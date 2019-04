Champions League: Dieses Viertelfinal-Rückspiel zeigt Sky heute live

In der Champions League finden am heutigen Dienstag zwei Viertelfinal-Rückspiele an. Juventus Turin empfängt Ajax Amsterdam und der FC Barcelona erwartet Manchester United. SPOX verrät euch, welches Spiel auf Sky übertragen wird.

Der heutige Champions-League-Abend verspricht hochklassigen Fußball. Juventus Turin will mit einem Sieg über Ajax Amsterdam das Halbfinale erreichen und der FC Barcelona empfängt Manchester United. Zudem stehen mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi die größten Fußballer der vergangenen zehn Jahre auf dem Platz.

Champions League: Viertelfinal-Rückspiel live auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Partie zwischen dem FC Barcelona und Manchester United gesichert. Zudem bietet Sky noch eine Konferenz an, in der auch das Parallelspiel gezeigt wird. Wer Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam über die gesamte Spielzeit sehen will, kann auf den Livestream auf DAZN zurückgreifen. Anpfiff ist jeweils um 21 Uhr.

Champions League im Liveticker

Falls ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel zu sehen oder kein Sky-Kunde seid, könnt ihr die Partie zwischen Manchester United und dem FC Barcelona im Liveticker von SPOX verfolgen. Auch zur anderen Begegnung wird es einen Liveticker geben.

Champions League: Barcelona im Hinspiel siegreich

Der FC Barcelona hat das Hinspiel in Manchester mit 1:0 gewonnen und hat damit beste Voraussetzungen, in das Halbfinale der Königsklasse einzuziehen. Barca hatte streckenweise mehr als 80 Prozent Ballbesitz und ging nach 15 gespielten Minuten in Führung. United-Verteidiger Luke Shaw fälschte einen Kopfball von Luis Suarez ins eigene Netz ab.

"Wir haben am Anfang nicht wirklich Druck auf sie ausüben können", erklärte Trainer Ole Gunnar Solskjær nach der Partie. Im Camp Nou brauchen die Red Devils nun einen Sahnetag, um den Bock noch umzustoßen.

FC Barcelona: Der Weg ins Champions-League-Viertelfinale

In der laufenden Champions-League-Saison ist der FC Barcelona noch ungeschlagen. Im Achtelfinale ließen die Katalanen Olympique Lyon im Rückspiel keine Chance.

Datum Heim Ergebnis Gast 18.09.18 FC Barcelona 4:0 PSV Eindhoven 03.10.18 Tottenham Hotspur 2:4 FC Barcelona 24.10.18 FC Barcelona 2:0 Inter Mailand 06.11.18 Inter Mailand 1:1 FC Barcelona 28.11.18 PSV Eindhoven 1:2 FC Barcelona 11.12.18 FC Barcelona 1:1 Tottenham Hotspur 19.02.19 Olympique Lyon 0:0 FC Barcelona 13.03.19 FC Barcelona 5:1 Olympique Lyon 10.04.19 Manchester United 0:1 FC Barcelona

Manchester United: Der Weg ins Champions-League-Viertelfinale

Im Achtelfinale drehte Manchester United die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel mit einem 3:1-Sieg in Paris.

Datum Heim Ergebnis Gast 19.09.18 Young Boys Bern 0:3 Manchester United 02.10.18 Manchester United 0:0 FC Valencia 23.10.18 Manchester United 0:1 Juventus Turin 07.11.18 Juventus Turin 1:2 Manchester United 27.11.18 Manchester United 1:0 Young Boys Bern 12.12.18 FC Valencia 2:1 Manchester United 12.02.19 Manchester United 0:2 Paris Saint-Germain 06.03.19 Paris Saint-Germain 1:3 Manchester United 10.04.19 Manchester United 0:1 FC Barcelona

FC Barcelona - Manchester United: Voraussichtliche Aufstellungen

Philippe Coutinho und Ousmane Dembele könnten beim FC Barcelona in der Startelf stehen.