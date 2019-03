FC Bayern - FC Liverpool: Wer überträgt das Rückspiel heute im TV oder im LIVESTREAM?

Heute stehen die letzten Achtelfinal-Rückspiele in der Champions League auf dem Programm. In München empfängt Rekordmeister FC Bayern den englischen Traditionsverein FC Liverpool. SPOX verrät euch, wo ihr die Begegnung via TV-Übertragung und Livestream mitverfolgen könnt.

Seit 2011/12 ist der FC Bayern München Dauergast im Viertelfinale der Champions League. Ausgeschieden ist der deutsche Rekordmeister im Champions-League-Achtelfinale zuletzt vor acht Jahren. Damals setzte sich Inter Mailand nach Hin- und Rückspiel mit 4:2 gegen die Bayern durch.

FC Bayern vs. Liverpool FC: Anstoß, Spielort und Schiedsrichter-Gespann

Anpfiff der Partie FC Bayern vs. Liverpool FC ist heute um 21 Uhr in der Münchner Allianz-Arena. Die Leitung des Spiels wird von diesen vier Unparteiischen übernommen:

Schiedsrichter: Daniele Orsato

Linienrichter: Lorenzo Manganelli, Fabiano Preti

Vierter Offizieller: Marco Di Bello

Bayern München gegen FC Liverpool: Wer zeigt das als Einzelspiel, die Konferenz im TV oder im Livestream?

Das entscheidende Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League zwischen Bayern München und dem FC Liverpool wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Um die Live-Übertragung in Deutschland und Österreich kümmert sich der Pay-TV-Sender Sky. Mit den Vorberichten zum Spiel geht es um 19 Uhr los. Die Live-Übertragung des Achtelfinal-Spiels beginnt ab 20.55 Uhr. Hier alle Zeiten, Sender und das Sky-Personal auf einen Blick:

Der Mittwoch der Champions ( Sky Sport 1/Sky Sport Austria ) - Moderator: Sebastian Hellmann, Experten: Lothar Matthäus und Erik Meijer; Gäste: Michael Ballack und Boris Becker

Einzelspiel Bayern München - FC Liverpool (Sky Sport 2/Sky Sport Austria) - Kommentator: Wolff-Christoph Fuss; Co-Kommentator: Dietmar Hamann

Alle FCB-Fans, die das Spiel nicht sehen konnten, haben die Möglichkeit, sich die Begegnung auch nach Spielende bei DAZN anzugucken. Zum einen präsentieren Jan Platte (Kommentator) und Benny Lauth (Experte) alle Highlights der Begegnung ab 23.30 Uhr. Und zum anderen strahlt DAZN/DAZN Austria die Partie in voller Länge ab 0 Uhr aus.

Der DAZN-Testmonat ist immer kostenfrei. Danach ist das volle Sportangebot (UEFA Champions League, UEFA Europa League, Serie A, Premier League uvm.) für nur 9,99€/Monat verfügbar.

FC Bayern München - Liverpool FC: Mögliche Start-Aufstellungen

Niko Kovac kann für das anstehende Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals nicht mit Robben (Muskelfaserriss in der Wade) und Tolisso (Lauftraining nach Kreuzbandriss) planen. Außerdem fehlen dem FCB-Coach Joshua Kimmich (3. Gelbe Karte) und Thomas Müller (Rotsperre). Positiv ist, dass Kingsley Coman am Montag wieder ein Training am Leistungsmaximum absolvieren konnte und somit wieder im Kader steht.

FC Bayern - Voraussichtliche Aufstellung: Neuer - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Javi Martinez, Thiago - Gnabry, James, Ribery - Lewandowski

LFC-Coach Jürgen Klopp dürfte die Kader-Rückkehr von Alexander-Arnold, Milner und Lovren freuen. Mittelfeldspieler Naby Keita hingegen konnte die Reise nach München wegen einer Verletzung nicht antreteten.

Liverpool FC - Voraussichtliche Aufstellung: Alisson - Alexander-Arnold, J. Matip, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, J. Henderson, Fabinho - M. Salah, Roberto Firmino, S. Mané

© getty

Champions League: Die verbliebenen Achtelfinal-Rückspiele im Überblick

Diese Saison teilen sich Sky und DAZN die exklusiven Übertragungsrechte der Champions League. So ist es auch heute Abend. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die heutigen Achtelfinalspiele in der Konferenz, während DAZN für die Live-Übertragung eines Einzelspiels zuständig ist.

So gestaltet sich die Übertragung der heutigen Spiele im TV und im Livestream:

Anpfiff Begegnung/Übertragung Live bei Sky (Deutschland/Österreich) Live bei DAZN (Deutschland/Österreich) 21 Uhr FC Bayern - FC Liverpool Sky Sport 2 / Sky Sport Austria Highlights ab 23.30 Uhr 21 Uhr FC Barcelona - Olympique Lyon nicht als Einzelspiel DAZN / DAZN Austria 21 Uhr Konferenz Sky Sport 1 nur Einzelspiel

Das Einzelspiel sowie die Original-Konferenz bei Sky ist auch im Livestream via Sky Go zu sehen.