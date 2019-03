PSG nach Pleite gegen ManUnited in Schockstarre: Das unerklärliche Drama

Paris Saint-Germain verpasst zum dritten Mal in Folge den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale. Das 1:3 gegen Manchester United versetzt den ganzen Verein in eine Schockstarre. Trainer Thomas Tuchel ist ratlos. Um seinen Job muss er jedoch nicht bangen.

Nach solchen Abenden reden sie immer alle von diesem Fußballgott. Wie gerecht oder wie ungerecht er doch sei. Wie schön oder wie brutal. Wenn es ihn denn wirklich gibt, diesen Fußballgott, dann ist er vieles, nur eines ganz bestimmt nicht: käuflich.

Eine Erkenntnis, die Nasser Al-Khelaifi am Mittwochabend bei weitem nicht zum ersten Mal mit Erschrecken zuteil wurde. Al-Khelaifi, der schwerreiche und nach Größerem als der französischen Meisterschaft strebenden Eigentümer von Paris Saint-Germain, sah sein Starensemble im dritten Champions-League-Achtelfinale in Folge scheitern.

Auf das sagenhafte Wunder von Barcelona im Jahr 2017 und die Erniedrigung gegen die abgezockten Königlichen aus Madrid im Jahr 2018 folgte diesmal das wahnsinnige Comeback der totgesagten Teufel von der Insel. Ein Triple der anderen Art. Jedenfalls kein Triple, für das man innerhalb von acht Jahren gerne über eine Milliarde Euro ausgibt und dutzende Trainer verschleißt.

So verwunderte es nicht, dass Al-Khelaifi am Mittwochabend um Worte rang. "Ich verstehe es nicht. Wir sind alle total entsetzt", sagte der 45-jährige Katari. Er müsse diesen herben Rückschlag erst einmal verarbeiten, versicherte aber: "Ich vertraue dem Trainer. Wir müssen uns beruhigen und mit kühlem Kopf schauen, was wir wollen und was der Trainer will." Der Trainer, Thomas Tuchel, befand sich ebenfalls in einer Schockstarre. Auch er vermochte noch keine einleuchtende Erklärung für das finden, was sich da in den vorangegangen 90 Minuten abgespielt hatte.

Thomas Tuchel nach PSG-Aus fassungslos

"Extrem bitter" sei sein erstes Achtelfinale an neuer Wirkungsstätte verlaufen, sagte der Schwabe am Sky-Mikrofon und kratzte sich entgeistert am Kopf, bevor er die Frage stellte: "Wie kannst du ein Spiel verlieren, in dem du überhaupt keine Torchancen gestattest, in dem du komplett dominierst?"

12:4 Torschüsse, 72 Prozent Ballbesitz, eine Passquote von 91 Prozent - all das war hinfällig, nachdem das Gespann um den slowenischen Unparteiischen Damir Skomina aufgrund eines vermeintlichen Handspiels von Presnel Kimpembe nach einem Schuss von Diago Dalot in der Nachspielzeit auf Strafstoß zugunsten der entschieden hatte. Die vom Videoassistenten aufgedeckte Szene sorgte für reichlich Gesprächsstoff.

"Handspiel ist einfach super kompliziert und immer auslegbar", haderte Tuchel und wies darauf hin, dass "die gleiche Situation wieder passieren" werde, es dann aber vielleicht keinen Elfmeter geben würde und der Schiedsrichter diese Entscheidung dennoch so begründen könnte, dass er im Recht sei.

Superstar Neymar, wegen einer Mittelfußverletzung nur Tribünengast, wurde deutlicher. "Es ist eine Schande", fluchte der Brasilianer auf Instagram, "da nehmen sie vier Leute, die keine Ahnung von Fußball haben, um sich die Szene nochmal in der Zeitlupe anzuschauen. Das kann einfach nicht sein."

Marcus Rashford war's egal. Der englische Hoffnungsträger, 21 Jahre jung, ließ dem 20 Jahre älteren Gianluigi Buffon mit seinem humorlosen Abschluss keine Chance. Und so wurde der Traum der Pariser endgültig zum Albtraum."Es ist unglaublich, eine Schande", jammerte Kapitän Thiago Silva, "wir haben so hart gearbeitet und wieder versagt."

Tuchel: Tanz "auf der Rasierklinge"

Tuchel wollte seinen Spielern weder einen Vorwurf machen noch Ausreden wie eine möglich mentale Blockade nach den dramatischen Pleiten der vergangenen Jahre gelten lassen. "Wir sollten nicht den Fehler machen, in die Falle zu treten, und daraus jetzt eine Geschichte machen, nur um unser Gewissen zu erleichtern. Wir haben Selbstvertrauen gezeigt, wir waren überhaupt nicht verunsichert. Wir haben flüssig gespielt, den Ball und den Gegner dominiert", meinte der frühere BVB-Trainer.

Gleichwohl musste aber auch er feststellen, dass seine Mannschaft "auf der Rasierklinge" getanzt habe. Worte, mit denen er nicht auf die haarsträubenden individuellen Fehler von Nationalspieler Thilo Kehrer (2.) und Torwart-Routinier Buffon (30.) anspielte, die Uniteds Sturmtank Romelu Lukaku eiskalt bestrafte.

Er meinte vielmehr die schlampige Chancenverwertung. Ohne Neymar und den nicht zu hundert Prozent fitten, für die meisten Experten aber überraschend auf die Bank verbannten Edinson Cavani ging den Hausherren die letzte Konsequenz vor dem Tor von Manchesters Keeper David de Gea ab.

Kylian Mbappe, der Anführer der Pariser Offensive, verstolperte den Ball in aussichtsreicher Position mehrfach, während sich die Außenstürmer Julian Draxler und Angel di Maria ideenlos präsentierten. "Paris hat eine sehr starke Offensive. Jeder meiner Spieler hat heute aber exzellent und mannschaftsdienlich verteidigt", lobte United-Coach Ole Gunnar Solskjaer.

Einzelkritiken und Noten zu PSG - Manchester United © getty 1/29 Die beiden Nationalspieler Thilo Kehrer und Julian Draxler von PSG verlebten einen tragischen Abend. Zuerst enttäuschten sie, dann sahen sie das 1:3-K.o. in der Nachspielzeit von der Bank. Die Einzelkritiken und Noten zu PSG gegen Manchester United. © getty 2/29 PSG - Gianluigi Buffon: Vor dem 1:2 ließ er einen einfach zu haltenden Rashford-Schuss leichtfertig klatschen und ermöglichte Lukaku somit seinen Treffer. Beim 1:0 und 1:3 war er machtlos. Ansonsten nicht gefordert. Note: 4,5. © getty 3/29 Thilo Kehrer: In der 2. Minute verschuldete er mit einem fatalen Fehlpass das 0:1. In der 29. hatte er Glück, dass Rashford seinen Ausrutscher nicht ebenfalls bestrafte. Gewann nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe und wurde in der 70. ausgewechselt. Note: 5. © getty 4/29 Thiago Silva: Vor dem 0:1 verfolgte er Lukaku, zog bei seinem Tackling aber nicht ganz durch, um keinen Platzverweis zu riskieren. Ansonsten eine souveräne Vorstellung von Silva, der jedoch auch kaum gefordert wurde. Note: 3,5. © getty 5/29 Presnel Kimpembe: In der Nachspielzeit verschuldete er mit seinem Handspiel den Elfmeter, der zum 3:1 führte. Defensiv überhaupt nicht gefordert, im Aufbauspiel souverän. Starke Passquote von knapp 96 Prozent. Note: 4. © getty 6/29 Dani Alves: War oft am Ball und ähnlich wie Bernat zunächst druckvoll im Angriffsspiel, immer wieder zog er auch in die Mitte. In der 14. kam er zum Abschluss, schoss aber drüber. Mit zunehmender Spieldauer baute Alves stark ab. Note: 4. © getty 7/29 Marquinhos: Im zentralen Mittelfeld deutlich unauffälliger als Verratti und ohne nennenswerte Aktionen. Note: 3,5. © getty 8/29 Marco Verratti: Versuchte die Partie an sich zu reißen und war oft am Ball. Die zündenden Ideen fehlten Verratti aber. Stark im Gegenpressing. Eroberte einige Bälle tief in der gegnerischen Hälfte und gewann knapp 64 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3. © getty 9/29 Juan Bernat: Von Beginn an äußerst umtriebig und offensivfreudig. Fast folgerichtig erzielte er in der 12. das 1:1. Acht Minuten später verhinderte De Gea einen weiteren Treffer, in der 84. scheiterte er am Aluminium. Note: 2. © getty 10/29 Julian Draxler: Halbrechts offensiv aufgeboten fand er überhaupt nicht ins Spiel. Über seine Seite entstanden weniger gefährlichere Szenen als über die andere. Schlug einige sehr unpräzise Flanken. In der 70. verletzungsbedingt ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 11/29 Kylian Mbappe: Mit seiner Schnelligkeit und seiner Dynamik von Beginn an ein Aktivposten im Offensivspiel von PSG. Seine flache Hereingabe führte in der 12. zum 1:1. Vergab in der 84. kläglich das 3:1. Note: 3. © getty 12/29 Angel Di Maria: Zeigte einige gute Dribblings und brachte so Schwung ins PSG-Spiel. In der 21. schoss er knapp vorbei. Für ein rüdes Foul an McTominay sah er in der 34. Gelb. Baute in der Schlussphase stark ab. Note: 3,5. © getty 13/29 Thomas Meunier: Kam in der 70. für Draxler ins Spiel und blieb ohne nennenswerte Aktion. Note: 3,5. © getty 14/29 Leandro Paredes: In der 70. eingewechselt und bereits vier Minuten später für ein Foul gegen Pereira mit einer Gelben Karte bedacht. Note: 4. © getty 15/29 Edinson Cavani: Nach dem 1:3 mit der Hoffnung, einen Lucky Punch zu landen, eingewechselt. Der Plan ging nicht auf. Keine Bewertung. © getty 16/29 MANCHESTER UNITED - David De Gea: Beim Gegentor war er machtlos. Mit einer guten Parade verhinderte er in der 20. Bernats zweites Tor. Note: 3. © getty 17/29 Eric Bailly: Lief in ungewohnter Rolle als Rechtsverteidiger auf - und war dort mit Di Maria und Bernat völlig überfordert. Beim 1:1 ließ er den Torschützen Bernat ziehen. Leistete sich etliche Stellungsfehler. In der 36. für Dalot ausgewechselt. Note: 5. © getty 18/29 Chris Smalling: Vor dem 1:1 verpasste er es, Mbappes Hereingabe zu unterbinden. Ab diesem Zeitpunkt aber stark und immer wieder mit wichtigen Klärungsaktionen im eigenen Strafraum. Blockte auch einige Flanken. Note: 2,5. © getty 19/29 Victor Lindelöf: Hielt den Angriffsstürmen von PSG stabil entgegen. Gewann jeden seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 20/29 Luke Shaw: Zunächst mit einigen fahrigen Aktionen, wurde mit zunehmender Spieldauer aber besser. Gewann starke knapp 71 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3. © getty 21/29 Ashley Young: Unauffällige Vorstellung von Young auf der rechten Seite. Offensive Akzente setzte er keine und verlor über die Hälfte seiner Zweikämpfe. In der Schlussphase ausgewechselt. Note: 4. © getty 22/29 Scott McTominay: Erstmals in Erscheinung trat er, als er um die 30. Minute zweimal von Di Maria abgeräumt wurde. Ansonsten war er kaum im Spiel, gewann aber immerhin den überwiegenden Anteil seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 23/29 Fred: Er rutschte für den gesperrten Pogba in die Startelf - und versuchte von Anfang an vor allem mit Körperlichkeit dagegenzuhalten. Bereits in der 1. beging er sein erstes Foul. Kämpfte bis zum Schluss. Note: 3,5. © getty 24/29 Andreas Pereira: In der 4. geriet er bei einer Rudelbildung mit Alves aneinander. Ansonsten wie seine Mittelfeld-Kollegen hauptsächlich mit Verschieben und Hinterherlaufen beschäftigt. In der 80. ausgewechselt. Note: 4. © getty 25/29 Romelu Lukaku: Zweimal tauchte Lukaku vor dem PSG-Tor auf, zweimal war er zur Stelle (2. und 30.). Ein unglaublich effektiver Auftritt von Lukaku. Note: 2. © getty 26/29 Marcus Rashford: Ob der allgemeinen Passivität seiner Mannschaft hatte Rashford Probleme, ins Spiel zu finden. Sein eigentlich harmloser Schuss, den Buffon klatschen ließ, führte zum 2:1 (30.). In der Nachspielzeit versenkte er den Elfer zum 3:1. Note: 2. © getty 27/29 Diogo Dalot: Kam in der 36. für Bailly und war ein deutliches Upgrade zu seinem Vorgänger. Defensiv stabiler, offensiv aktiver. Seine Flanke führte zum Handspiel von Kimpembe, für das es in der Nachspielzeit Elfmeter gab. Note: 2,5. © getty 28/29 Tahith Chong: In der Schlussphase eingewechselt. Durfte das Wunder somit aus nächster Nähe miterleben. Keine Bewertung. © getty 29/29 Mason Greenwood: Genau wie Chong - spät gekommen, Wunder erlebt. Keine Bewertung

Fußball-Gott meint es nicht gut mit PSG

Dennoch glaubte im Laufe der zweiten Hälfte niemand der 47.441 Zuschauer im Parc des Princes noch so recht an das Weiterkommen der spielerisch völlig unterlegenen Gäste, die aufgrund der Sperre von Paul Pogba sowie den Verletzungen von Nemanja Matic, Ander Herrera, Jesse Lingard und Anthony Martial mit ihrem allerletzten Aufgebot angereist waren.

Die siebenköpfige United-Bank, sie bestand aus fünf Teenagern und kam zusammen gerade einmal auf 17 Champions-League-Einsätze. Das Duell hatte fast schon etwas von David gegen Goliath.

Und wie so oft geschah das Unvorhergesehene. Als hätte dieser Fußballgott, von dem sie alle nach solchen Abenden immer reden, es so gewollt.