Champions League: Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam: TV, Livestream, Termin, Vorschau

In der Champions-League-Saison 2018/19 empfängt Tottenham Hotspur die Mannschaft von Ajax Amsterdam im Halbfinal-Hinspiel des Wettbewerbs. Wann das Spiel stattfindet und wo ihr es live im TV und Livestream verfolgen könnt, erklärt euch SPOX - mitsamt einer kurzen Vorschau auf die Begegnung.

Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam: Termin vom CL-Halbfinale

Das Hinspiel des Champions-League-Halbfinals zwischen Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam findet am Dienstag, den 30.04.2019 statt. Anstoß des Duells an der White Hart Lane im Norden Londons ist um 21 Uhr.

In der darauf folgenden Woche wird umgehend das Rückspiel bestritten, um den Finalteilnehmer für das Champions-League-Finale zu ermitteln. Beide Teams treffen in der Johan-Cruyff-Arena am Mittwoch, den 08.05.2019 aufeinander. Anstoß in Amsterdam ist um 21 Uhr.

Champions-League-Halbfinale: Vorschau zu Tottenham - Ajax

Dass diese beiden Mannschaften tatsächlich im Halbfinale der Champions League stehen würden, hatte wohl kaum jemand erwartet. Sowohl Tottenham gegen Manchester City als auch Ajax gegen Juventus Turin waren als Außenseiter im Viertelfinale gehandelt worden. Vor allem die junge Truppe von Ajax Amsterdam entzückte die Fußballwelt mit ihrem mutigen und erfrischenden Offensivfußball.

So warfen die Niederänder mal eben die Königlichen von Real Madrid aus dem Turnier, ehe sie mit breiter Brust in die Partien gegen Juventus Turin gingen. Selbst Cristiano Ronaldo konnte der alten Dame nicht dabei helfen, die dynamische Truppe von Ajax aufzuhalten.

Tottenham Hotspur überzeugte in der Königklasse mit der Eliminierung des formstarken BVB. Im Viertelfinale warfen die Spurs dann den Titelfavorit Manchester City in zwei packenden Duellen aus dem Turnier. Spätestens jetzt ist also jeder Gegner vor Ajax und Tottenham gewarnt.

Wer könnte eine entscheidene Rolle spielen? Bei Tottenham war Heung-min Son der überragende Spieler in den beiden Viertelfinalpartien. Der Südkoreaner schoss dabei drei der vier Tore der Spurs. Son dreht aktuell ohne den verletzten Harry Kane auf und bringt als vorderste Sturmspitze Topleistungen.

Bei dern Holländern zeigt das ganze Team beeindruckende Leistungen, vor allem aber Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech und Dusan Tadic überzeugen Fans und Kritiker. Eine Prognose für das Spiel abzugeben wird schweirig, da beide Mannschaften mit Kampfgeist, laufintensivem Spiel und starker Moral zu allem im Stande sind.

Ajax im Sommerschlussverkauf: Wo die CL-Helden landen könnten © getty 1/36 Die jungen Wilden von Ajax sind die Sensation der laufenden Saison. Durch die grandiosen CL-Auftritte droht jedoch der Ausverkauf im Sommer. SPOX zeigt, wo die Reise für die Ajax-Talente hingehen könnte. © FC Barcelona 2/36 FRENKIE DE JONG (21): Gilt als eines der größten Talente im Fußball und hat bereits einen Fünfjahresvertrag beim FC Barcelona unterschrieben. 75 Millionen Euro überweisen die Katalanen für den Mittelfeldregisseur. © getty 3/36 De Jongs Wechsel im Sommer galt jedoch bereits vor Beginn der Saison und dem fantastischen Champions-League-Lauf als wahrscheinlich. Halb Europa jagte den immer etwas teilnahmslos dreinblickenden Niederländer. © getty 4/36 Real Madrid, PSG, Machester City: Sie alle wollten de Jong unbedingt haben, doch der entschied sich für Barca. "Es ist so ein toller Verein. Jedes Kind träumt davon, dort zu spielen. Ich bekomme die Möglichkeit. Die musste ich nutzen", sagte de Jong. © getty 5/36 MATTHIJS DE LIGT (19): Folgt höchstwahrscheinlich Teamkollege de Jong zum FC Barcelona. Damit würde Ajax im Sommer nicht nur sein Mittelfeld-Herz, sondern auch seinen blutjungen Kapitän an die Katalanen verlieren. © getty 6/36 Ajax-Trainer Erik ten Hag erklärte zuletzt, es gebe "keine Chance" auf einen Verbleib des niederländischen Nationalspielers. Laut ESPN soll der Abschluss des Transfers zu Barca bevorstehen. Auch Juventus und der FC Bayern hatten um de Ligt geworben. © getty 7/36 De Ligt kommt aus der Ajax-Schmiede de Toekomst und wurde bereits mit 18 Jahren und in seinem zweiten Profijahr Kapitän bei Ajax. Außerdem gewann er 2018 den Golden Boy Award. Kommt mittlerweile auf über 110 Pflichtspiele für Ajax (11 Tore). © getty 8/36 Barca wird für das wohl größte Innenverteidiger-Juwel im Weltfußball tief in die Tasche greifen müssen. Im Raum steht eine Summe, die nur etwas niedriger ist als die 75 Millionen für de Jong sein soll. © getty 9/36 ANDRE ONANA (23): Wird im Gegensatz zu de Jong und de Ligt vorerst sicher bei Ajax bleiben – obwohl es "Interesse von einigen großen Klubs" gegeben habe, "die mir viel mehr Geld als Ajax hätten bieten können", wie der Keeper dem Telegraaf verriet. © getty 10/36 Onana, der im Januar 2015 aus der Jugend des FC Barcelona zu Ajax gewechselt war, entschied sich dennoch für eine Vertragsverlängerung bei Ajax bis 2022. Das bedeute im Klartext, "dass ich mindestens noch eine Saison bleibe". © getty 11/36 Ausschlaggebend für die Verlängerung sei Onana zufolge Marc Overmars (sportl. Leiter Ajax) gewesen: "Er hat mich hierhergebracht und bat mich: ‚Andre, bitte bleib.‘ Manchmal ist es wichtig, auf Leute zu hören, die einem […] geholfen haben." © getty 12/36 HAKIM ZIYECH (26): Erzielte in 34 Eredivisie- oder CL-Spielen schon 17 Tore für Ajax und bereitete dazu 14 Treffer vor. Das weckt Begehrlichkeiten in Europa – und besonders ein Bundesligist soll seine Bemühungen nun intensivieren. © getty 13/36 Die Marca berichtete, dass der FC Bayern wegen einer Verpflichtung des Rechtsaußen mit Ajax Kontakt aufgenommen habe. Bereits im vergangenen Sommer soll der BVB Interesse am marokkanischen Nationalspieler gehabt haben. © getty 14/36 "Die Bundesliga? Ich weiß es nicht, es kommt auf den Verein an", sagte Ziyech damals und machte gleichzeitig keinen Hehl daraus, dass er bereit sei, „weiterzuschauen“ und Ajax auf kurze oder lange Sicht für eine größere Liga verlassen zu wollen. © getty 15/36 Nun deutete Ziyech bei Inside Ajax jedoch an, dass er vielleicht doch nicht wechselt. "Ich kann mir vorstellen, zu bleiben. Ich bin sehr wählerisch. Es muss ein Verein sein, für den ich bereit bin, Ajax zu verlassen. Das passiert nicht ohne Weiteres" © getty 16/36 Ziyech kommt aus der Jugend des SC Heerenveen, bei dem er sein Profidebüt feierte. Nach zwei Jahren bei Twente Emschede wechselte er zur Saison 2016/17 für rund 11 Millionen Euro zu Ajax, wo er mittlerweile über 120 Pflichtspiele machte. © getty 17/36 DAVID NERES (22): Ist Ziyechs Gegenpart auf der linken Seite und somit der komplimentäre Teil der Amsterdamer Flügelzange. Wie Ziyech ist Neres extrem trick- und temporeich und auch abschlussstark. © getty 18/36 Neres traf in der CL-K.o.-Phase sowohl auswärts in Madrid als auch zu Hause gegen Juve und war somit eine der zentralen Figuren beim sensationellen Durchmarsch der Amsterdamer in der Königsklasse. © getty 19/36 In der Liga steht Neres in 27 Partien bei 8 Toren und 11 Vorlagen, soll jedoch nach Angaben von De Telegraaf ein schwieriges Verhältnis zu Ajax-Trainer ten Hag haben. Nicht nur deswegen mehren sich die Gerüchte um einen Wechsel. © getty 20/36 Aus der Premier League sollen nach Angaben des Telegraph Everton, Arsenal, Chelsea und Manchester United Interesse haben. Der BVB, der nach Telegraaf-Angaben bereits im Sommer 2018 mit einem 33-Mio-Angebot scheiterte, soll weiterhin interessiert sein. © getty 21/36 Neres kam zu Beginn des Jahres 2017 vom FC Sao Paolo zu Ajax und ist nach Miralem Sulejmani, Daley Blind und Razvan Marin der aktuell viertteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte (12 Mio. Euro). © getty 22/36 DONNY VAN DE BEEK (22): Ist wie de Ligt und de Jong ein Emporkömmling aus der Amsterdamer Talentschmiede und technisch nicht so versiert wie Neres oder Ziyech, dafür aber ein Mentalitätsmonster mit Blick für freie Räume. © getty 23/36 Van de Beek reißt Lücken auf, agiert als Schattenmann in ten Hags System und ist dabei extrem torgefährlich für einen zentralen Mittelfeldspieler (10 Tore, 11 Vorlagen in CL und Eredivisie). Davon haben offenbar auch andere Klubs Notiz genommen. © getty 24/36 Die L’Equipe berichtet, dass der BVB ein Auge auf van de Beek geworfen haben soll. Auch PSG und Tottenham sollen Interesse haben. Gerade PSG machte schon in dieser Saison keinen Hehl daraus, sich im Zentrum stärker und breiter aufstellen zu wollen. © getty 25/36 Ein Wechsel zum BVB gilt auch aufgrund van de Beeks Vertragssituation (Verlängerung bis 2022) und den damit verbundenen Kosten als unwahrscheinlich. Ein Verbleib van de Beeks bei Ajax ist hingegen alles andere als ausgeschlossen. © getty 26/36 DUSAN TADIC (30): Ist eigentlich kein junger Wilder mehr, feiert in dieser Saison aber eine Art Renaissance seiner Karriere. Spätestens seit seinem Weltklasse-Auftritt beim 4:1 in Madrid steht der Serbe international im Fokus. © getty 27/36 Dabei lieferte Tadic bereits zuvor bei Groningen, Twente und Southampton regelmäßig Tore (70 Treffer und 113 Vorlagen in 323 Spielen). Der Schritt zum Superstar ist ihm aber erst ein Stück weit bei Ajax geglückt. © getty 28/36 Vage Gerüchte um mögliche Interessenten gibt es aufgrund seiner Bilanz bei Ajax (seit 2018/19 im Verein und in 49 Spielen 32 Tore und 20 Vorlagen) zuhauf. Eines davon besagt, dass der FC Bayern Tadic als Lewandowski Backup ins Auge gefasst habe. © getty 29/36 Doch es ist eher unwahrscheinlich, dass sich Tadic als unangefochtener Stammspieler in der Rolle hinter Lewandowski einordnet. Wahrscheinlicher ist hingegen ein Verbleib des vielseitigen Mittelstürmers. © getty 30/36 "Ich werde versuchen, die übrigen Jungs vom Bleiben zu überzeugen", erklärte Tadic noch euphorisiert nach dem 4:1-Sieg gegen Real und versprach: "Ich jedenfalls spiele nächste Saison sicher hier - zu 100 Prozent." © getty 31/36 NICOLAS TAGLIAFICO (26): Beim Linksverteidiger stehen die Zeichen hingegen klar auf Abschied nach der Saison. "Im Sommer könnte es der natürliche Zeitpunkt sein, um den nächsten Schritt zu machen", wird Tagliafico vom Mirror zitiert. © getty 32/36 Der argentinische Nationalspieler habe zwar mit Ajax noch keine Gespräche über Zahlen geführt, "aber ich denke, dass sie eine bedeutende Ablöse fordern. Ich denke, sie wird höher als 20 Millionen Euro sein", sagte Berater Ricardo Schlieper. © getty 33/36 Als Interessenten galten zuletzt Atletico Madrid (Ersatz für Filipe Luis) und der FC Arsenal (Ersatz für Nacho Monreal). Nun ließ Schließer jedoch durchblicken, dass Tagliafico im Sommer auch in die Serie A zu Inter Mailand gehen könnte. © getty 34/36 "Inter und der italienische Fußball sind immer attraktive Ziele für argentinische Spieler", sagte Ricardo Schlieper FC Inter News: "Alles ist sehr vertraut. Es fühlt sich an, als sei man zuhause." © getty 35/36 NOUSSAIR MAZRAOUI (21): Wurde erst in der vergangenen Saison zu den Profis hochgezogen, nachdem er nahezu die alle Jugendmannschaften bei Ajax durchlaufen hatte. © getty 36/36 Mazraoui ist bei Ajax schon in seinem zweiten Jahr als Linksverteidiger gesetzt, verlängerte jedoch erst im April seinen Vertrag bis 2022. Daher wird er höchstwahrscheinlich beim großen Ausverkauf im Sommer kaum eine Rolle spielen.

Champions League live: Übertragung von Tottenham gegen Ajax im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZNüberträgt die Partie Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam live und in voller Länge. Mit dem Livestream von DAZN kann das Spiel unter anderem auf dem Smartphone, PC und Tablet verfolgt

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel ebenfalls live. Wer keine Möglichkeit haben sollte das Spiel im TV zu sehen, kann mit SkyGo das Duell auch per Livestream schauen.

Neben Fußball hat DAZN noch viele weitere Sportarten im Angebot. So gibt es Übertragungen zu den vier großen US-Sport-Ligen NBA, NFL, MLB und NHL, sowie Tennis, Darts, Motorsport und noch vieles mehr.

Tottenham Hotspur gegen Ajax Amsterdam: Liveticker und Highlights

Alternativ zur TV-Übertragung und Livestreams könnt ihr hier bei SPOX auch den ausführlichen Liveticker zur Partie nutzen, um stets bestens über das Spielgeschehen informiert zu sein.

Den Liveticker zum Duell von Tottenham und Ajax gibt es hier!

40 Minuten nach BApfiff der Partie stellt DAZN auch die Highlights des Spiels zur Verfügung, gegen ca. Mitternacht gibt es die Highlights auch auf SPOX.

