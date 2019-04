Champions League, Halbfinale: Auslosung, Paarungen, Partien

In der Königsklasse geht es Schlag auf Schlag: Nach den Viertelfinal-Spielen wissen wir auch, wer im Halbfinale aufeinander trifft. SPOX versorgt euch mit den wichtigsten Informationen.

Am Dienstag und Mittwoch stehen die Rückspiele im Viertelfinale der Champions League statt. Nach den knappen Hinspielergebnissen versprechen die Begegnungen Spannung und Überraschungen. Deutsche Mannschaften sind nicht mehr im Wettbewerb vertreten.

Champions League: Das Viertelfinale im Überblick

Während sich mit dem FC Liverpool und dem FC Barcelona zwei Favoriten im Viertelfinal-Hinspiel durchsetzten, sieht die Situation bei Juventus Turin und Manchester City anders aus: Die Alte Dame kam in Amsterdam nicht über ein 1:1 hinaus, Die Skyblues verloren bei den Spurs mit 0:1.

Heim Auswärts Ergebnis FC Liverpool FC Porto 2:0 Tottenham Hotspur Manchester City 1:0 Ajax Amsterdam Juventus Turin 1;1 Manchester United FC Barcelona 0:1

Champions League: Wann findet das Halbfinale statt?

Die Halbfinalspiele in der Königsklasse werden Anfang Mai ausgetragen: Nachdem am 30. April sowie am 1. Mai die beiden Hinspiele stattfinden, stehen nach den Rückspielen am 7. bzw. 8. Mai die beiden Teilnehmer am Endspiel in Madrid fest.

Champions League: Auslosung und Halbfinal-Paarungen

Für die Vorschlussrunde in der Champions League findet keine eigenständige Auslosung statt. Bereits im Zuge der Viertelfinal-Auslosung wurde festgelegt, wer im Halbfinale aufeinandertrifft.

Der Gewinner der Partie Tottenham/Manchester City misst sich mit dem Sieger der Begegnung Ajax vs. Juventus. Außerdem stehen sich im Halbfinale die Gewinner der Partien Barcelona gegen Manchester United und Liverpool gegen Porto gegenüber.

Champions League: Der Weg nach Madrid

Das Finale der diesjährigen Champions League findet am 1. Juni im Estadio Wanda Metropolitano, der Heimspielstätte von Atletico Madrid, statt. Im Vorjahr besiegte Real Madrid im Endspiel den FC Liverpool mit 3:1 in Kiew.