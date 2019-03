Champions League: Wann finden die Viertelfinals statt? - Wo werden die Spiele übertragen?

Am Dienstag und Mittwoch finden die letzen Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Champions League statt. SPOX verrät euch, wann es danach mit den Viertelfinals weitergeht und wo ihre diese live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Mit dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 befinden sich noch zwei deutsche Mannschaften in der Champions League. Während die Knappen am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel auf Manchester City (Hinspiel: 2:3) treffen, empfängt der FCB am Mittwoch den FC Liverpool (Hinspiel: 0:0). Borussia Dortmund ist hingegen schon am vergangenen Dienstag gegen Tottenham Hotspur (0:1) ausgeschieden, nachdem man das Hinspiel bereits mit 0:3 verloren hatte.

Champions League: Wann finden die Viertelfinals statt?

Die Viertelfinal-Paarungen der UEFA Champions League werden bereits am 15. März ausgelost. Ab 12 Uhr werden die Mannschaften aus dem Lostopf gezogen, die Veranstaltung findet in Nyon in der Schweiz statt.

Am 9. sowie 10. April geht es schließlich mit den Hinspielen in der Runde der letzten acht Teams los. Die Rückspiele werden eine Woche später, am 16. und 17. April, ausgetragen.

Champions League: Wo werden die Viertelfinals übertragen?

Die Begegnungen im Viertelfinale der UEFA Champions League werden nicht im Free-TV zu sehen sein, sondern auf dem Pay-TV-Sender Sky und vom Streamingdienst DAZN übertragen. Sky zeigt dabei alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung exklusiv, während die weiteren Parallelspiele live und in voller Länge auf DAZN ausgestrahlt werden.

Champions League: Die Achtelfinal-Begegnungen im Überblick

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Hinspiel Rückspiel Real Madrid Ajax Amsterdam 2:1 1:4 Borussia Dortmund Tottenham Hotspur 0:3 0:1 FC Porto AS Rom 1:2 3:1 Paris Saint-Germain Manchester United 2:0 1:3 Manchester City FC Schalke 04 3:2 - Juventus Turin Atletico Madrid 0:2 - FC Bayern München FC Liverpool 0:0 - FC Barcelona Olympique Lyon 0:0 -

Champions League: Der Terminplan des europäischen Wettbewerbs

Hier findet ihr alle wichtigen Termine für die Champions League bis zum Finale in Madrid: