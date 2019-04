Champions League: Dieses Viertelfinal-Rückspiel zeigt DAZN heute live

Am heutigen Dienstag stehen in der Champions League zwei Viertelfinal-Rückspiele an. Der FC Barcelona empfängt Manchester United und Ajax Amsterdam gastiert bei Juventus Turin. SPOX verrät euch, welches Spiel auf DAZN gezeigt wird.

Die heiße Phase der Champions League hat längst begonnen: Am heutigen Dienstag kommt es zu zwei Spitzenspielen im Viertelfinale der Königsklasse zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam sowie FC Barcelona gegen Manchester United.

Champions League heute live: Welches Spiel zeigt DAZN?

Der Streamingdienst DAZN und Sky teilen sich die Übertragung der Viertelfinals. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie zwischen dem FC Barcelona und Manchester United, während DAZN Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam im Programm hat. Anpfiff ist um 21 Uhr.

DAZN begleitet euch ab 20.45 Uhr mit folgender Besetzung durch den Abend:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experten: Sebastian Kneißl und Ralph Gunesch

Champions League im Liveticker

Falls ihr kein DAZN-Abo habt oder das Spiel nicht sehen könnt, bietet euch SPOX einen ausführlichen Liveticker an. Auch zum Parallelspiel wird es einen Liveticker geben.

Juventus Turin - Ajax Amsterdam: Remis im Hinspiel

Dank dem 1:1 im Hinspiel darf sich Juventus Turin große Hoffnungen auf den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse machen. Cristiano Ronaldo bracht die Alte Dame in Führung, ehe David Neres die Aussichten für die Niederländer verbesserte.

Ajax spielte wie schon im Achtelfinale gegen Real Madrid und gegen den FC Bayern München in der Gruppenphase frechen, offensiven Fußball. Amsterdam hatte größtenteils mehr vom Spiel und brachte die Turiner an den Rande einer Niederlage.

Hinterher sprach Ajax-Coach Erik ten Hag von "keinem großartigen, aber auch keinem schlechten Ergebnis". Man müsse im Rückspiel "genauso selbstbewusst" wie vor einem Monat gegen Real agieren.

Juventus Turin: Der Weg ins Champions-League-Viertelfinale

Im Achtelfinale der Champions League setzte sich Juventus Turin nur knapp gegen Atletico Madrid durch. Juve verlor das Hinspiel in Spanien mit 0:2, doch Cristiano Ronaldo schoss die Italiener dank eines Dreierpacks ins Viertelfinale.

Datum Heim Ergebnis Auswärts 19.09.2018 FC Valencia 0:2 Juventus Turin 02.10.2018 Juventus Turin 3:0 Young Boys Bern 23.10.2018 Manchester United 0:1 Juventus Turin 07.11.2018 Juventus Turin 1:2 Manchester United 27.11.2018 Juventus Turin 1:0 FC Valencia 12.12.2018 Young Boys Bern 2:1 Juventus Turin 20.02.2019 Atletico Madrid 2:0 Juventus Turin 12.03.2019 Juventus Turin 3:0 Atletico Madrid 10.04.2019 Ajax Amsterdam 1:1 Juventus Turin

Ajax Amsterdam: Der Weg ins Viertelfinale der Champions League

In der Gruppenphase blieb Ajax Amsterdam ungeschlagen, verloren allerdings das Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid. Durch ein 4:1-Sieg im Rückspiel in Madrid zog Ajax trotzdem in das Viertelfinale ein.

Datum Heim Ergebnis Auswärts 19.09.2018 Ajax Amsterdam 3:0 AEK Athen 02.10.2018 FC Bayern München 1:1 Ajax Amsterdam 23.10.2018 Ajax Amsterdam 1:0 Benfica Lissabon 07.11.2018 Benfica Lissabon 1:1 Ajax Amsterdam 27.11.2018 AEK Athen 0:2 Ajax Amsterdam 12.12.2018 Ajax Amsterdam 3:3 FC Bayern München 13.02.2019 Ajax Amsterdam 1:2 Real Madrid 05.03.2019 Real Madrid 1:4 Ajax Amsterdam 10.04.2019 Ajax Amsterdam 1:1 Juventus Turin

Juventus Turin - Ajax Amsterdam: Voraussichtliche Aufstellungen

Die beiden Torschützen aus dem Hinspiel - Cristiano Ronaldo und David Neres - werden in den jeweiligen Startformationen erwartet.

Juve: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Matuidi, Pjanic, Betancur - Bernadeschi, Mandzukic, Ronaldo