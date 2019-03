FC Schalke 04 gegen Manchester City, Hinspiel: Verlauf & Ausgangssituation in der Champions League

Am Dienstag trifft der FC Schalke 04 in der UEFA Champions League erneut auf Manchester City. Hier bei SPOX erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zum Achtelfinal-Hinspiel und erfahrt, wie die Ausgangssituation für das Rückspiel aussieht.

Neben dem FC Schalke 04 befindet sich auch noch der FC Bayern München als zweite deutsche Mannschaft im Wettbewerb. Am Mittwoch trifft der FCB auf den FC Liverpool, das Hinspiel endete 0:0. Borussia Dortmund hingegen scheiterte an Tottenham Hotspur (0:3, 0:1).

Schalke 04 gegen ManCity: Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League

Der FC Schalke 04 hat das Achtelfinal-Hinspiel am 20. Februar in Gelsenkirchen mit 2:3 verloren. Nachdem Sergio Agüero (18.) die Citizen früh verdient in Führung brachte, drehten die Knappen die Partie noch vor dem Halbzeitpfiff. Nabil Bentaleb erzielte zwei Tore (38., 45.) vom Elfmeterpunkt, zuerst wurde ein Handspiel von Nicolas Otamendi geahndet und daraufhin brachte Fernadinho Salif Sane im Strafraum zu Fall.

Schließlich war Schalke 04 sogar in Überzahl, nachdem Otamendi nach einem Foul die Gelb-Rote Karte sah. Allerdings schaffte es die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco nicht, die Führung über die Zeit zu bringen. Stattdessen setzte sich das überlegene Team aus Manchester in der Schlussphase durch. Leroy Sane (85.) machte die Partie nach seiner Einwechslung wieder spannend und Raheem Sterling (90.) bescherte den Citizen letztendlich den Sieg.

ManCity hatte über 90 Minuten 66 Prozent Ballbesitz, jedoch konnte S04 53 Prozent der Zweikämpfe für sich entscheiden. Die Torschuss-Statistik führten die Gäste aber wieder deutlich mit 21:7 (6:2 on target) an.

Tore: 0:1 Agüero (18.), 1:1 Bentaleb (38., E.), 2:1 Bentaleb (45., E.), 2:2 Sane (85.), 2:3 Sterling (90.)

FC Schalke 04 vs. Manchester City: Das Achtelfinal-Rückspiel im Überblick

Datum Anpfiff Heimteam Auswärtsteam Stadion Übertragung Dienstag, der 12. März 21 Uhr Manchester City FC Schalke 04 Etihad-Stadion Sky Sport 2

SPOX bietet zudem einen Liveticker für das Achtelfinal-Rückspiel des FC Schalke 04 gegen Manchester City in der Champions League an.

Schalke 04 - Manchester City: Die Ausgangssituation für das Achtelfinal-Rückspiel

Der FC Schalke 04 muss das Achtelfinal-Rückspiel logischerweise gewinnen, um sich für das Viertelfinale der Champions League zu qualifizieren. Dabei haben die Königsblauen zumindest den Vorteil, dass sie im Hinspiel zwei Auswärtstore erzielten und ihnen somit bereits ein 1:0 oder 2:1-Sieg reichen würde. Bei einem Erfolg mit mehr als einem Treffer Vorsprung wären die Knappen direkt weiter, sollte die Partie erneut mit 3:2 enden, geht es in die Verlängerung.

Manchester City muss am Dienstag auf Kevin de Bruyne (Oberschenkelprobleme), Nicolas Otamendi (Rotsperre), John Stones und Fernandinho (beide Muskelverletzung) verzichten. Auf der anderen Seite fallen Omar Mascarell (Leistenprobleme), Daniel Caligiuri (Syndesmosebandriss) und Alessandro Schöpf (Außenbandriss) aus.

Voraussichtliche Aufstellungen:

ManCity: Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko - Gündogan - David Silva, Bernardo Silva - Sterling, Agüero, Sane

S04: Nübel - Stambouli, Sane, Nastasic - McKennie, Bentaleb, Serdar, Oczipka - Skrzybski - Embolo, Burgstaller

Champions League: Alle Achtelfinal-Spiele im Überblick

Das Parallelspiel am Dienstag zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid wird live und in voller Länge vom Streamingdienst DAZN übertragen.

