Real Madrid nach Champions-League-Aus: Die schlimmste Woche der Vereinsgeschichte

Mit dem Aus im Champions-League-Achtelfinale endet bei Real Madrid eine Ära. Der stolze Klub, zuletzt drei Mal in Folge Sieger in der Königsklasse, steht vor einer Saison ohne Titel. Die Zukunft von Trainer Santiago Solari ist fraglich.



Die Ära der Galaktischen endete in einer traumatischen Demontage, Real Madrid verfiel in kollektive Depression: Toni Kroos und die Superstars des spanischen Rekordmeisters, die Königlichen, die Regenten der Champions League, schritten gedemütigt, rat- und kraftlos vom Rasen des Estadio Santiago Bernabeu. Der Titelverteidiger und Rekordsieger - blamabel ausgeschieden im Achtelfinale der Champions League.

1011 Tage nach dem ersten von drei Champions-League-Titeln nacheinander wurde Real am Dienstagabend von den jungen Wilden von Ajax Amsterdam vorgeführt. Das 1:4 (0:2) markierte die höchste Europapokal-Heimpleite Madrids und nach dem 2:1 im Hinspiel das sensationelle vorzeitige Aus.

Erstmals seit 2010 steht der stolze Klub aus der spanischen Hauptstadt nicht unter den letzten Acht der Königsklasse. Die Fans machten ihrem Frust lautstark Luft, die Presse ging mit Real hart ins Gericht.

Real Madrid: Die möglichen Nachfolger von Trainer Santiago Solari © getty 1/13 Nach dem CL-Aus steht Trainer Santiago Solari in der Kritik: Titel sind dieses Jahr praktisch nicht mehr möglich. Solari schloss einen Rücktritt aus, im Sommer könnte jedoch ein neuer Coach kommen. SPOX nennt mögliche Kandidaten. © getty 2/13 Die spanischen Medien nannten zuletzt auch wieder Jürgen Klopp als möglichen Real-Coach. Die Wahrscheinlichkeit tendiert jedoch gen Null, denn Klopp steckt voll in seinem Liverpool-Projekt und hofft mit den Reds auf den ersten Titel seit Jahren. © getty 3/13 Bundestrainer Joachim Löw wird auch immer wieder gehandelt. Löw treibt derzeit jedoch den Umbruch der deutschen Nationalelf voran und hat sich zum DFB bekannt - mit dem Ziel, bei der EM 2020 mit Deutschland wieder ein anderes Gesicht zu zeigen. © getty 4/13 Laurent Blanc wurde 2016 bei Paris-Saint Germain entlassen, ist seitdem ohne Job und äußerte kürzlich, ab Sommer wieder Trainer sein zu wollen. Sein Name wird jedoch vor allem mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. © getty 5/13 Leonardo Jardim wurde im Oktober 2018 bei der AS Monaco entlassen, nur um im Januar wieder zu übernehmen. Der Portugiese war bei Real bereits einer der Kandidaten nach der Entlassung von Julen Lopetegui Ende 2018. © getty 6/13 Mikel Arteta ist seit der Saison 2016/17 als Co-Trainer von Pep Guardiola bei ManCity tätig. Er wäre wie einst Zinedine Zidane ein unerfahrener Kandidat, auf den die Königlichen auch immer wieder einmal zurückgreifen. © getty 7/13 Ex-Real-Spieler Guti ist seit dieser Saison Assistenztrainer bei seinem ehemaligen Klub Besiktas in der Türkei. Der Spanier trainierte aber fünf Jahre lang Jugendteams für Real - wie einst Zidane. Er wäre eine unerfahrene Variante, aber mit Stallgeruch. © getty 8/13 Mauricio Pochettino sagte einst: "Wenn dich Real Madrid anruft, musst du ihnen zuhören." Bei Tottenham leistet der Argentinier seit Jahren ausgezeichnete Arbeit, scheint dort aber allmählich an einem wunden Punkt angekommen. © getty 9/13 Arsene Wenger verließ Arsenal nach gefühlten 100 Jahren im Sommer. Seitdem wird er gerade aufgrund seiner Erfahrung immer wieder bei verschiedenen Klubs wie PSG oder Real gehandelt. Fraglich jedoch, ob er wieder als Trainer einsteigen würde. © getty 10/13 Fernando Hierro ist eine Real-Legende, war dort 2014/2015 bereits Co-Trainer und wäre im Handumdrehen ein Liebling der Fans. Übernahm die spanische Nationalelf im Sommer bei der WM, seitdem ohne Job. © getty 11/13 Massimilian Allegri wurde von der spanischen AS zuletzt als Solari-Nachfolger genannt. Er besitzt bei Juventus noch einen laufenden Vertrag. Dem Vernehmen nach könnte er aber bereit sein, Juve im Sommer nach insgesamt fünf Jahren zu verlassen. © getty 12/13 Antonio Conte galt schon nach dem Lopetegui-Aus als heißer Anwärter. Gewann mit Juve und Chelsea Meistertitel in zwei verschiedenen Ligen. Es heißt, er favorisiere eine Rückkehr nach Italien - auch dann, wenn Real tatsächlich anfragen würde? © getty 13/13 Nach seinem Aus bei ManUnited positionierte sich Jose Mourinho zuletzt relativ deutlich: "Ich hätte kein Problem damit, zu Real Madrid zurückzukehren." Arbeitet aktuell als TV-Experte und war zwischen 2010 und 2013 bereits Trainer der Königlichen.

Schlimmste Woche aller Zeiten für Real Madrid?

"So fällt ein Gigant auseinander", schrieb die klubnahe Marca, die Reals "schlimmste Champions-League-Pleite der Geschichte" ausgemacht hatte. AS sprach von einem "Desaster", El Mundo Deportivo analysierte das "große Fiasko".

Denn die Pleite gegen Ajax war der traurige Tiefpunkt einer ruinösen Woche, womöglich der schlimmsten in der Geschichte des ruhmreichen Klubs: Real verspielte dabei die Champions League, den Pokal sowie die Meisterschaft und verlor zudem zweimal vor heimischer Kulisse den Clasico gegen Erzrivale FC Barcelona, der darüber hinaus in der ewigen Bilanz der direkten Duelle an Real vorbeizog.

In der Copa del Rey war im Halbfinale Endstation, in La Liga beträgt der Rückstand kaum aufzuholende zwölf Punkte.

Zukunft von Trainer Solari mehr als fraglich

Die Gemengelage dürfte Folgen haben. "Nach dem Fehlschlag des Jahrhunderts werden Köpfe rollen", schrieb die Marca. Besonders in Gefahr: Santiago Solari. Der Trainer hat das Scheitern Reals mitzuverantworten, einen Rücktritt schloss er am Dienstagabend aber aus.

"Ich bin nicht hierhergekommen und habe den Klub in einer schwierigen Phase übernommen, um aufzugeben", sagte der 42-Jährige, der seit Oktober 2018 im Amt ist. Seine Tage in Madrid dürften dennoch in absehbarer Zeit gezählt sein. Dass sich Ex-Coach Jose Mourinho aus der Ferne bereits selbst ins Gespräch brachte, passt ins Bild.

Ob der Portugiese Madrid auf Anhieb zu alter Stärke führen könnte, scheint jedoch fraglich. Der Zerfall der erfolgsverwöhnten Mannschaft begann früher. Womöglich erkannte Zinedine Zidane, dass das Team seinen Zenit überschritten hatte, als der französische Coach Ende Mai 2018 überraschend das Ende der Zusammenarbeit verkündete.

Pressestimmen zu Real Madrid - Ajax Amsterdam in der Champions League © getty 1/14 Real Madrid ist als Titelverteidiger im Achtelfinale der Champions League gescheitert. Im Santiago Bernabeu wurde das Team 1:4 von Ajax Amsterdam besiegt. Wie reagierte die internationale Presse? SPOX hat die Schlagzeilen. © getty 2/14 AS (Spanien): "Drei Monate der Trauer. Real Madrid beendet die Saison mit einer krachenden Niederlage. Ein Desaster auf allen Ebenen." © getty 3/14 Marca (Spanien): "Ajax entreißt Madrid die Krone. Real scheidet in der schlimmsten Nacht seiner Geschichte aus dem eigenen Wettbewerb aus." © getty 4/14 MundoDeportivo (Spanien): "Absoluter Reinfall für Real Madrid, die sich von allem verabschieden. Seit dem 5. März ist Real Madrid aus allen Wettbewerben raus." © getty 5/14 SPORT (Spanien): "Ajax befreit die Champions League von einem furchtbaren Real Madrid. Die Saison ist gelaufen." © getty 6/14 Telegraaf (Niederlande): "Das Wunder von Madrid! Gegnerloses Ajax sieht sich belohnt und kann erstmals wieder seit 1995 die internationale Fußballwelt in Erstaunen versetzen." © getty 7/14 Daily Mail (England): "Der Titelverteidiger fliegt nach einer Demütigung hochkant aus dem Wettbewerb, nachdem Ajax eine bemerkenswerte Leistung abliefert und Geschichte schreibt." © getty 8/14 Telegraph (England): "Ende einer Ära, Ajax zerstört ein geschocktes Real Madrid im Bernabeu. Der Druck für Trainer Santiago Solari steigt." © getty 9/14 ESPN (USA): "Real Madrid erlebt die dunkelste Nacht seiner Champions-League-Geschichte. Dusan Tadic trägt Ajax Amsterdam ins Viertelfinale." © getty 10/14 Corrierre dello Sport (Italien): "Sensationell: Ajax schenkt Real Madrid vier Stück ein und wirft den Titelverteidiger nach mehr als 1000 Tagen aus der Champions League." © getty 11/14 Gazzetta dello Sport (Italien): "Die Holländer beeindrucken, die Spanier sind raus. Real bricht unter den Schlägen von Ajax zusammen. Eine dramatische Nacht." © getty 12/14 Tuttosport (Italien): "Der Titelverteidiger hält das Bernabeu zum Narren. Luka Modric hatte im Vorfeld zugegeben, dass Cristiano Ronaldo der Mannschaft fehlt. Das sah man." © getty 13/14 L'Equipe (Frankreich): "Die Schande. Ein magisches Ajax Amsterdam eliminiert Titelverteidiger Real Madrid. Real Madrid ist tot." © getty 14/14 A Bola (Portugal): "Skandal im Bernabeu: Ajax schießt Real Madrid ab und steht im Viertelfinale."

Spanische Presse kritisiert Toni Kroos

Als schwerwiegend erwies sich zudem der Abgang von Superstar und Tor-Garant Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin. Als Führungsspieler und Goalgetter ist der fünfmalige Weltfußballer nicht zu ersetzen.

Spätestens im Sommer wird Real einen Umbruch einleiten müssen. Die Zukunft gehört Spielern wie dem brasilianischen Supertalent Vinicius Junior - der sich gegen Ajax zu allem Überfluss nach Vereinsangaben auch noch am Tibiofibulargelenk verletzte und wohl acht Wochen fehlen wird.

Dem 2014er-Weltmeister Kroos droht trotz Vertrag bis 2022 hingegen das Nachsehen. Nach einer abermals schwachen Vorstellung des Mittelfeldspielers stürzte sich Spaniens Presse auf Kroos. "Seine Batterien sind leer. Er hat keine Beine mehr, um wirkungsvoll zu erscheinen", schrieb Sport.

Kroos selbst gab sich kleinlaut und selbstkritisch, er sprach von "Enttäuschung" und "fehlender Konstanz" im Team. "Es tut weh", sagte er. Auch für Kroos war eine Ära zu Ende gegangen.