Champions-League-Viertelfinale: Diese Spiele zeigt Sky in dieser Woche live

In dieser Woche finden die Rückspiele im Viertelfinale der Champions League statt. Die Partien sind bei DAZN und Sky zu sehen. Hier erfahrt ihr, welche Begegnungen exklusiv von Sky übertragen werden.

Nachdem in der vergangenen Woche die Hinspiele stattfanden, wird am Mittwochabend feststehen, welche vier Teams im Halbfinale der Königsklasse antreten.

Champions-League-Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick

Datum Anstoß Heim Auswärts Übertragung 16.04.2019 21 Uhr FC Porto FC Liverpool DAZN 16.04.2019 21 Uhr Manchester City Tottenham Hotspur Sky 17.04.2019 21 Uhr FC Barcelona Manchester United Sky 17.04.2019 21 Uhr Juventus Turin Ajax Amsterdam DAZN

Die ewige Torjägerliste der Champions League inklusive Europapokal der Landesmeister © getty 1/21 Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin mit einem Treffer in Amsterdam vor einer Niederlage bewahrt - und die Führung in der ewigen Torschützenliste der CL ausgebaut. Hier gibt's die Top 20 (Stand 10.04.2019). © getty 2/21 18. Platz: Fernando Morientes. 33 Tore in 93 Spielen für Olympique Marseille, FC Valencia, FC Liverpool und Real Madrid. © imago 3/21 18. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 4/21 18. Platz: Edinson Cavani. 34 Tore in 59 Spielen für Paris St.-Germain und den SSC Neapel. © getty 5/21 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 36 Tore in 67 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 8/21 14. Platz: Thomas Müller. 42 Tore in 105 Spielen für Bayern München. © getty 9/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 10/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 11/21 11. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 12/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 13/21 9. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 14/21 8. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 15/21 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 16/21 Platz 6: Robert Lewandowski. 53 Tore in 79 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 17/21 5. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 18/21 4. Platz: Karim Benzema. 60 Tore in 112 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 19/21 3. Platz: Raul. 72 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 106 Tore in 131 Spielen für den FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 125 Tore in 161 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

Champions-League-Viertelfinale: Diese Spiele sind bei Sky zu sehen

Pay-TV-Sender Sky hat an jedem Spieltag das Recht, sich eine Wunschbegegnung für die Übertragung auszusuchen. Für den Dienstag hat sich Sky für das Spiel Manchester City gegen Tottenham Hotspur entschieden. Dann wollen die Spurs den knappen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen und für die Überraschung sorgen.

Einen Tag später zeigt Sky das Duell zwischen dem FC Barcelona und Manchester United. Die Blaugrana gehen nach dem Sieg im Old Trafford als klarer Favorit auf den Halbfinaleinzug ins Spiel in Barcelona.

Neben den Einzelspielen, die jeweils auf Sky Sport 2 zu sehen sind, bietet der Pay-TV-Sender auch eine Konferenz zu beiden Spielen des Tages an. Diese kann auf Sky Sport 1 verfolgt werden. Das Einzelspiel am Dienstag wird von Toni Tomic kommentiert.

Die Vorberichterstattung beginnt jeweils um 19.30 Uhr. Am Dienstag begrüßen Euch Moderator Sebastian Hellmann und die Experten Lothar Matthäus, Erik Meijer, Ewald Lienen und Hendrik Buchheister aus dem Studio.

Sky stellt seinen Abonnenten mit Sky Go auch einen Livestream zur Verfügung, mit dem man auch unterwegs auf dem Laufenden bleiben kann.

Champions League: Der Weg ins Finale nach Madrid

Bereits in zwei Wochen stehen die Halbfinal-Spiele auf dem Programm, ehe am 1. Juni in Madrid das große Finale steigt.