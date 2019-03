FC Bayern, News und Gerüchte - Jürgen Klopp: "Deutlich besserer Zeitpunkt für FCB"

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool sieht den FC Bayern München vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League deutlich besser in Form als noch beim Hinspiel vor drei Wochen. Bundestrainer Joachim Löw wird das Spiel in München besuchen.

Die wichtigsten News des Tages zum FC Bayern im Überblick.

Jürgen Klopp: "Deutlich besserer Zeitpunkt für FCB"

Jürgen Klopp sagte in einem Interview auf der Liverpool-Vereinshomepage über den FC Bayern: "Sie sind offenkundig in einer anderen Phase, es ist ein deutlich besserer Zeitpunkt für Bayern. Sie sind wieder Tabellenführer, sie gewinnen ihre Spiele wieder locker - sie sind wirklich zurück in der Spur, falls sie diese überhaupt je verlassen haben."

Liverpool hingegen hatte zuletzt Probleme, was der 51-Jährige nicht als Nachteil sieht: "Wir sind stark genug, ihnen einen guten Kampf zu liefern. Ich überlege: Wie können wir ihnen Probleme bereiten, die ihnen in dieser Saison noch kein Gegner bereitet hat?" Dafür brauche Liverpool "eine außergewöhnliche Leistung".

Das Hinspiel an der Anfield Road hatte 0:0 geendet. "Das bedeutet: Es ist nichts passiert", sagte Klopp. Das Vorjahresfinale der Königsklasse gegen Real Madrid hatte er mit den Reds 1:3 verloren.

Joachim Löw bei FC Bayern - FC Liverpool vor Ort

Joachim Löw wird sich das Spiel des FC Bayern gegen den FC Liverpool vor Ort in der Allianz Arena anschauen. Damit könnte Löw nur acht Tage nach der Ausbootung der früheren Weltmeister Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller erstmals wieder auf die FCB-Verantwortlichen treffen, die mit Unverständnis auf seine Entscheidung reagiert hatten.

Ob Löw ein Gespräch mit den Bayern-Bossen um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß geplant hat, ist nicht bekannt. Er sitzt bei seinen Besuchen im Münchner Stadion wie zuletzt im August beim Abschiedsspiel von Rio-Held Bastian Schweinsteiger für gewöhnlich eine Reihe unterhalb der Bayern-Chefetage. Am Mittwoch wird auch der rotgesperrte Müller auf der Tribüne Platz nehmen.

FCB-Pressekonferenz mit Niko Kovac und Manuel Neuer

Um 14.30 Uhr sprechen heute Trainer Niko Kovac und Kapitän Manuel Neuer zur Presse. SPOX tickert live.

