Viertelfinale der Champions League: Wann findet die Auslosung und wann das Viertelfinale statt?

Nach dem Achtelfinale ist das Finale in Madrid in greifbarer Nähe. Aber vorher müssen die Teams ihr Können im Viertelfinale der Champions League unter Beweis stellen. SPOX liefert euch alle Termine zur Auslosung und Ansetzung des Viertelfinales der UEFA Champions League.

16 Mannschaften spielen noch um den Champions-League-Titel 2018/19 mit. Darunter auch drei deutsche Klubs, wobei das Weiterkommen des FC Bayern nach dem 0:0 in Liverpool noch am wahrscheinlichsten ist.

Mit vier Vereinen im Champions-League-Achtelfinale ist England derzeit das Land, das die meisten Klubs stellt. Bei den Buchmachern stehen Manchester City und der FC Liverpool ganz oben als Titelfavoriten.

Auslosung des Champions-League-Viertelfinals: Wann und wo?

Lange dauert es nicht mehr, dann stehen auch die Viertelfinal-Paarungen fest. Schon zwei Tagr nach dem letzten Achtelfinal-Rückspiel werden die Paarungen für das Champions-League-Viertelfinale ausgelost. Am 15. März um 12 Uhr geht es in Nyon (Schweiz) an die Lostöpfe.

Ab dem Viertelfinale ist keine Mannschaft mehr gesetzt und es kann auch zu Länder-Duellen, zum Beispiel zwischen zwei spanischen Teams, kommen.

© getty

UEFA Champions League 2019 - Termine der Viertelfinal-Spiele

Bereits bekannt sind die Termine der Viertelfinal-Begegnungen der Champions League. Die genaue Terminierung mit Uhrzeit und jeweiliger Spielpaarung wird nach der offiziellen Auslosung in Nyon bekannt gegeben.

Vorgesehene Termine für das Viertelfinale der Champions League:

Datum Runde-Spiel 09.04.19 Viertelfinal-Hinspiel I 10.04.19 Viertelfinal-Hinspiel II 16.04.19 Viertelfinal-Rückspiel I 17.04.19 Viertelfinal-Rückspiel II

Champions League: Viertelfinal-Teilnehmer im Rückblick

Spitzenklubs wie Real Madrid, Bayern München oder Juventus Turin sind nahezu jedes Jahr im Viertelfinale vertreten.

Hier eine Übersicht der Vereine, die in den letzten Champions-League-Spielzeiten des Öfteren im Viertelfinale standen (seit Saison 2015/16):

Verein Viertelfinal-Teilnahmen in Saison Anzahl Viertelfinals FC Bayern München 2015/16, 2016/17, 2017/18 3 Real Madrid 2015/16, 2016/17, 2017/18 3 Atletico Madrid 2015/16, 2016/17 2 FC Barcelona 2016/17, 2017/18 2 Manchester City 2015/16, 2017/18 2 Juventus Turin 2016/17, 2017/18 2 FC Liverpool 2017/18 1 Paris Saint-Germain 2017/18 1

TV-Übertragungen der Champions League bis zum Endspiel

Die Verteilung der TV-Rechte-Lage ist in dieser Champions-League-Saison, im Vergleich zu vergangenen Spielzeiten, etwas komplizierter. Aufgeteilt werden die Spiele nach einem ausgeklügelten Picking-System. Wichtig zu wissen ist, dass DAZN und Sky die Übertragung der Champions-League-Spiele unter sich aufteilen.

So werden die K.o.-Spiele der UEFA Champions League bis zum Finale in Madrid im TV übertragen:

DAZN Sky Ausgewählte Achtelfinals als Live-Einzelspiele Erstwahlrecht für 4 Achtelfinal-Rückspiele, alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung Ausgewählte Viertelfinals als Live-Einzelspiele - Halbfinals und Enspiel live Halbfinals und Endspiel live

Sollte eine deutsche Mannschaft ins Champions-League-Finale einziehen, sind die öffentlich-rechtlichen TV-Sender nach dem Rundfunkstaatsvertrag verpflichtet, das Endspiel live zu übertragen.

Champions-League-Achtelfinale: Wer ist noch übrig?