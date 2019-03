Champions League: Die Wettquoten der Buchmacher für das Achtelfinale

Vier der acht Achtelfinal-Begegnungen stehen in dieser Woche in der Champions League auf dem Programm, die restlichen vier folgen nächste Woche. Da in der Welt des Sports gerne gewettet wird, liefert euch SPOX alle Informationen zu den Wettquoten der Buchmacher.

Von allen Achtelfinal-Teilnehmern der Champions League hat der BVB nach der 0:3-Pleite die mit Abstand schwierigste Ausgangsposition vor dem Rückspiel. Auch Manchester United hat sich im Hinspiel im Old Trafford mit einem 0:2 gegen Paris Saint-Germain nicht mit Ruhm bekleckert. Dies wirkt sich auch auf die Wettquoten aus, denn bei der einen oder anderen Paarung sind sich die Buchmacher sicher über den Ausgang der Begegnung. Wir werfen einen Blick auf die Quoten.

Siegquoten in der K.o.-Phase der Champions League: Bayern auf dem Treppchen - Zweitligist in Top 10 © getty 1/16 22 Klubs haben bereits mindestens einmal den Henkelpott in die Höhe stemmen dürfen - am häufigsten Real Madrid (13). Doch das erfolgreichste Team in der CL-K.o-Phase sind die Königlichen nicht. SPOX klärt auf... © getty 2/16 PLATZ 15: FC CHELSEA - Siegquote: 34,4 Prozent (58 K.o.-Spiele, 20 Siege). © getty 3/16 PLATZ 14: AS MONACO - Siegquote: 34,7 Prozent (23 K.o.-Spiele, 8 Siege). © getty 4/16 PLATZ 13: AJAX AMSTERDAM - Siegquote: 35,29 Prozent (17 K.o.-Spiele, 6 Siege). © getty 5/16 PLATZ 12: SL BENFICA - Siegquote: 37,5 Prozent (16 K.o.-Spiele, 6 Siege). © getty 6/16 PLATZ 11: ATLETICO MADRID - Siegquote: 38,4 Prozent (26 K.o.-Spiele, 10 Siege). © getty 7/16 PLATZ 10: DEPORTIVO LA CORUNA - Siegquote: 40 Prozent (10 K.o.-Spiele, 4 Siege). © getty 8/16 PLATZ 9: BORUSSIA DORTMUND - Siegquote: 40,74 Prozent (27 K.o.-Spiele, 11 Siege). © getty 9/16 PLATZ 8: AS ROM - Siegquote: 42,86 Prozent (21 K.o.-Spiele, 9 Siege). © getty 10/16 PLATZ 7: AC MILAN - Siegquote: 42,2 Prozent (45 K.o.-Spiele, 19 Siege). © getty 11/16 PLATZ 6: MANCHESTER UNITED - Siegquote: 44,26 Prozent (61 K.o.-Spiele, 27 Siege). © getty 12/16 PLATZ 5: JUVENTUS - Siegquote: 46,3 Prozent (54 K.o.-Spiele, 25 Siege). © getty 13/16 PLATZ 4: FC BARCELONA - Siegquote: 48,1 Prozent (81 K.o.-Spiele, 39 Siege). © getty 14/16 PLATZ 3: FC BAYERN MÜNCHEN - Siegquote: 50 Prozent (84 K.o.-Spiele, 42 Siege). © getty 15/16 PLATZ 2: REAL MADRID - Siegquote: 50,56 Prozent (89 K.o.-Spiele, 45 Siege). © getty 16/16 PLATZ 1: FC LIVERPOOL - Siegquote: 56,2 Prozent (32 K.o.-Spiele, 18 Siege).

Champions League: Die Wettquoten des Achtelfinals im Überblick

Hier findet ihr eine Übersicht über die Wettquoten der Buchmacher. Die Quoten wurden dem Wettanbieter bwin entnommen. Während die Quote für die eine oder andere Paarung keine Überraschung ist, sind manche Quoten doch etwas verwunderlich. So sehen die Buchmacher den FC Barcelona gegen Olympique Lyon im Camp Nou klar im Vorteil. Das leuchtet durchaus ein. Das Hinspiel endete 0:0.

Der BVB muss einen 0:3-Rückstand gegen Tottenham Hotspur aufholen. Auch wenn das Spiel im Signal Iduna Park stattfindet, ist ein Weiterkommen recht unwahrscheinlich, die Quote ist dennoch in Ordnung.

Datum Heimmannschaft Sieg Heim Remis Sieg Auswärts Auswärtsmannschaft 05.03.2019 Borussia Dortmund 1,95 3,80 3,60 Tottenham Hotspur 05.03.2019 Real Madrid 1,62 4,10 5,25 Ajax Amsterdam 06.03.2019 FC Porto 2,00 3,60 3,70 AS Rom 06.03.2019 Paris Saint-Germain 1,50 4,60 6,00 Manchester United 12.03.2019 Juventus Turin 1,72 3,50 5,00 Atletico Madrid 12.03.2019 Manchester City 1,15 7,00 16,50 FC Schalke 04 13.03.2019 FC Barcelona 1,25 5,75 10,50 Olympique Lyon 13.03.2019 FC Bayern München 2,05 3,60 3,30 FC Liverpool

Die Wettquoten wurden am 04.03.2019 um 23 Uhr abgerufen. Es wird keinerlei Haftung übernommen.

Champions League: Die Ergebnisse der Achtelfinal-Hinspiele im Überblick

Alle Ergebnisse der Achtefinal-Hinspiele der Champions League:

Datum/Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis Di., 12.02.19 Manchester United Paris Saint-Germain 0:2 Di., 12.02.19 AS Roma FC Porto 2:1 Mi., 13.02.19 Tottenham Hotspur Borussia Dortmund 3:0 Mi., 13.02.19 Ajax Amsterdam Real Madrid 1:2 Di., 19.02.19 Olympique Lyon FC Barcelona 0:0 Di., 19.02.19 FC Liverpool FC Bayern 0:0 Mi., 20.02.19 Schalke 04 Manchester City 2:3 Mi., 20.02.19 Atletico Madrid Juventus Turin 2:0

Champions-League-Achtelfinale live: Übertragung der Spiele im TV und Liveticker

Im Free-TV werden die Achtelfinalspiele der Champions League nicht übertragen. Der Pay-TV Sender Sky und der Streamingdienst DAZN besitzen alle exklusiven Übertragungsrechte die Champions League. Neben zwei Einzelspielen überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Achtelfinal-Rückspiele in der Konferenz. Die Live-Spiele, die nicht auf Sky laufen, zeigt DAZN.

Anstoß Heim Auswärts Live-Übertragung (Deutschland) Live-Übertragung (Österreich) Di., 21 Uhr Borussia Dortmund Tottenham Hotspur Sky Sport 2 und SkyGo Sky Sport Austria Di., 21 Uhr Real Madrid Ajax Amsterdam DAZN DAZN Austria Mi., 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester United Sky Sport 2 und SkyGo Sky Sport Austria Mi., 21 Uhr FC Porto AS Roma DAZN DAZN Austria

Wer keine Möglichkeit haben sollte, die Spiele vor dem Bildschirm zu verfolgen, kann jederzeit den ausführlichen Liveticker bei SPOX mitverfolgen. Hier geht es zum Liveticker der Champions League von SPOX.