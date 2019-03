Klubvereinigung ECA bestätigt Pläne zur Champions-League-Reform ab 2024

Die europäische Klubvereinigung ECA hat Pläne zur Neuordnung der Champions League und des Europacups ab 2024 bestätigt, Spekulationen über konkrete Inhalte der Reform aber zurückgewiesen.

"Es ist der Start eines Prozesses. Wir brauchen aber etwas Zeit, um die verschiedenen Vorschläge zu analysieren", sagte der ECA-Vorsitzende Andrea Agnelli, Präsident von Juventus Turin, auf der Abschluss-Pressekonferenz der Generalversammlung in Amsterdam.

Agnelli rechnete mit einer Bearbeitungszeit von "zwölf bis 18 Monaten". Der Prozess, der bei einem Treffen der ECA-Spitze mit Vertretern der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am vergangenen Dienstag angestoßen worden war, werde "offen und transparent" geführt, betonte er.

Auf die angeblichen Pläne zur radikalen Reform der Europapokal-Wettbewerbe wollte der 43-Jährige nicht weiter eingehen. "Es war nur eine Vision dafür, was wir in Zukunft wollen, nichts Endgültiges", sagte er.

Die ewige Torjägerliste der Champions League inklusive Europapokal der Landesmeister © getty 1/21 Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin gegen Atletico Madrid im Alleingang ins Champions-League-Viertelfinale geschossen - und dank seiner drei Treffer die Führung in der ewigen Torschützenliste der CL ausgebaut. Hier gibt's die Top 20 (Stand 13.3.2019). © getty 2/21 18. Platz: Fernando Morientes. 33 Tore in 93 Spielen für Olympique Marseille, FC Valencia, FC Liverpool und Real Madrid. © imago 3/21 18. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 4/21 18. Platz: Edinson Cavani. 34 Tore in 59 Spielen für Paris St.-Germain und den SSC Neapel. © getty 5/21 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 36 Tore in 66 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 8/21 14. Platz: Thomas Müller. 42 Tore in 105 Spielen für Bayern München. © getty 9/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 10/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 11/21 11. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 12/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 13/21 9. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 14/21 8. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 15/21 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 16/21 Platz 6: Robert Lewandowski. 53 Tore in 79 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 17/21 5. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 18/21 4. Platz: Karim Benzema. 60 Tore in 112 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 19/21 3. Platz: Raul. 72 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 106 Tore in 130 Spielen für den FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 124 Tore in 160 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

Juventus-Präsident Agnelli: "Meister werden immer reinkommen"

Berichten, wonach künftig selbst die Gewinner der großen nationalen Ligen nicht automatisch für die Champions League qualifiziert sein könnten, widersprach Agnelli. "Das Dogma lautet: Die Meister werden immer reinkommen", sagte er.

Dagegen sei eine ausgeweitete Auf- und Abstiegsregelungen innerhalb der europäischen Wettbewerbe grundsätzlich denkbar, auch zusätzliche internationale Spiele am Wochenende (neben den Finals in Champions League und Europa League) schloss der Italiener nicht explizit aus.

Am Wochenende waren Informationen über eine von der ECA zur Diskussion gestellte Neuregelung des Europacups in die Presse gelangt. Demnach könnte die Champions League ab 2024 als höchste Spielklasse eines dreigleisigen Ligensystems, mit 32 Teams in vier Achtergruppen sowie anschließender K.o.-Phase ausgetragen werden. Die Qualifikation hierfür würde angeblich nicht mehr allein über den nationalen Wettbewerb erfolgen, stattdessen wären in begrenztem Maße Auf- und Abstieg möglich.