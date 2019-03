Champions League, Auslosung heute live: TV-Übertragung oder LIVESTREAM?

Nachdem seit Mittwoch alle Viertelfinal-Teilnehmer der UEFA Champions League feststehen, werden am heutigen Freitag die Spielpaarungen ausgelost. SPOX informiert euch über Uhrzeit, Live-Übertragung und liefert euch einen Überblick aller Viertelfinalisten.

Vor zwei Tagen wurden alle Viertelfinalisten der Champions-League-Saison 2018/19 ermittelt. Auch das letzte deutsche Team hat sich am Mittwoch endgültig aus der Champions League verabschiedet.

Durch die Heim-Niederlage des FC Bayern stellt Deutschland zum ersten Mal seit 13 Jahren keinen Vertreter im Achtelfinale der UEFA Champions League.

Champions League: Alle Viertelfinalisten im Gesamtüberblick

Vier Mannschaften aus England, eine italienische, eine niederländische sowie je ein Team aus Spanien und Portugal kämpfen um die Krone in der Königsklasse.

Hier eine Übersicht aller Teams, die das Achtelfinale überstanden haben und im Viertelfinale stehen:

Nation Team England FC Liverpool England Manchester City England Manchester United England Tottenham Hotspur Italien Juventus Turin Niederlande Ajax Amsterdam Spanien FC Barcelona Portugal FC Porto

Champions League, Auslosung live: Übertragung im TV oder im LIVESTREAM?

Die Auslosung des Champions-League-Viertelfinals wird am Freitag im TV und im LIVESTREAM zu sehen sein. Im Free-TV gibt es eine Live-Übertragung auf Sky Sport News HD und Eurosport. Aber auch DAZN ist am Freitag-Vormittag mit von der Partie und überträgt die Viertelfinal-Auslosung in voller Länge.

So wird die Auslosung des Champions-League-Viertelfinals im Detail übetragen:

Uhrzeit Ereignis Free-TV Livestream 12 Uhr Auslosung des Champions-League-Viertelfinals Sky Sport News, Eurosport DAZN

Champions League, Auslosung: Wo und wann wird ausgelost?

Die Auslosungs-Zeremonie findet im UEFA-Hauptsitz im schweizerischen Nyon statt. Mit Beginn um 12 Uhr werden dort unter anderem die Loskugeln für das Viertelfinale der UEFA Champions League gezogen. Aber auch die Halbfinal-Duelle werden heute bereits in Nyon ausgelost.

An selber Stelle kommt es im Anschluss zur Ziehung der Spielpaarungen des Europa-League-Viertelfinals.

UEFA Champions League - Alle Termine bis zum Finale

Das Finale der UEFA Champions League wird in diesem Jahr in Spaniens Hauptstadt Madrid ausgetragen. Genauer in der Heimspielstätte von Atletico Madrid, dem Wanda Metropolitano.

© getty

Die einzelnen K.o.-Runden der Champions League mit den Spielterminen:

Termine Datum Viertelfinale, Hinspiele 9./10. April 2019 Viertelfinale, Rückspiele 16./17. April 2019 Halbfinale, Hinspiele 30. April/1. Mai 2019 Halbfinale, Rückspiele 7./8. Mai 2019 Finale in Madrid 1. Juni 2019

Champions League 2018/19: Die Top-Torjäger

Das sind die bisher erfolgreichsten Torjäger in der laufende Champions-League-Saison 2018/19: