Champions League: Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Viertelfinale der UEFA Champions League trifft Ajax Amsterdam auf Juventus Turin. Was ihr alles über dieses Spiel wissen müsst und wo ihr die Partie im TV verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin heute im TV, Livestream und Liveticker

In dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte für Spiele der Champions League. Die Partie Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin zeigt DAZN heute ab 20.45 Uhr live und in voller Länge.

Sky-Abonnenten können die Partie in der Konferenz verfolgen, der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel Manchester United gegen den FC Barcelone exklusiv.

Darüber hinaus könnt ihr die Partie auch ab 21 Uhr bei SPOX im LIVETICKER verfolgen.

Amsterdam gegen Turin: Datum, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Mittwoch statt. Austragungsort ist die Amsterdam-Arena. Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistenten: Juan Carlos Yuste Jimenez (ESP), Roberto Alonso Fernandez (ESP)

Vierter Offizieller: Anastasios Sidiropoulos (GRE)

VAR: Alejandro Jose Hernández Hernandez (ESP)

Ajax Amsterdam: Das Überraschungsteam der Saison

Ajax Amsterdam ist das Überraschungsteam dieser Champions-League-Saison: Die Niederländer trotzdem dem FC Bayern in der Gruppenphase zwei Unentschieden ab und schlugen dann im Achtelfinale trotz einer Hinspielniederlage den Titelverteidiger Real Madrid auswärts mit 4:1.

Damit steht Ajax zum ersten Mal seit 2003 wieder im Viertelfinale der Königsklasse. Aber auch der heutige Gegner zeigte im Achtelfinale Moral.

Juventus Turin schmiss nach starker Vorrunde Atletico Madrid aus dem Wettbewerb, obwohl die Madrilenen das Hinspiel im eigenen Stadion mit 2:0 gewinnen konnten. In Turin zeigte die Alte Dame dann ihre ganze Klasse, dank einem Hattrick von Superstar Cristiano Ronaldo besiegten die Italiener Atletico mit 3:0.

Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin: Voraussichtliche Aufstellungen

Vor allem Juventus Turin plagt vor dieser Partie das Verletzungspech: Cristiano Ronaldo ist für die Partie heute Abend aufgrund einer Oberschenkelverletzung fraglich, ein Einsatz wird sich vermutlich erst kurz vor Spielbeginn entscheiden.

Bei Ajax sind soweit alle fit, Noussair Mazroui wird den Niederländern im Hinspiel gelbgesperrt fehlen.

Amsterdam: Onana - Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, F. de Jong - van de Beek - Ziyech, Tadic, David Neres

Turin: Szczesny - Joao Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Khedira, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Juventus Turin: Emre Can fällt aus

Emre Can wird der Alten Dame auf jeden Fall für das Viertelfinal-Hinspiel nicht zur Verfügung stehen. Can hatte sich beim Ligaspiel gegen den AC Mailand am Wochenende am rechten Knöchel verletzt und hat seitdem nicht mehr trainieren können.

Für ihn könnte mit Sami Khedira ein weiterer Deutscher in die Startelf rücken, es wäre Khediras erster Startelfeinsatz nach seiner überstandenen Herz-Operation.

Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin: Die letzten Duelle im Überblick

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der Champions League liegt schon 15 Jahre zurück, damals konnte Juve beide Duelle knapp für sich entscheiden. Der letzte Sieg von Ajax liegt darüber hinaus schon über 44 Jahre zurück.