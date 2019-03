Champions League: Wann ist die Auslosung vom Viertelfinale?

Die Rückspiele der Achtelfinals in der Champions League finden bereits diesen Dienstag und Mittwoch statt. Spätestens am Mittwoch stehen dann also die Teilnehmer für das Viertelfinale der Champions League statt. SPOX verrät euch, wann die Runde der letzten Acht ausgelost wird.

Die Achtelfinalspiele der UEFA Champions League sind noch nicht zu Ende, doch die Termine für die Auslosung und Austragung der Viertelfinalspiele stehen bereits fest. In der Achtelfinalrunde sind viele Paarungen noch spannend. So trennten sich der FC Liverpool und der FC Bayern München torlos wie auch der FC Barcelona und Olympique Lyon. Borussia Dortmund hofft nach dem 0:3 gegen Tottenham Hotspur auf ein Wunder.

Champions League: Wo und wann wird das Viertelfinale ausgelost?

Die Auslosung für das Viertelfinale der UEFA Champions League findet am 15. März statt. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr. Auslosungsort ist Nyon in der Schweiz.

Champions League: Auslosung der Viertel- und Halbfinalspiele

Ab dem Viertelfinale der Champions League können auch Mannschaften aus dem gleichen Verband aufeinandertreffen. Zudem ist es auch möglich, dass zwei Teams aufeinandertreffen, die sich bereits in der Gruppenphase gegenüberstanden.

Bei der Halbfinal-Auslosung befindet sich pro stattfindendem Viertelfinale eine Kugel im Lostopf. Bei der Auslosung würde demnach zunächst einfach die Paarung feststehen. Beispielsweise könnte so der Sieger des zweiten Viertelfinals auf den Sieger des dritten Viertelfinals treffen.

Siegquoten in der K.o.-Phase der Champions League: Bayern auf dem Treppchen - Zweitligist in Top 10 © getty 1/16 22 Klubs haben bereits mindestens einmal den Henkelpott in die Höhe stemmen dürfen - am häufigsten Real Madrid (13). Doch das erfolgreichste Team in der CL-K.o-Phase sind die Königlichen nicht. SPOX klärt auf... © getty 2/16 PLATZ 15: FC CHELSEA - Siegquote: 34,4 Prozent (58 K.o.-Spiele, 20 Siege). © getty 3/16 PLATZ 14: AS MONACO - Siegquote: 34,7 Prozent (23 K.o.-Spiele, 8 Siege). © getty 4/16 PLATZ 13: AJAX AMSTERDAM - Siegquote: 35,29 Prozent (17 K.o.-Spiele, 6 Siege). © getty 5/16 PLATZ 12: SL BENFICA - Siegquote: 37,5 Prozent (16 K.o.-Spiele, 6 Siege). © getty 6/16 PLATZ 11: ATLETICO MADRID - Siegquote: 38,4 Prozent (26 K.o.-Spiele, 10 Siege). © getty 7/16 PLATZ 10: DEPORTIVO LA CORUNA - Siegquote: 40 Prozent (10 K.o.-Spiele, 4 Siege). © getty 8/16 PLATZ 9: BORUSSIA DORTMUND - Siegquote: 40,74 Prozent (27 K.o.-Spiele, 11 Siege). © getty 9/16 PLATZ 8: AS ROM - Siegquote: 42,86 Prozent (21 K.o.-Spiele, 9 Siege). © getty 10/16 PLATZ 7: AC MILAN - Siegquote: 42,2 Prozent (45 K.o.-Spiele, 19 Siege). © getty 11/16 PLATZ 6: MANCHESTER UNITED - Siegquote: 44,26 Prozent (61 K.o.-Spiele, 27 Siege). © getty 12/16 PLATZ 5: JUVENTUS - Siegquote: 46,3 Prozent (54 K.o.-Spiele, 25 Siege). © getty 13/16 PLATZ 4: FC BARCELONA - Siegquote: 48,1 Prozent (81 K.o.-Spiele, 39 Siege). © getty 14/16 PLATZ 3: FC BAYERN MÜNCHEN - Siegquote: 50 Prozent (84 K.o.-Spiele, 42 Siege). © getty 15/16 PLATZ 2: REAL MADRID - Siegquote: 50,56 Prozent (89 K.o.-Spiele, 45 Siege). © getty 16/16 PLATZ 1: FC LIVERPOOL - Siegquote: 56,2 Prozent (32 K.o.-Spiele, 18 Siege).

Champions League: Wann finden die Viertelfinal-Spiele statt?

Die Viertelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League werden am 9. und 10. April ausgetragen. Die Rückspiele folgen eine Woche später am 16. und 17. April.

Champions League: Der Terminkalender der Königsklasse

Hier findet ihr alle wichtigen Termine für die Champions League bis zum Finale in Madrid.