Champions League – Viertelfinale, Rückspiel: Spiele, Paarungen, Termine und Übertragung im TV und LIVE-STREAM

In der kommenden Woche finden die Viertelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League statt. SPOX informiert euch unter anderem über die genauen Termine mit Anstoßzeiten sowie die Übertragungen im TV oder Livestream.

Champions-League-Viertelfinale: Termin und Anstoßzeiten der Rückspiele

Die Viertelfinal-Rückspiel am Dienstag und Mittwoch werden allesamt um 21 Uhr angepfiffen. Zwei Partien finden am Dienstag (16.04) statt. die anderen beiden am Mittwoch (17.04.).

Alle Rückspiele-Termine der UEFA Champions League mit Anstoßzeiten im Überblick:

Termin Uhrzeit Heim Auswärts Di., 16.04. 21 Uhr Juventus Turin Ajax Amsterdam Di., 16.04. 21 Uhr FC Barcelona Manchester United Mi., 17.04. 21 Uhr FC Porto FC Liverpool Mi., 17.04. 21 Uhr Manchester City Tottenham Hotspur

UEFA Champions League live: Viertelfinal-Hinspiele im Überblick

Die Hinspiele des Champions-League-Viertelfinals wurden am vergangenen Dienstag und Mittwoch ausgetragen. Während die Spurs im englischen Duell mit City mit 1:0 als Sieger vom Platz gingen musste sich United mit 0:1 gegen Barca verloren geben. Die Reds haben sich mit einem 2:0-Erfolg in Porto bereits eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel geschaffen.

Einzig beim Duell zwischen Ajax und Juve gab es keinen Sieger.

Alle Viertelfinal-Hinspiele in der Übersicht:

Tag Heim Gast Ergebnis Dienstag FC Liverpool FC Porto 2:0 Dienstag Tottenham Hotspur Manchester City 1:0 Mittwoch Ajax Amsterdam Juventus Turin 1:1 Mittwoch Manchester United FC Barcelona 0:1

© getty

Champions League live: Viertelfinale im TV und LIVESTREAM

In dieser Saison teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und die Streaming-Plattform DAZN alle exklusiven Übertragungsrechte. Das hat zur Folge, dass Sky und DAZN während des Viertelfinals pro Champions-League-Abend je ein Live-Einzelspiel exklusiv übertragen. Ab dem Halbfinale übertragen beide Anbieter alle Partien.

Hier alle Live-Übertragungen der Rückspiele im Champions-League-Viertelfinale:

Datum Heim Auswärts Live-Übertragung Di., 16.04. Juventus Turin Ajax Amsterdam DAZN, DAZN Austria Di., 16.04. FC Barcelona Manchester United Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go Mi., 17.04. FC Porto FC Liverpool DAZN, DAZN Austria Mi., 17.04. Manchester City Tottenham Hotspur Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go

Champions League 2019: Halbfinale und Finale im Free-TV?

Sowohl die Halbfinal-Spiele als auch das Finale werden nicht im Free-TV übertragen.

Champions League auf DAZN sehen - so geht's

DAZN hat neben der Champions League auch die Europa League im Programm. Außerdem überträgt DAZN die Primera Division, Premier League, Serie A und Ligue 1.

DAZN kostet monatlich lediglich 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos.

UEFA Champions League 2018/19: Alle Termine bis zum Endspiel

Alle Champions-League-Termine bis zum Endspiel in Madrid: