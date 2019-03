Champions League: Manchester City gegen Schalke 04 heute im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League ist der FC Schalke 04 heute im Rückspiel gegen Manchester City gefordert. Wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der FC Schalke 04 hat das Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City mit 2:3 verloren. Mit der Niederlage im Gepäck geht es jetzt in das Rückspiel des Achtelfinals.

Schalke mit Riesen-Aufgabe im Champions-League-Rückspiel

Das Spiel heute gegen gegen Manchester City kommt zu keiner guten Zeit. Die letzten Spiele von Schalke gingen deutlich verloren und Trainer Domenico Tedesco steht derzeit schwer in der Kritik.

Die letzten Spiele von Schalke 04:

Wettbewerb Datum Gegner Ergebnis Bundesliga 08.03.2019 Bremen 2:4 Bundesliga 02.03.2019 Düsseldorf 0:4 Bundesliga 23.02.2019 Mainz 0:3 Champions League 20.02.2019 Manchester City 2:3

Manchester City haushoher Favorit

Ganz anders die Bilanz von Manchester City. Nach zuletzt zahlreichen Siegen in der Premier League ist der englische Meister voll auf Kurs Titelverteidigung. Im Spiel gegen Schalke will Pep Guardiola heute zeigen, dass er mit seinem Team auch in der Champions League ein heißer Titelkandidat ist.

City gegen Schalke: Das Achtelfinal-Rückspiel im Livestream

Das Rückspiel zwischen Pep Guardiolas City und Domenico Tedescos Schalke wird heute nicht im Free TV zu sehen sein. Im Livestream könnt ihr das Spiel ab 21 Uhr bei Sky und SkyGo ansehen, während DAZN die Partie Juventus Turin gegen Athletico Madrid heute live überträgt.

Manchester City gegen Scalke 04: Highlights und Liveticker

Nach dem Achtelfinal-Rückspiel werden die Highlights der Partie ab 23.30 Uhr auf DAZN zur Verfügung gestellt. Zusätzlich gibt es heute auch einen Liveticker hier auf SPOX, mit dem ihr auch unterwegs keine wichtige Szene verpasst.

Citizens empfangen Schalker: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Tedesco muss auf Verteidiger Daniel Caligiuri (Knöchel) und Omar Mascarell (Leiste) verzichten. Nach den zahlreichen Umstellungen in den letzten Spielen kommen heute diverse Spieler für die Startaufstellung in Frage.

Bei Manchester City fallen Nicolas Otamendi und Fernandinho aufgrund von Gelbsperren aus. Außerdem fehlen John Stones (Hüftbeschwerden) und Kevin De Bruyne (Knie).