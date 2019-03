Rafinhas womöglich letztes großes Spiel für den FC Bayern München

Rafinha wird den FC Bayern München im Sommer nach acht Jahren verlassen. Beim Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool (Hinspiel 0:0, 21 Uhr im LIVETICKER) steht er wegen Joshua Kimmichs Sperre womöglich ein letztes Mal im Rampenlicht.

Seit der brasilianische Rechtsverteidiger Rafinha 2011 zum FC Bayern wechselte, sorgt er zumeist für Zweierlei. Auf dem Platz für solide Arbeit, ohne dabei groß aufzufallen, und abseits des Platzes für auffallend viel Spaß. Seine vorläufige Tore/Gesangseinlagen-bei-Titelfeiern-Bilanz nach beinahe acht Jahren im Klub liest sich dementsprechend ausgeglichen: sechs Tore, sechs Gesangseinlagen bei Titelfeiern.

"Volare" gab Rafinha vom Rathausbalkon vor dem Münchner Marienplatz unter anderem schon zum Besten, genau wie "Hey Baby" oder "Ai Se Eu Te Pego". Damit zählt er gemeinsam mit Jupp Heynckes ("Nächstes Jahr holen wir den Europapokal", 1990), Louis van Gaal ("Ein dicke Kuss von der Trainer von der Meister", 2010) und Franck Ribery ("Isch abe gemacht fünf Jahre mehr", ebenfalls 2010) wohl zu den bedeutendsten Rathausbalkon-Performern der Vereinsgeschichte.

Rafinha ist der einzige verfügbare Rechtsverteidiger

Will Rafinha gesanglich noch einmal nachlegen, dann muss er das am Ende dieser Saison tun, denn im Sommer verlässt der 33-Jährige bekanntlich den FC Bayern. Wie seine letzte Saison nicht nur für ihn persönlich, sondern für den ganzen Klub ausgeht, hängt überraschenderweise stark von Rafinha selbst ab.

Vor dem Rückspiel gegen den FC Liverpool ist er nämlich auf einmal unersetzlich: Rafinha ist der einzige verfügbare Rechtsverteidiger im Kader. Der nominelle Stammspieler Joshua Kimmich fehlt gesperrt, weil er sich beim Auswärtsspiel in Liverpool seine dritte Gelbe Karte im Wettbewerb abgeholt hatte.

Die möglichen Alternativen zu Rafinha hören sich nicht nur abenteuerlich an, sondern sind es auch: Innenverteidiger Jerome Boateng, der diese Position zuletzt 2012 bekleidete. Mittelfeldspieler Leon Goretzka, der dort beim Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg im September für 45 Minuten spielte und dann ausgewechselt wurde. Und schließlich Außenstürmer Serge Gnabry, der dort zuletzt im Rahmen des sogenannten ICC spielte. Kurz: Kovac braucht Rafinha und wird ihn einsetzen.

Kovac über Rafinha: "Nicht nur gut, sondern sehr gut"

Einspielen konnte sich Rafinha rechts hinten jedoch nicht und das lag daran, dass er zuletzt links hinten gebraucht wurde. David Alaba (Sehnenreizung) und Juan Bernat (Paris Saint-Germain) waren nämlich nicht verfügbar. Wenigstens Ersterer ist gegen Liverpool wieder einsatzbereit, wie Trainer Niko Kovac bei der Pressekonferenz am Dienstag - mit einem "Stand jetzt" garniert - verkündete.

Dass Rafinha deshalb die Seite wechseln muss, erachtet Kovac nicht als Problem: "Der Wechsel von links nach rechts bereitet ihm weniger Probleme als der von rechts nach links." Das sollte für Hoffnung sorgen, denn in Alabas Abwesenheit überzeugte Rafinha bei den Bundesligaspielen bei Borussia Mönchengladbach (5:1) und gegen den VfL Wolfsburg (6:0) sogar links hinten.

Beeindruckend waren vor allem seine Werte gegen Wolfsburg: 100 Prozent Zweikampfquote, 100 Prozent Luftzweikampfquote, 100 Prozent Flankengenauigkeit, 98 Prozent Passquote, die meisten Ballgewinne aller Spieler. "Er hat das nicht nur gut, sondern sehr gut interpretiert. Offensiv genau wie defensiv", lobte Kovac.

Als sich Kovac das davor letzte Mal öffentlich über Rafinha äußerte, klang das noch anders. "Eines ist klar", stellte Kovac damals eines klar: "So in dieser Form darf das nicht passieren."

Was war passiert? Nachdem Rafinha beim Heimspiel gegen Hertha BSC Ende Februar zum fünften Mal in Folge nicht in der Startelf gestanden hatte, klagte er in der Bild: "In letzter Zeit ist der Trainer nicht korrekt zu mir. Ich bringe meine Leistung im Training. Es fällt mir schwer, mich zu motivieren." Hier der kroatische Disziplinfanatiker, dort der brasilianische Spaßvogel. Nur viermal hatte Kovac Rafinha zuvor in dieser Bundesligasaison durchspielen lassen.

Einzelkritiken und Noten des FC Bayern zum Spiel gegen VfL Wolfsburg © getty 1/15 Der FC Bayern hat mit einem 6:0-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg erstmals seit September wieder die Tabellenführung übernommen. SPOX zeigt die Einzelkritik der Spieler des Rekordmeisters. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Leistete sich ganz zu Beginn des Spiels eine Unaufmerksamkeit, als er Gerhardt die Kugel in den Fuß spielte. Seine Vorderleute bügelten den Fauxpas aus. Ansonsten nur wenig geprüft. Note: 3,5. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Durfte gegen die Wölfe das machen, was ihn als Rechtsverteidiger besonders auszeichnet: offensive Akzente setzen. Leitete das 1:0 nach schönem Dribbling gegen Arnold ein und veredelte kurz vor Schluss eine Ribery-Hereingabe. Note: 2 © getty 4/15 JEROME BOATENG: Spielte, als hätte es die DFB-Ausbootung nie gegeben. Boateng stand über die volle Distanz sicher und räumte alles ab, was da kam – was nicht sonderlich viel war. Dennoch ein ordentlicher Auftritt des Innenverteidigers. Note: 3. © getty 5/15 MATS HUMMELS: Auch Boatengs Leidensgenosse schüttelte das Nationalmannschafts-Aus locker ab und bot einen konzentrierten Auftritt. Note: 3 © getty 6/15 RAFINHA: Starkes Spiel des Alaba-Vertreters. Wie gewohnt nicht ganz so offensiv ausgerichtet wie Kimmich rechts , dafür hinten mit herausragenden Zahlen. Rafinha gewann alle Zweikämpfe und brachte 98 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 2 © getty 7/15 JAVI MARTINEZ: Gab den unauffälligen Organisator im defensiven Mittelfeld. Blieb im Gegensatz zu den beiden vorherigen Bundesliga-Spielen diesmal ohne Treffer. Note: 3 © getty 8/15 THIAGO: Eine Augenweide, was der Spanier gegen Wolfsburg mit der Kugel anstellte. Thiago verzeichnete die mit Abstand meisten Ballaktionen beim Rekordmeister und legte Teamkollege James das 3:0 auf. Note: 2 © getty 9/15 THOMAS MÜLLER: Komplettierte das ausgebootete DFB-Trio und betrieb vor allem im ersten Durchgang einen enormen Aufwand und wusste mit seinen Offensivaktionen zu gefallen. Müller bereitete das 1:0 mit viel Übersicht vor und schob selbst zum 4:0. Note: 2,5 © getty 10/15 JAMES: Scheint aktuell wieder mächtig Bock zu haben. Das Resultat: Traumpässe und herrliche Tore. So geschehen beim 2:0, das er mit einem Sahne-Pass auf Gnabry einleitete und beim 3:0, das er selbst besorgte. Note: 2 © getty 11/15 SERGE GNABRY: Wirkte zu Beginn glücklos, weil er gleich mehrfach an William hängenblieb. Eröffnete aber nach etwas mehr als einer halben Stunde den Torreigen und zeigte sich wenig später uneigennützig, als er Lewandowski bediente. Note: 2 © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Treffer zum 2:0 und 6:0 besorgt, viel gearbeitet, Auftrag am Samstagnachmittag erfüllt. Durch seine Treffer avancierte der Pole zum alleinigen besten ausländischen Torschützen in der Bundesliga. Note: 2 © getty 13/15 FRANCK RIBERY: Kam, sah und bereitete Tore am Fließband vor. Gleich drei an der Zahl, nämlich Müllers 4:0, Kimmichs 5:0, das er mit perfekter Hereingabe einleitete und Lewandowskis Schlusspunkt. Hervorragender Auftritt nach seiner Einwechslung. Note: 1,5 © getty 14/15 LEON GORETZKA: Kam nach ausgestandener Sprunggelenkverletzung für Martinez und reihte sich sofort ins gute Bayern-Spiel ein. Hatte einige Abschlüsse, durfte gegen die Wölfe aber keinen eigenen Treffer bejubeln. Note: 3 © getty 15/15 RENATO SANCHES: Der Portugiese durfte beim Schützenfest ebenfalls noch mitmischen. Leitete das 4:0 ein. Note: Ohne Bewertung

Rafinha: Zwei Spielzeiten Stammspieler, ansonsten Backup

So oder so ähnlich sah Rafinhas Rolle aber während der längsten Zeit seiner Karriere beim FC Bayern aus. Obwohl er bisher auf insgesamt 259 Pflichtspiele für den FC Bayern kommt, spielte er meist nur dann, wenn andere verhindert waren oder geschont wurden. Rafinha galt als idealer Backup. Stammspieler durfte er sich lediglich in den Saisons 2013/14 und 2014/15 nennen, als der damalige Trainer Pep Guardiola Philipp Lahm ins Mittelfeld beorderte. Dann kam aber bald Kimmich und Rafinha war zumindest in den wichtigen Spielen meist zurück auf der Bank.

Von den fünf DFB-Pokal-Finals, die der FC Bayern seit Rafinhas Ankunft bestritt, kam er nur bei einem zum Einsatz. Bei den beiden Champions-League-Finals gar nicht und bei den entscheidenden Halbfinalspielen selten. Unter anderem aber beim Halbfinal-Hinspiel der vergangenen Champions-League-Saison gegen Real Madrid, als Rafinha das Gegentor zum 1:2 verschuldete. Die Kritik an ihm war danach groß und beim Rückspiel saß er wieder nur auf der Bank.

"Ich gelte jedes Jahr als erster Kandidat, der den Verein verlassen könnte", sagte Rafinha damals. "Aber ich bin immer noch hier." Das ist er auch jetzt, aber das Ende seiner Zeit in München steht mittlerweile unmittelbar bevor. "Ich will die letzten sechs Monate auskosten", sagte Rafinha im Winter, als er seinen Abschied für den Sommer ankündigte.

Gegen Liverpool darf er das auf dem Platz machen - es ist sein womöglich letztes großes Spiel für den FC Bayern. Sein letztes großes Lied soll dann am Mai auf dem Rathausbalkon folgen.