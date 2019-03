Livestream und Webshow zur CL- und EL-Auslosung

SPOX zeigt euch die Viertelfinal-Auslosung der UEFA Champions League und der UEFA Europa League LIVE! Zwischen den beiden Auslosungen präsentieren wir euch hier zum die große Champions-League-Webshow mit Lukas Schönmüller und Benny Lauth.



Die Themen der Webshow im Überblick:

Analyse und Reaktionen zur Auslosung

Die Gründe für das Bayern-Aus gegen den FC Liverpool

Champions League: Die Viertelfinal-Auslosung im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Neben der Berichterstattung über den Livestream tickern wir die Auslosung selbstverständlich auch. Wir blicken gespannt nach Nyon, wo die Ziehung wie gewohnt stattfinden wird. Ab 12 Uhr geht es los.

UEFA Champions League: Alle Termine bis zum Finale

Das Finale der UEFA Champions League wird in diesem Jahr in Spaniens Hauptstadt Madrid ausgetragen. Genauer gesagt in der Heimspielstätte von Atletico Madrid, dem Wanda Metropolitano.