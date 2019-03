BVB vs. Tottenham Hotspur live im TV: Live-Übertragung des Rückspiels der Champions League

Am Dienstag wird der BVB gegen Tottenham versuchen, das Unmögliche möglich zu machen und doch noch ins Champions-League-Viertelfinale einzuziehen. Wir zeigen euch, wer das Spiel überträgt und wo es nach Spielende alle Highlights der Partie gibt.

Borussia Dortmund steht im Champions-League-Achtelfinale vor einer wahren Herkules-Aufgabe. Der BVB muss am Dienstag die 0:3-Klatsche aus dem Hinspiel wettmachen.

Die Generalprobe lief für beide Teams nicht wie gewünscht. Der BVB hat in der Liga am 24. Spieltag sein Spiel in Augsburg überraschend mit 1:2 verloren. Die Spurs schafften derweil im Heimspiel gegen den FC Arsenal zumindest ein 1:1.

Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur

Anpfiff der Partie BVB vs. Tottenham Hotspur ist am Dienstag um 21 Uhr. Im heimischen Signal-Iduna-Park werden die Dortmunder auf die volle Unterstützung der 80.000 BVB-Fans zählen können.

© getty

BVB vs. Tottenham Hotspur live: Übertragung der Partie im TV

Seit der laufenden Champions-League-Saison 2018/19 gibt es keine Live-Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen mehr. Auch das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Dortmund und Tottenham überträgt kein Free-TV-Sender live. Diese Champions-League-Partie wird ausschließlich vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Das gilt für Deutschland und Österreich.

So sieht es im Einzelnen mit der Live-Übertragung des Spiels BVB vs. Spurs aus:

Anpfiff Heim Auswärts Live-Übertragung in Deutschland Live-Übertragung in Österreich 21 Uhr Borussia Dortmund Tottenham Hotspur Sky Sport 2 und SkyGo Sky Sport 2/Sky Sport Austria und SkyGo

Neben der Partie BVB vs. Tottenham kann in der Sky-Konferenz auch das Parallelspiel zwischen Real Madrid und Ajax Amsterdam live geschaut werden. Die ganze Partie gibt es auf DAZN zu sehen.

Borussia Dortmund vs. Tottenham Hotspur: Highlights zum Spiel

Alle BVB-Fans, die das Spiel live verpasst haben, können sich die Highlights noch einmal bei DAZN zu Gemüte führen. Ab 23.30 Uhr sind die Spiel-Highlights bei DAZN verfügbar. Ab 0 Uhr gibt es die Begegnung dann auch in voller Länge bei DAZN. Folgendes DAZN-Personal ordnet den Spielverlauf nach Abpfiff für euch ein:

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Benny Lauth

Neben ausgewählten Live-Spielen der Champions League zeigt DAZN in dieser Saison alle Spiele der UEFA Europa League im Livestream. Außerdem gibt es Live-Inhalte aus der Premier League, der Primera Division und der Ligue 1. DAZN ist im ersten Monat immer kostenfrei. Danach ist das volle Angebot an Live- und Re-Live-Inhalten für 9,99€/Monat verfügbar.

BVB vs. Spurs - Direkter Vergleich

Alle bisherigen Champions-League-Duelle zwischen Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur endeten bislang zu Gunsten der Londoner. Nur in der Europa League konnte der BVB bislang Siege gegen Tottenham davontragen.

Alle bisherigen Aufeinandertreffen in der UEFA Champions League:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 13.02.19 Tottenham Hotspur Borussia Dortmund 3:0 21.11.17 Borussia Dortmund Tottenham Hotspur 1:2 13.09.17 Tottenham Hotspur Borussia Dortmund 3:1

Die Bilanz - direkter Vergleich in der UEFA Europa League:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 17.03.16 Tottenham Hotspur Borussia Dortmund 1:2 10.03.16 Borussia Dortmund Tottenham Hotspur 3:0

Champions-League-Tabelle nach der Gruppenphase: BVB und Tottenham Hotspur

Borussia Dortmund nach der CL-Gruppenphase:

Pl. Team Sp. S U N Tordiff. Pkt. 1 Borussia Dortmund 6 4 1 1 +8 13 2 Atlético Madrid 6 4 1 1 +3 13 3 FC Brügge 6 1 3 2 +1 6 4 AS Monaco 6 0 1 5 -12 1

Tottenham Hotspur nach der CL-Gruppenphase: