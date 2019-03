Kommentar zur Klatsche des FC Schalke 04 gegen Manchester City: Keine Argumente mehr für Tedesco

Man kann gegen Manchester City verlieren - aber nicht so, wie es der FC Schalke 04 beim 0:7 im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals tat. Trainer Domenico Tedesco vermittelt nicht den Eindruck, als könne er den Absturz aufhalten. Ein Kommentar von SPOX-Chefredakteur Martin Volkmar.

Fast genau zwei Jahre ist es her, dass Domenico Tedesco seinen ersten Job im Profibereich antrat. Am 8. März 2017 wurde der damals 31-Jährige als Chefcoach von Erzgebirge Aue vorgestellt und rettete den Klub binnen weniger Wochen vor dem Zweitliga-Abstieg.

Der Jahrgangsbeste des DFB-Trainerlehrgangs stieg wenige Monate später in die Bundesliga auf und führte Schalke 04 in seiner ersten Saison zur Vizemeisterschaft. Dass auch viel Spielglück dabei war und häufig wenig ansehnlicher, fast nur gegen den Ball orientierter Ergebnis-Fußball gezeigt wurde, spielte für den schnell zu euphorisierenden Schalker Anhang nicht die größte Rolle.

Ein knappes Jahr später ist der einstige Zauberlehrling Tedesco entzaubert. Nach einer Horror-Spielzeit stehen die Königsblauen so schlecht da wie seit Ewigkeiten nicht mehr und drohen sogar erstmals nach 31 Jahren wieder in die 2. Liga abzusteigen.

Einzelkritiken und Noten zu Manchester City vs. Schalke 04 © getty 1/29 Schalke 04 fuhr mit geringen Ambitionen nach Manchester und wurde dann mit 0:7 abgeschossen. Sane spielte gegen den Ex-Klub herausragend. Bei Schalke hagelt es durch die Reihe Katastrophen-Noten. © getty 2/29 MANCHESTER CITY – Ederson: Hatte rein gar nichts zu tun. Ein ereignisloser und dennoch dankbarer Abend. Note: 3,5. © getty 3/29 Danilo: Als Innenverteidiger aufgestellt, half seine Schnelligkeit, jegliche Art von Gegenstößen zu unterbinden. Note: 2,5. © getty 4/29 Aymeric Laporte: Musste seine Physis so gut wie nie zum Einsatz bringen. Im Aufbauspiel mit einfachen Aufgaben. Note: 3,0. © getty 5/29 Kyle Walker: Immer wieder mit großem Druck auf der Außenbahn. Mit seiner Unterstützung auf der rechten Seite kam Schalke kaum klar. Defensiv verlor er jedoch einige Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 6/29 Oleksandr Zinchenko: Technisch mit dem ein oder anderen Problem in der Anfangsphase. Dann immer stärker in die Partie gekommen und mit toller Harmonie mit Sane. Note: 3,0. © getty 7/29 David Silva: Enorm sicheres Aufbauspiel mit guten Ideen. Forderte enorm viele Bälle und traute sich, diese in enge Räume zu spielen. Souveräner Auftritt. Note: 2,5. © getty 8/29 Bernardo Silva: Herausragend, wie Silva Räume erkennt und diese anläuft. Diesmal spielte er wieder mit einer Seelenruhe die gefährlichen Pässe hinter die Abwehr und traf so häufig die richtige Entscheidung. Note: 1,5. © getty 9/29 Ilkay Gündogan: Überragend, wie Gündogan mit Gegenspieler im Rücken immer die richtige Entscheidung trifft. Forderte Bälle und verteilte diese mit großer Sicherheit. Note: 2,0. © getty 10/29 Raheem Sterling: Hatte leichtes Spiel, seine Vorteile gegen Oczipka einzusetzen. Krönte sein Spiel mit zwei Scorerpunkten. Note: 2,0. © getty 11/29 Leroy Sane: Sane spielte sich in einen Rausch und konnte nicht anders, als die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der alles überragende Spieler mit drei Assists und einem Tor. Note: 1,0. © getty 12/29 Sergio Agüero: Wie eh und je enorm wuselig und sehr geschickt darin, seinen Körper einzusetzen. Eiskalt bei den Toren, die Zweikampfquote von 0 Prozent trübt das Bild ein wenig. Note: 2,0. © getty 13/29 Phil Foden: Kam nach 64 Minuten und konnte sich in mehreren Gelegenheiten in Szene setzen. Blieb beim Tor eiskalt. Note: 2,5. © getty 14/29 Gabriel Jesus: Auch Jesus kam nach 64 Minuten und durfte sich in die Torschützenliste eintragen. Ansonsten mit Mühe, sich ins Kombinationsspiel einzufügen. Note: 3,0. © getty 15/29 Fabian Delph: Delph kam zur 72. Minute, als Pep komplett ohne Innenverteidiger spielen ließ. Gegen mental am Boden liegende Schalker ohne Probleme. Note: Ohne Bewertung. © getty 16/29 SCHALKE 04 – Ralf Fährmann: Ohne Chancen beim Elfmeter. Ließ sich dann zweimal bei Gegentoren tunneln. Beim siebten Tor wieder ganz schwach. Note: 5,0. © getty 17/29 Benjamin Stambouli: War noch bester Schalker in der Hintermannschaft. Wirkte einigermaßen stabil und unaufgeregt. Das Zweikampfverhalten war okay und er war über weite Strecken der Schalker mit den meisten Ballaktionen. Note: 4,0. © getty 18/29 Jeffrey Bruma: Wirkte erst unsicher und kam zu spät in die Zweikämpfe. Verschuldete den Elfmeter, den man sicher nicht geben muss. Dann auch noch viele schlechte Entscheidungen und komplett verunsichert. Note: 5,5. © getty 19/29 Salif Sane: Begann ordentlich, aber dann auch immer wieder in leeren Räumen und ohne das korrekte Verhalten im Übernehmen der Gegenspieler. Note: 4,5. © getty 20/29 Weston McKennie: Hohe Arbeitsrate und einer der engagiertesten Schalker. Ihm war die Verunsicherung jedoch klar anzumerken. Wurde früh runtergenommen. Note: 4,0. © getty 21/29 Nabil Bentaleb: Hatte zwar viele Ballaktionen, ohne dabei in irgendeiner Form effizient zu sein. Die Körpersprache passte wieder gar nicht. Note: 5,0. © getty 22/29 Yevhen Konoplyanka: War der einzige, der einigermaßen für Entlastung sorgte. Meist fand er sich aber ohne Unterstützung wieder. Note: 3,5. © getty 23/29 Bastian Oczipka: Wahnsinnige Probleme im Stellungsspiel. Vor allem, wenn er einen größeren Raum verteidigen musste. Hätte gegen Sterling durchaus tiefer fallen können, um zu verhindern, dass Sterling die Räume attackiert. Note: 5,5. © getty 24/29 Suat Serdar: Überfordert im Mittelfeld. Nahm kaum am Spiel teil. Seine Zweikampfquote rettete ihn vor Schlimmerem. Note: 4,5. © getty 25/29 Breel Embolo: Enorm unglücklich. Ihm gelang so gut wie nichts und konnte nicht für Entlastung sorgen. Note: 4,5. © getty 26/29 Guido Burgstaller: Komplett fehl am Platz. 17 Ballaktionen und kaum sichtbar. Fraglich, wie sein Profil in diesem Spiel hätte überhaupt helfen können. Note: 5,5. © getty 27/29 Steven Skrzybski: Kam in der 69. Und konnte kaum Akzente setzen. Sehr undankbare Aufgabe. Note: 4,0. © getty 28/29 Hamza Mendyl: Kam in der 74. Minute und musste an der Schmach teilnehmen. Note: Ohne Bewertung. © getty 29/29 Cedric Teuchert: Kam in der 79. Minute und hatte keinen Einfluss mehr auf das Spiel. Note: Ohne Bewertung.

Schalke 04 fehlt es auch an Charakter

Eine Niederlage bei Champions-League-Favorit Manchester City sollte im Normalfall zwar kein zusätzliches Argument für eine Trennung vom Trainer sein - doch das 0:7-Debakel und vor allem der einer Arbeitsverweigerung gleichkommende Auftritt seines Teams lieferten genau das: Argumente gegen Tedesco.

Dabei liegt die Schalker Misere sicherlich nicht nur am Deutsch-Italiener. Die Gründe sind vielfältig. Offensichtlich fehlt es der für Millionensummen zusammengekauften Mannschaft an Qualität für Top-Fußball, aber es fehlt auch gleich mehreren Spielern an Charakter - wie zahlreiche, nicht nur öffentliche Vorfälle der letzten Wochen belegen.

Deshalb hatte der Vorschlag der Heimatzeitung WAZ auch einen gewissen Charme, lieber wie beim 1. FC Nürnberg vor rund 35 Jahren die Mannschaft auszuwechseln anstelle des Trainers. Realistisch ist so ein Neuanfang mit eigenen Talenten angesichts der hohen Erwartungshaltung auf Schalke allerdings nicht. Zumal es seit Jahren nicht gelingt, Eigengewächse und Identifikationsfiguren langfristig zu halten.

Und hier kommt Tedesco wieder ins Spiel, der die Mannschaft mehr oder weniger nach seinen Vorstellungen umbauen durfte und dabei Führungsspieler wie Benedikt Höwedes oder Naldo gehen ließ und zuletzt auch Kapitän Ralf Fährmann rasierte.

Tedesco scheint kein Mittel gegen den Absturz zu haben

Diejenigen, die für Tedesco aber die Kohlen aus dem Feuer holen sollten, sind nahezu komplett gescheitert. Exemplarisch dafür stehen die drei Neuzugänge Sebastian Rudy, Mark Uth und Omar Mascarell, die allesamt weit von ihrer Top-Form entfernt sind.

Glaubt man Insidern, so hat Tedesco inzwischen ohnehin mindestens die Hälfte der Mannschaft gegen sich aufgebracht. Und auch sonst gibt es kaum Hoffnung auf Besserung. Zuletzt verlor S04 fünfmal in Folge und kassierte dabei desaströse 21 Gegentreffer. Hält die Tendenz an, dürften zumindest die vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz bald verbraucht sein.

Der verantwortliche Mann für die Krise macht derweil seit Wochen nicht den Eindruck, als habe er ein Mittel gegen den Absturz. Auch wenn ein Trainerwechsel keine Garantie für die Wende ist, spricht spätestens nach dem desaströsen 0:7 nichts mehr für Tedesco.