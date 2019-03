Real Madrid - News und Gerüchte: Sergio Ramos drehte Doku bei Aus gegen Ajax Amsterdam

Real Madrids Kapitän Sergio Ramos filmte während der blamablen Achtelfinal-Pleite gegen Ajax Amsterdam eine Dokumentation über sich selbst auf der Tribüne. Trainer Santiago Solari bemängelt das Fehlen des Kapitäns, Dani Carvajal findet deutliche Worte. Vinicius Jr. ist wohl nicht schwer verletzt. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Real Madrid.

Real Madrid, News: Sergio Ramos drehte Dokumentation während CL-Aus

Der gelbgesperrte Sergio Ramos hat während des Ausscheidens seiner Mannschaft gegen Ajax Amsterdam einen Teil seiner Dokumentation für Amazon Prime auf der Tribüne des Santiago Bernabeu gedreht. Spanische Medien fotografierten den von einem Kameramann begleiteten Kapitän in seiner VIP-Loge.

In der Halbzeit kam Ramos Berichten der AS zufolge in die Kabine, um seine Mitspieler zu motivieren, die zu diesem Zeitpunkt bereits 0:2 zurücklagen. Ob ihm die Kamera auch dorthin folgte, ist unbekannt. In der Doku-Serie "All or Nothing" begleitet Amazon verschiedene Teams oder Sportler in Privatleben, Training und Wettkämpfen.

Kürzlich wurde ein Teil der Reihe über Manchester City veröffentlicht, in dem Pep Guardiola und sein Team tiefe Einblicke gewährten. Entsprechend ist das Vorgehen von Ramos nicht beispiellos, wirft aber anhand der aktuell sportlich schwierigen Situation der Königlichen Fragen auf.

Ramos hatte das Rückspiel absichtlich verpasst, nachdem er sich im Hinspiel eine Gelbe Karte einhandelte, um definitiv für das Viertelfinale zur Verfügung zu stehen.

Nicht zuletzt merkte Trainer Santiago Solari dies als möglichen Grund für das Ausscheiden an: "Ohne schlecht über einen anderen Fußballer sprechen zu wollen, aber natürlich hat uns der Kapitän gefehlt." Toni Kroos sah das ähnlich.

Pressestimmen zu Real Madrid - Ajax Amsterdam in der Champions League © getty 1/14 Real Madrid ist als Titelverteidiger im Achtelfinale der Champions League gescheitert. Im Santiago Bernabeu wurde das Team 1:4 von Ajax Amsterdam besiegt. Wie reagierte die internationale Presse? SPOX hat die Schlagzeilen. © getty 2/14 AS (Spanien): "Drei Monate der Trauer. Real Madrid beendet die Saison mit einer krachenden Niederlage. Ein Desaster auf allen Ebenen." © getty 3/14 Marca (Spanien): "Ajax entreißt Madrid die Krone. Real scheidet in der schlimmsten Nacht seiner Geschichte aus dem eigenen Wettbewerb aus." © getty 4/14 MundoDeportivo (Spanien): "Absoluter Reinfall für Real Madrid, die sich von allem verabschieden. Seit dem 5. März ist Real Madrid aus allen Wettbewerben raus." © getty 5/14 SPORT (Spanien): "Ajax befreit die Champions League von einem furchtbaren Real Madrid. Die Saison ist gelaufen." © getty 6/14 Telegraaf (Niederlande): "Das Wunder von Madrid! Gegnerloses Ajax sieht sich belohnt und kann erstmals wieder seit 1995 die internationale Fußballwelt in Erstaunen versetzen." © getty 7/14 Daily Mail (England): "Der Titelverteidiger fliegt nach einer Demütigung hochkant aus dem Wettbewerb, nachdem Ajax eine bemerkenswerte Leistung abliefert und Geschichte schreibt." © getty 8/14 Telegraph (England): "Ende einer Ära, Ajax zerstört ein geschocktes Real Madrid im Bernabeu. Der Druck für Trainer Santiago Solari steigt." © getty 9/14 ESPN (USA): "Real Madrid erlebt die dunkelste Nacht seiner Champions-League-Geschichte. Dusan Tadic trägt Ajax Amsterdam ins Viertelfinale." © getty 10/14 Corrierre dello Sport (Italien): "Sensationell: Ajax schenkt Real Madrid vier Stück ein und wirft den Titelverteidiger nach mehr als 1000 Tagen aus der Champions League." © getty 11/14 Gazzetta dello Sport (Italien): "Die Holländer beeindrucken, die Spanier sind raus. Real bricht unter den Schlägen von Ajax zusammen. Eine dramatische Nacht." © getty 12/14 Tuttosport (Italien): "Der Titelverteidiger hält das Bernabeu zum Narren. Luka Modric hatte im Vorfeld zugegeben, dass Cristiano Ronaldo der Mannschaft fehlt. Das sah man." © getty 13/14 L'Equipe (Frankreich): "Die Schande. Ein magisches Ajax Amsterdam eliminiert Titelverteidiger Real Madrid. Real Madrid ist tot." © getty 14/14 A Bola (Portugal): "Skandal im Bernabeu: Ajax schießt Real Madrid ab und steht im Viertelfinale."

Real Madrid: Ärger nach CL-Aus gegen Ajax Amsterdam

Dani Carvajal von Real Madrid hat nach der 1:4-Niederlage gegen Ajax Amsterdam klarte Worte gefunden. "Wir spielen eine Scheiß-Saison", fluchte der Spanier im Anschluss an die Partie. Der Verteidiger ging gar noch weiter: "Die Saison ist vorbei, das ist ganz klar. Wir müssen uns jetzt wie Profis verhalten und die Liga souverän zu Ende spielen."

Seine eigene Leistung kritisierte Carvajal mit der selben Deutlichkeit: "Niemals zuvor hatte ich so ein Gefühl des Unwohlseins. Ich habe keine Ahnung, wie ich es erklären soll." Mit den beiden Niederlagen gegen den FC Barcelona sowie der Pleite gegen Ajax sei "in einer Woche die ganze Saison" abgehakt worden: "Dafür gibt es keine Entschuldigungen."

Gänzlich Schwarzmalen wollte der 27-Jährige aber nicht: "Es ist nicht das Ende einer Ära. Wir haben eine junge Mannschaft mit Potenzial, noch besser zu werden. Es ist, wie es ist. Wir müssen wissen, wie wir wieder aufstehen."

Der Spielplan von Real Madrid

Wettbewerb Datum, Anstoß Ort Gegner Primera Division 10. März, 20.45 Uhr A Real Valladolid Primera Division 16. März, 16.15 Uhr H Celta Vigo Primera Division 31. März H SD Huesca Primera Division 3. April A FC Valencia Primera Division 7. April H SD Eibar

Real Madrid, News: Vinicius Jr. geht nicht von schwerer Verletzung aus

Der verletzt ausgewechselte Vinicius Jr. wird Real Madrid offenbar nicht für längere Zeit fehlen. "Der Doktor hat mir gesagt, dass es nichts schlimmes ist", sagte der junge Brasilianer in der Mixed Zone des Santiago Bernabeu. Nach 35 Minuten musste er unter Tränen ausgewechselt werden.

Nach einem Zusammenprall war Vinicius kurz behandelt und anschließend durch Marco Asensio ersetzt worden. "Die Wahrheit ist, dass es große Schmerzen waren. Aber die Helfer haben mir gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen muss", verriet er. Der 18-Jährige war zuletzt in guter Form, wie lange er fehlt, ist noch unklar.

Gleiches gilt aktuell für Lucas Vazquez, der wenige Minuten zuvor für Gareth Bale ausgewechselt werden musste. Der Waliser selbst bekam in der Nachspielzeit ebenfalls Probleme, als er bei einem Zweikampf umknickte und daraufhin humpelte. Am Mittwoch sollen weitere Tests Erkenntnisse über die Schwere der Verletzungen bringen.