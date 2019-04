Champions League nächste Woche live: Spiele, Termine, Übertragung

In der Champions League stehen nächste Woche die Viertelfinal-Partien an. Wer gegen wen spielt und wo ihr die Partien im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Rückspiele im Viertelfinale der Champions League finden am 16. und 17. April statt.

Nach CL-Aus gegen Liverpool: Wie geht es mit den FCB-Stars weiter? © getty 1/20 Der FC Bayern scheiterte im Champions-League-Achtelfinale am FC Liverpool. Klar ist: im Sommer braucht es einen Umbruch und den wird es auch geben. Wie steht es um die Perspektiven der Kaderspieler? © getty 2/20 Manuel Neuer (32, Vertrag bis 2021): Verletzungspause, verkorkste WM, kleinere Unsicherheiten wie auch gegen Liverpool. Die Aura der Unbezwingbarkeit hat Neuer verloren – beim FC Bayern ist er als Kapitän aber weiterhin unumstritten. Zunächst. © getty 3/20 Niklas Süle (23, Vertrag bis 2022): Im Januar erklärte Kovac Süle zum unumstrittenen Stammspieler und daran wird sich auch nichts ändern. Er hat seinen Platz im FC-Bayern-Kader langfristig sicher - und wohl auch in der ersten Elf. © getty 4/20 Mats Hummels (30, Vertrag bis 2021): Neben Süle etablierte sich zuletzt Hummels, der dabei jedoch gleichermaßen Licht wie Schatten zeigte. Ob der Neuverpflichtungen im Sommer (Pavard sicher, Hernandez vielleicht) muss er um seinen Platz zittern. © getty 5/20 Jerome Boateng (30, Vertrag bis 2021): Bei Boateng stellt sich die Lage genau wie bei Hummels dar. Er durfte in dieser Saison zeitweise neben Süle spielen, zuletzt saß er aber nur auf der Bank. Einer von Hummels und Boateng muss wohl Platz machen. © getty 6/20 David Alaba (26, Vertrag bis 2021): Seine Sturm-und-Drang-Zeiten sind lange vorbei. Seit Jahren stagniert Alaba. Womöglich orientiert sich der FC Bayern hier im Sommer neu - auch der umworbene Hernandez könnte links hinten verteidigen. © getty 7/20 Joshua Kimmich (24, Vertrag bis 2023): Das CL-Aus erlebte er gesperrt von den Rängen. Chancen auf den Titel wird er aber noch einige bekommen. Kimmich gilt als angehender Kapitän und wird als absoluter Führungsspieler aus dem Umbruch hervorgehen. © getty 8/20 Rafinha (33, Vertrag läuft aus): Nach acht Jahren wird der Brasilianer den FCB im Sommer verlassen. In den wichtigen Spielen wirkte er zuletzt nicht mehr auf der Höhe - er patzte vergangenes Jahr im Halbfinale gegen Real und nun bei Liverpools 1:0 erneut. © getty 9/20 Javi Martinez (30, Vertrag bis 2021): Lange schien es, als würde auch Martinez’ Zeit im Klub bald ablaufen, aber zuletzt mauserte er sich wieder zu einem Stamm- und Schlüsselspieler. Für Abwehrschlachten ist er weiterhin eine brauchbare Zutat. © getty 10/20 Thiago (27, Vertrag bis 2021): Mit James der beste Fußballer des Teams, gegen Liverpool aber blass. Er ist und war nie einer, der eine Mannschaft als aggressiver Leader aufweckt. Zuletzt zeigte ManCity Interesse, der FCB wird ihn aber nicht ziehen lassen. © getty 11/20 Leon Goretzka (24, Vertrag bis 2022): Zuletzt hatte er mit kleineren Verletzungsproblemen zu kämpfen, was ihn seinen Stammplatz kostete. Goretzka zeigte in dieser Saison bereits, dass er das Potenzial zum wichtigen Baustein der "neuen Mannschaft" hat. © getty 12/20 Corentin Tolisso (24, Vertrag bis 2022): Sollte er fit werden und bleiben, hat er langfristig wohl einen Stammplatz im FCB-Mittelfeld. Weil er den Großteil der Saison verpasste, gilt er als unbelastetes Gesicht für die Zukunft. © getty 13/20 Renato Sanches (21, Vertrag bis 2021): Hat ähnliche Fähigkeiten wie Tolisso, wirkt aber stets zu wild. Nach der Swansea-Leihe bekam er in dieser Saison seine Chance, nutzte sie aber nicht. Womöglich wird er erneut ausgeliehen, womöglich muss er gehen. © getty 14/20 James (27, Vertrag läuft aus): Ob seiner herausragenden Fähigkeiten dürfte es eigentlich keine Frage sein, ob der FCB die für heutige Verhältnisse erstaunlich niedrige Kaufoption von 42 Mio. zieht. Was aber auffällt: in großen Spielen ist er oft klein. © getty 15/20 Kingsley Coman (22, Vertrag bis 2023): Eigentlich der prädestinierte Nachfolger für die alternden Flügelstürmer - wenn da nicht immer wieder die Verletzungen wären. Bleibt Coman fit, ist er absolute Weltklasse. Und darauf hofft man beim FCB. © getty 16/20 Serge Gnabry (23, Vertrag bis 2023): Eine der positiven Überraschungen dieser Saison und ein Mann für die Zukunft. Vor allem in der Rückrunde präsentierte er sich effizient. © getty 17/20 Franck Ribery (35, Vertrag läuft aus): Gegen Liverpool offenbarte Ribery mal wieder, dass es bei ihm nicht mehr für das höchste Niveau reicht. Er selbst würde gerne noch eine Saison dranhängen - die Bosse werden ihm diesen Wunsch aber wohl nicht erfüllen. © getty 18/20 Arjen Robben (34, Vertrag läuft aus): Sein Abschied im Sommer steht fest. Robbens ruhmreiche FCB-Karriere trudelt etwas trostlos ihrem Ende entgegen. Mal sind es die Zähne, mal die Wade - sein bisher letztes Pflichtspiel machte er im November. © getty 19/20 Thomas Müller (29, Vertrag bis 2021): Rummennige bezeichnete ihn als "Parade-Bayer". Zumal wirkt es, als wäre das seine einzige Daseinsberechtigung. Zuletzt zeigte Müller aber aufsteigende Tendenz. Größer werden seine Spielzeiten nach dem Umbruch kaum. © getty 20/20 Robert Lewandowski (30, Vertrag bis 2021): Blieb gegen Liverpool torlos - wie bei den sechs CL-K.o.-Spielen zuvor. Der FC Bayern wird zwar auf ihn bauen - mit Werner aber wohl einen hochkarätigen Konkurrenten verpflichten.

Champions League - Viertelfinale: Die Spiele im Überblick

Vier Teams aus der Premier League sind noch im Rennen um den Henkelpott.

Datum Uhrzeit Heim Gast Dienstag, 9. April 21 Uhr FC Liverpool FC Porto Dienstag, 9. April 21 Uhr Tottenham Hotspur Manchester City Mittwoch, 10. April 21 Uhr Ajax Amsterdam Juventus Turin Mittwoch, 10. April 21 Uhr Manchester United FC Barcelona

CL - Viertelfinale: Übertragung im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich seit dieser Saison in Deutschland und Österreich die TV-Rechte an der Champions League. So überträgt jeder Sender pro Tag ein Spiel exklusiv. Außerdem zeigt Sky alle Spiele in der Konferenzschaltung.

Diese Viertelfinal-Partien zeigen DAZN und Sky im Hinspiel:

DAZN:

FC Liverpool gegen FC Porto

Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin

Sky:

Tottenham Hotspur gegen Manchester City

Manchester United gegen FC Barcelona

Bei SPOX gibt es die Highlights um 23 Uhr! Neben den Partien, die DAZN live und exklusiv überträgt, könnt ihr beim Streamingdienst jedes Spiel noch im Re-Live verfolgen.

Bei DAZN gibt es nicht nur die Champions League! Außerdem zeigt DAZN die UEFA Europa League, Premier League, LaLiga, Serie A und viele weiteren Top-Ligen. Ihr könnt beim Streamingdienst aber nicht nur Fußball schauen. So gibt es auch Basketball, Darts, Tennis American Football, Boxen und vieles mehr. DAZN kostet lediglich 9,99 Euro im Monat und kann jederzeit gekündigt werden.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat!

Champions League - Achtelfinale: Die Ergebnisse im Überblick

Keine deutsche Mannschaft hat den Sprung ins Viertelfinale geschafft.

Team Team Ergebnisse FC Liverpool FC Bayern München 0:0, 3:1 Tottenham Hotspur Borussia Dortmund 3:0, 1:0 Manchester United Paris Saint-Germain 0:2, 1:3 Ajax Amsterdam Real Madrid 1:2, 1:4 FC Schalke 04 Manchester City 2:3, 7:0 AS Rom FC Porto 2:1, 1:3 Atletico Madrid Juventus Turin 2:0, 0:3 Olympique Lyon FC Barcelona 0:0, 1:5

Die 50 größten Talente der Welt: Goal NxGn kürt den Besten ab Jahrgang 2000 © getty 1/53 Goal hat seine Top 50 der besten NxGn-Spieler veröffentlicht. Dabei küren internationale Experten des Goal-Netzwerks den besten Spieler ab dem Jahrgang 2000. Einige zukünftige Superstars dürften dabei sein. © getty 2/53 Im letzten Jahr gewann Justin Kluivert die Konkurrenz der Spieler, die ab dem 1.1.1999 geboren sind. Der Flügestürmer setzte sich gegen den Vorjahressieger Gianiluigi Donnarumma und Real-Talent Vinicius Junior durch. © getty 3/53 In diesem Jahr geht es um die Talente, die später als 1.1.2000 geboren sind. SPOX zeigt euch, wen die Experten aus 37-Goal-Editionen auf welchen Rang gewählt haben. © getty 4/53 Platz 50: Christian Früchtl (Bayern, Deutschland), Jahrgang 2000. © getty 5/53 Platz 49: Takefusa Kubo (FC Tokio, Japan), Jahrgang 2001. © getty 6/53 Platz 48: Yari Verschaeren (Anderlecht, Belgien), Jahrgang 2001. © fc sao paulo 7/53 Platz 47: Brenner (Sao Paolo, Brasilien), Jahrgang 2000. © getty 8/53 Platz 46: Mohammed Ihattaren (PSV, Niederlande), Jahrgang 2002. © Twitter/@hajduk 9/53 Platz 45: Ante Palaversa (Hajduk, Kroatien), Jahrgang 2000. © getty 10/53 Platz 44: Gabriel Brazao (Param, Brasilien), Jahrgang 2000. © getty 11/53 Platz 43: Antonio Marin (Dinamo Zagreb, Kroatien), Jahrgang 2001. © getty 12/53 Platz 42: Leonardo Campana (Barcelona SC, Ecuador), Jahrgang 2001. © getty 13/53 Platz 41: Thiago Almada (Velez, Argentinien), Jahrgang 2001. © getty 14/53 Platz 40: Ozan Kabak (Stuttgart, Türkei), Jahrgang 2000. © getty 15/53 Platz 39: Amine Gouiri (Lyon, Frankreich), Jahrgang 2000. © getty 16/53 Platz 38: Juan Miranda (Barcelona, Spanien), Jahrgang 2000. © getty 17/53 Platz 37: Julian Alvarez (River Plate, Argentinien), Jahrgang 2000. © getty 18/53 Platz 36: Sergio Gomez (BVB, Spanien), Jahrgang 2000. © getty 19/53 Platz 35: Lincoln (Flamenco, Brasilien), Jahrgang 2000. © getty 20/53 Platz 34: Josh Sargent (Werder Bremen, USA), Jahrgang 2000. © getty 21/53 Platz 33: Erling Braut Haland (Red Bull Salzburg, Norwegen), Jahrgang 2000. © getty 22/53 Platz 32: Emile Smith Rowe (Arsenal, England), Jahrgang 2000. © getty 23/53 Platz 31: Rhian Brewster (Liverpool, England), Jahrgang 2000. © Instagram/@ryanjiro_ 24/53 Platz 30: Ryan Gravenberch (Ajax, Niederlande), Jahrgang 2002. © getty 25/53 Platz 29: Willem Geubbels (Monaco, Frankreich), Jahrgang 2001. © getty 26/53 Platz 28: Kang-In Lee (Valencia, Südkorea), Jahrgang 2001. © getty 27/53 Platz 27: Abel Ruiz (Barcelona B, Spanien), Jahrgang 2000. © getty 28/53 Platz 26: Jann-Fiete Arp (HSV, Deutschland), Jahrgang 2000. © getty 29/53 Platz 25: Hamed Junior Traore (Empoli, Elfenbeinküste), Jahrgang 2000. © getty 30/53 Platz 24: Pietro Pellegri (Monaco, Italien), Jahrgang 2001. © getty 31/53 Platz 23: Ki-Jana Hoever (Liverpool, Niederlande), Jahrgang 2002. © getty 32/53 Platz 22: Benoit Badiashile (Monaco, Frankreich), Jahrgang 2001. © getty 33/53 Platz 21: Dominik Szoboszlai (Red Bull Salzburg, Ungarn), Jahrgang 2000. © getty 34/53 Platz 20: Aurelien Tchouameni (Bordeaux, Frankreich), Jahrgang 2000. © getty 35/53 Platz 19: Agustin Almendra (Boca Juniors, Argentinien), Jahrgang 2000. © getty 36/53 Platz 18: Paulinho (Leverkusen, Brasilien), Jahrgang 2000. © getty 37/53 Platz 17: Timothy Weah (Celtic/PSG, USA), Jahrgang 2000. © getty 38/53 Platz 16: Mason Greenwood (Manchester United, England), Jahrgang 2001. © getty 39/53 Platz 15: Eric Garcia (Manchester City, Spanien), Jahrgang 2001. © getty 40/53 Platz 14: Ethan Ampadu (Chelsea, Wales) Jahrgang 2000. © getty 41/53 Platz 13: Sofiane Diop (Monaco, Frankreich), Jahrgang 2000. © getty 42/53 Platz 12: Ferran Torres (Valencia, Spanien), Jahrgang 2000. © getty 43/53 Platz 11: Ryan Sessegnon (Fulham, England), Jahrgang 2000. © getty 44/53 Platz 10: Morgan Gibbs-White (Wolverhampton, England), Jahrgang 2000. © getty 45/53 Platz 9: Moise Kean (Juventus, Italien), Jahrgang 2000. © getty 46/53 Platz 8: Diego Lainez (Betis, Mexico), Jahrgang 2000. © getty 47/53 Platz 7: Sandro Tonali (Brescia, Italien), Jahrgang 2000. © getty 48/53 Platz 6: Alphonso Davies (Bayern, Kanada), Jahrgang 2000. © getty 49/53 Platz 5: Rodrygo (Santos/Real Madrid, Brasilien), Jahrgang 2001. © getty 50/53 Platz 4: Phil Foden (Manchester City, England), Jahrgang 2000. © getty 51/53 Platz 3: Callum Hudson-Odoi (Chelsea, England), Jahrgang 2000. © getty 52/53 Platz 2: Vinicius Junior (Real Madrid, Brasilien), Jahrgang 2000. © getty 53/53 Platz 1: Jadon Sancho (BVB, England), Jahrgang 2000.

Champions League: Die letzten Gewinner

Das diesjährige Finale findet im neuerbauten Wanda Metropolitano, der Heimstätte von Atletico Madrid, statt.

Saison Stadion Stadt Sieger Finalist Ergebnis 2008/09 Olympiastadion Rom FC Barcelona Manchester United 2:0 2009/10 Estadio Santiago Bernabeu Madrid Inter Mailand FC Bayern München 2:0 2010/11 Wembley-Stadion London FC Barcelona Manchester United 3:1 2011/12 Fußball-Arena München München FC Chelsea FC Bayern München 4:3 n.E. 2012/13 Wembley-Stadion London FC Bayern München Borussia Dortmund 2:1 2013/14 Estadio da Luz Lissabon Real Madrid Atletico Madrid 4:1 n.V. 2014/15 Olympiastadion Berlin FC Barcelona Juventus Turin 3:1 2015/16 Giuseppe-Meazza-Stadion Mailand Real Madrid Atletico Madrid 5:3 n.E. 2016/17 Millennium Stadium Cardiff Real Madrid Juventus Turin 4:1 2017/18 NSK Olimpiyskyi Kiew Real Madrid FC Liverpool 3:1 2018/19 Wanda Metropolitano Madrid - - -

Champions League: Die Rekord-Sieger in der Geschichte

Klubs aus Deutschland bestritten immerhin schon 17 Final-Partien. Insgesamt sieben Mal konnten der FC Bayern und der BVB den Henkelpott schon in die Höhe stemmen.