Porto Portugal

Champions League: Wann findet das Halbfinale statt?

Die Halbfinals in der Champions League werden Ende April sowie im Mai ausgetragen. Die Hinspiele finden am 30. April und 1. Mai statt, die Rückspiele eine Woche später am 7. sowie 8. Mai.

Champions League: Die Halbfinal-Paarungen

Der Sieger der Partie zwischen Liverpool und Porto trifft auf den Gewinner der Paarung zwischen Manchester United und dem FC Barcelona. Das zweite Halbfinale bestreiten der Sieger des Viertelfinals zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur sowie zwischen Ajax Amsterdam und Juventus Turin.

Champions League: Die bisherigen Ergebnisse im Viertelfinale

Rückspiele finden in der laufenden Woche am Dienstag und Mittwoch statt.

Die Ergebnisse aus den Hinspielen:

Heim Auswärts Ergebnis Ajax Amsterdam Juventus Turin 1:1 Manchester United FC Barcelona 0:1 FC Liverpool FC Porto 2:0 Tottenham Hotspur Manchester City 1:0

Champions League: Road to Madrid

Das Finale findet am 1. Juni in Madrid statt. Austragungort ist das neu errichtete Wanda Metropolitano, welches das Vicente Calderon als Stadion von Atletico Madrid ersetzt hat.