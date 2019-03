Champions League live: Dieses Achtelfinal-Spiel zeigt DAZN heute Abend im LIVESTREAM

Zwei Achtelfinal-Rückspiele stehen heute Abend in der Champions League auf dem Programm. Im Einsatz sind der BVB, Tottenham, Real Madrid und Ajax Amsterdam. Hier erfahrt ihr, welche Begegnung live bei DAZN übertragen wird.

Heute werden die beiden ersten Viertelfinalisten der Champions League ermittelt. Morgen die nächsten beiden und am nächsten Mittwoch stehen dann alle Champions-League-Viertelfinalisten fest.

Im Rückspiel trifft der BVB im heimischen Stadion auf Tottenham Hotspur. Beim zweiten Spiel, das zeitgleich angepfiffen wird, kommt es zum Duell zwischen Real Madrid und Ajax Amsterdam.

Achtelfinale der UEFA Champions League live bei DAZN

Nur eine der beiden Begegnungen wird live bei DAZN ausgestrahlt. DAZN überträgt das Champions-League-Rückspiel Real Madrid - Ajax Amsterdam exklusiv und in voller Länge. Die Live-Berichterstattung zur Partie Borussia Dortmund vs. Tottenham Hotspur übernimmt der Pay-TV-Sender Sky (Live auf Sky Sport 2). Beide Partien sind auch in Österreich bei DAZN Austria und Sky Sport Austria zu sehen.

Mit den Vorberichten zum Spiel Real Madrid vs. Ajax Amsterdam geht es ab 20.45 Uhr los. Dieses DAZN-Personal begleitet alle Real- und Ajax-Fans durch den Champions-League-Abend:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Jan Platte

Experte: Jonas Humels

Champions-League-Rückspiele bei DAZN - Re-Live und Highlights

Aber auch nach Spielende muss man heute nicht auf Champions-League-Fußball verzichten. Bei DAZN werden nicht nur Live-Spiele übertragen, sondern auch Re-Live-Inhalte angeboten. Das heißt: Nach Abpfiff des Champions-League-Duells Real Madrid gegen Ajax Amsterdam ist das Spiel für alle deutschen und österreichischen DAZN-Kunden in voller Länge abrufbar.

Auch das Parallelspiel des BVB gegen Tottenham Hotspur ist ab 0 Uhr in voller Länge bei DAZN verfügbar. Bereits ab 23.30 Uhr liefert DAZN alle Highlights zum Spiel Borussia Dortmund vs. Tottenham. Kommentiert wird von Marco Hagemann und DAZN-Experte Benny Lauth.

Neben Live- und Re-Live-Inhalten der Champions League zeigt DAZN außerdem alle Live-Spiele der UEFA Europa League exklusiv und in voller Länge. Darüber hinaus kommen alle Fans des Tennis, Handballs oder US-Sports nicht zu kurz. Der erste Monat der Testphase ist immer kostenfrei. Danach steht das volle Angebot an Sportinhalten für 9,99€ im Monat zur Verfügung.

Real Madrid - Ajax Amsterdam: Die Spieldaten im Überblick

Das entscheidende Champions-League-Rückspiel zwischen Real Madrid und Ajax Amsterdam wird heute um 21 Uhr angepfiffen. Real empfängt Ajax im heimischen Santiago Bernabeu in Madrid, das ein Fassungsvermögen von 81.044 Plätzen hat.

© getty

Real Madrid vs. Ajax Amsterdam: Team-Aufstellungen

Große personelle Veränderungen im Vergleich zum Hinspiel in Amsterdam wird es voraussichtlich bei beiden Teams nicht geben. Einzig Sergio Ramos fehlt den Königlichen aufgrund einer Gelben Karte aus dem Hinspiel. Nach Ansicht der UEFA provozierte Ramos die Verwarnung bewusst, weswegen er im Falle eines Weiterkommens auch im Viertelfinal-Hinspiel gesperrt sein würde.

Mögliche Aufstellung - Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon - Casemiro, Modric, Kroos - Vinicius, Benzema, Lucas

Courtois - Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon - Casemiro, Modric, Kroos - Vinicius, Benzema, Lucas Mögliche Aufstellung - Ajax Amsterdam: Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - De Jong, Schöne - Neres, van de Beek, Ziyech - Tadic

Vergangene Duelle zwischen Real Madrid und Ajax Amsterdam

Hier ein Überblick der vergangenen fünf direkten Vergleiche beider Teams in der Champions League: