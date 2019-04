Champions League: Diese Viertelfinalspiele zeigt DAZN diese Woche live

Am Dienstag und Mittwoch stehen die Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League an. SPOX informiert euch darüber. welche Spiele DAZN diese Woche im Livestream überträgt.

Die acht verbliebenen Teams kämpfen in den Rückspielen der Champions League um den Einzug ins Viertelfinale. Ihr könnt hautnah dabei sein und verpasst nichts aus den Stadien der Königsklasse.

Champions League im Livestream: Die Viertelfinals live auf DAZN

Die Übertragungsrechte für die Champions League liegen bei DAZN und beim Pay-TV-Sender Sky. Nachdem ihr am Dienstag das Spiel zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam exklusiv auf DAZN verfolgen könnt, gilt das Gleiche für das Duell zwischen dem FC Porto und dem FC Liverpool am Mittwoch. Die Highlights der beiden anderen Begegnungen - FC Barcelona gegen Manchester United und Manchester City gegen Tottenham Hotspur - könnt ihr kurz nach Spielende bei DAZN sehen.

Die Spiele auf DAZN im Überblick:



Tag Datum Uhrzeit Heim Gast Di 16.04.19 21 Uhr/live auf DAZN FC Porto FC Liverpool Di 16.04.19 23.30 Uhr/Highlights auf DAZN Manchester City Tottenham Hotspur Mi 17.04.19 23.30 Uhr/Highlights auf DAZN FC Barcelona Manchester United Mi 17.04.19 21 Uhr/live auf DAZN Juventus Turin Ajax Amsterdam

Porto gegen Liverpool: Viertelfinal-Rückspiel am Dienstag

Nach der bitteren Finalniederlage in der Vorsaison ist der FC Liverpool voll auf Kurs, um in dieser Spielzeit die Pleite vergessen zu machen. Im Hinspiel gegen den FC Porto setzte sich das Team von Jürgen Klopp souverän mit 2:0 durch und fährt als klarer Favorit nach Portugal. Ob die Reds den Halbfinaleinzug perfekt machen, sehr ihr live auf DAZN.

Champions League am Mittwoch: Juventus gegen Ajax

Nachdem Ajax sensationell Titelverteidiger Real Madrid im Achtelfinale ausgeschaltet hat, wartet mit Juventus Turin im Viertelfinale ein ähnliches Kaliber. Das Hinspiel deutet auf Spannung pur am kommenden Mittwoch hin: David Neres konterte den Treffer von Cristiano Ronaldo, die Niederländer bewiesen einmal mehr eindrucksvoll, dass für sie keine Hürde zu groß ist.

Champions League: Viertelfinal-Hinspiele im Überblick

Überraschend unterlag Top-Favorit Manchester City im Hinspiel bei Tottenham Hotspur und ist im Rückspiel vor eigenem Publikum gefordert.

Heim Auswärts Ergebnis FC Liverpool FC Porto 2:0 Tottenham Hotspur Manchester City 1:0 Ajax Amsterdam Juventus Turin 1;1 Manchester United FC Barcelona 0:1

Viertelfinale der Champions League im SPOX-Liveticker

Auch ohne DAZN-Abo müsst ihr nicht auf die Viertelfinal-Rückspiele in dieser Woche verzichten. SPOX bietet euch zu allen Spielen einen umfassenden Liveticker.