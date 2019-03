BVB nach Champions-League-Aus gegen Tottenham: Ein 0:1 als Maßstab fürs große Ziel 

Der BVB verliert trotz guter Leistung erneut gegen Tottenham Hotspur. Das Spiel soll den weiteren Saisonverlauf dennoch positiv beeinflussen.

Minutenlang feierten die Fans auf der Südtribüne ihre Mannschaft. Sie klatschten Beifall und sangen unüberhörbar von der Meisterschaft. Wären da nicht noch die Spieler von Borussia Dortmund gewesen, die mit hängenden Köpfen auf dem Rasen standen, man hätte glatt vergessen können, dass der BVB gerade das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Tottenham Hotspur 0:1 verloren hatte und damit aus der Königsklasse ausgeschieden war.

Die Ausgangslage war bereits im Vorfeld denkbar schlecht. Das Hinspiel im Londoner Wembley-Stadion hatten die Schwarz-Gelben vor drei Wochen ebenso unnötig wie verdient mit 0:3 verloren. Nicht weniger als ein Fußballwunder wäre am Dienstag also vonnöten gewesen, um das Handicap noch wettzumachen. Ein Wunder, an dem der BVB in der ersten Halbzeit einerseits kräftig schnupperte. Ein Wunder, das andererseits zu jedem Zeitpunkt des Abends in weiter Ferne lag.

Wenn, ja wenn, das Spiel "in der ersten Halbzeit mit ein, zwei Toren für uns in die richtige Richtung gelaufen wäre", sagte Sebastian Kehl später in den Katakomben des Westfalenstadions, "dann wäre mal wieder ein Wunder von Dortmund möglich gewesen." Dass sich die Formulierungen des Leiters der Lizenzspielerabteilung der Borussia im Konjunktiv bewegten, war einzig der Chancenverwertung geschuldet.

BVB: Mentalität und Intensität als Basis

Der BVB erspielte sich insbesondere zwischen der 20. und 46. Minute zahlreiche Möglichkeiten, scheiterte aber immer wieder an einem herausgestreckten Bein, an einem eingedrehten Rücken - oder am blendenden Tottenham-Keeper Hugo Lloris. 19:5 Schüsse für die Dortmunder lautete die Bilanz am Ende, bloß im Tor landete kein einziger der durchaus gefährlichen Dortmunder Versuche.

"Lloris hat hervorragend gehalten. Wir hatten unfassbar viele Chancen, haben es aber nicht geschafft, das Tor zu erzielen", meinte Kapitän Marco Reus. "Wir müssen eine Chance nutzen, dann sieht es anders aus", sagte Sportdirektor Michael Zorc. "Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Torchancen. Es ist eine gute Sache, solche Möglichkeiten zu kreieren, aber leider haben wir kein Tor gemacht", bilanzierte Trainer Lucien Favre.

An diesem Abend wäre mehr möglich gewesen, da waren sich alle einig. Es wurde über verpasste Möglichkeiten und mögliche Auswirkungen einer höheren Effizienz philosophiert, es war aber auch die Rede von Stolz und Leidenschaft, von Mentalität und Intensität. Denn ebenjene Dinge, manche nennen sie die Grundtugenden des Fußballs, hatte der BVB zuletzt zumindest teilweise vermissen lassen. Nicht aber gegen Tottenham.

Einzelkritiken und Noten zu BVB - Tottenham Hotspur © getty 1/29 Dortmund erarbeitete sich Chance um Chance - Hugo Lloris und Jan Vertonghen vereitelten Chance um Chance. Harry Kane ist der erste Verteidiger und einzige Torschütze. Die Einzelkritiken und Noten zu Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur. © getty 2/29 Roman Bürki: Musste im gesamten Spiel nicht einmal eingreifen und war beim Gegentreffer durch Kane chancenlos (48.). Note: 3,5. © getty 3/29 Marius Wolf: Mit Offensivdrang immer wieder an gefährlichen Aktionen beteiligt, allerdings ohne die nötige Präzision in der letzten Aktion. Keine seiner sieben Flanken kam an. Verlor 24 Mal den Ball und leistete sich defensiv unnötige Fehler. Note: 4,5. © getty 4/29 Julian Weigl: Bekam den Vorzug vor Dan-Axel Zagadou und rechtfertigte seine Aufstellung. Hatte eine Doppelchance nach starker Reus-Flanke und war dabei zweimal im Pech gegen den blendenden Hugo Lloris (33.). Klärte gut gegen Harry Kane (39.). Note: 3. © getty 5/29 Manuel Akanji: Präsentierte sich bis zur Pause als Ruhepol solide im Aufbauspiel ohne Ausreißer nach oben oder unten, rückte dann vor dem 0:1 unglücklich aus der Viererkette und öffnete Kane somit den Raum. Note: 4. © getty 6/29 Abdou Diallo: Spielte im Dortmunder 4-1-4-1 als Linksverteidiger und machte seine Sache defensiv ordentlich, war allerdings - von den beiden Innenverteidigern abgesehen - bei den zahlreichen Angriffen in der ersten Halbzeit wenig wirkungsvoll. Note: 4. © getty 7/29 Axel Witsel: Einziger defensiver Mittelfeldspieler hinter den fünf Offensiven. Überzeugte wie gewohnt mit Präsenz und Zweikampfhärte, leistete sich aber ein paar ungewohnte Fehlpässe. Note: 3. © getty 8/29 Jadon Sancho: Kam in der 37. zu seiner ersten Möglichkeit, die seine letzte bleiben sollte. Am Dienstagabend ohne jenen Spielwitz, der ihn in dieser Saison so sehr auszeichnet. Note: 4. © getty 9/29 Mario Götze: Spielte viele gute Bälle und scheiterte mit seinem Versuch an Lloris (34.). Gerade in Halbzeit eins präsent und gut im Offensivspiel, dazu teilweise mit wichtigen Ballgewinnen. Note: 2,5. © getty 10/29 Marco Reus: Stets kombinationsfreudig und an den ersten drei semigefährlichen Aktionen ebenso beteiligt wie an der ersten echten Chance nach Doppelpass mit Guerreiro (21.). Zudem mit einer sehenswerten, aber abgefälschten Volleyabnahme (34.). Note: 3,5. © getty 11/29 Raphael Guerreiro: Guter Auftritt als linkes Glied in Dortmunds offensiver Mittelfeldreihe. Stark vor allem in den Kombinationen auf engstem Raum, zudem mit Überraschungsmomenten. Nach 62 Minuten ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 12/29 Paco Alcacer: Über weite Strecken unsichtbar. Kam im Vergleich zu seinen Kollegen relativ selten zum Abschluss und ließ bei seinen beiden Versuchen Schärfe wie Präzision gleichermaßen vermissen (44. und 89.). Note: 4,5. © getty 13/29 Christian Pulisic: Ersetzte nach 62 Minuten Wolf und spielte fortan nach taktischer Umstellung auf Dreierkette im rechten Mittelfeld. Dabei meist ohne Durchschlagskraft. Köpfte aus aussichtsreicher Position übers Tor (75.). Note: 4. © getty 14/29 Jacob Bruun Larsen: Kam für Guerreiro ins Spiel (62.), ordnete sich zunächst als zweite Spitze neben Alcacer ein, blieb aber blass. Note: 4,5. © getty 15/29 Thomas Delaney: Nach 74 Minuten für Reus eingewechselt und ohne nennenswerte Aktionen. Keine Bewertung. © getty 16/29 Hugo Lloris: War der Garant dafür, dass Tottenham ohne Gegentor in die Halbzeit ging. Spektakulär waren seine Reflexe bei den Schüssen von Reus (23.), Weigl (33.) und Götze (34.). Insgesamt zeigte Lloris sieben Paraden. Note: 1,5. © getty 17/29 Toby Alderweireld: Der unauffälligste der drei Tottenham-Innenverteidiger. Fehler leistete er sich aber keinen. Note: 3,5. © getty 18/29 Davinson Sanchez: Im Derby gegen Arsenal patzte er noch folgenschwer, diesmal eine souveräne Vorstellung. Sanchez glänzte mit wichtigen Ballgewinnen und sicherem Passspiel. Stark auch im Kopfballspiel. Note: 2,5. © getty 19/29 Jan Vertonghen: Unfassbare Leistung des linken der drei Innenverteidiger! Defensiv rettete er einige Male in höchster Not - etwa in der 11. gegen Reus. Gewann starke 83 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 1,5. © getty 20/29 Serge Aurier: In der 26. Minute begann er mit Zeitspiel, indem er einen Einwurf exorbitant hinauszögerte. Kurz darauf musste er nach einem Foul behandelt werden. Im Spiel stets etwa wild - sowohl offensiv, als auch defensiv. Note: 3,5. © getty 21/29 Harry Winks: Etliche Male löste er sich gekonnt aus dem Dortmunder Pressing. Sehr sicher im Passspiel (93 Prozent). In der 55. wurde Winks angeschlagen ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 22/29 Moussa Sissoko: Im Vergleich zu Winks deutlich hektischer im Aufbauspiel. Dafür brachte er eine kämpferische Note ins Spurs-Spiel. Mit einem starken Pass bereitete er Kanes 1:0 vor. Note: 2,5. © getty 23/29 Ben Davies: In der Anfangsphase hatte der Linksverteidiger seine Mühe mit Gegenspieler Sancho, bekam ihn aber bald in den Griff. In der 33. mit einer ganz wichtigen Klärungsaktion bei einem Schuss von Weigl. Note: 3,5. © getty 24/29 Christian Eriksen: In der 31. zeigte er mit einem Pass auf Son seine ganze Klasse - ansonsten ideenlos und vor allem in der Defensive gefordert. Griff Dortmund an, rückte Eriksen auf eine Höhe mit Winks und Sissoko. Note: 4. © getty 25/29 Heung-Min Son: In der 31. lief er alleine auf Bürki zu, schoss aber links vorbei. Ungefähr zu dieser Zeit wurde er aus dem Sturmzentrum ins linke Mittelfeld beordert, um Davies zu unterstützen. Rieb sich in etlichen Zweikämpfen auf. Note: 4. © getty 26/29 Harry Kane: In der ersten Halbzeit der erste Verteidiger bei Tottenhams Abwehrschlacht. Mit seiner körperlichen Präsenz fixierte er einige Bälle und gab seinem Team so Zeit zum Durchatmen. Mit dem ersten Schuss markierte er das 1:0 (49.). Note: 2,5. © getty 27/29 Eric Dier: Kam in der 55. für Winks ins Spiel. Sein Auftrag: die Führung verteidigen. Dabei half Dier tatkräftig und zweikampfstark mit. Note: 3. © getty 28/29 Eric Lamela: In der 71. für Son eingewechselt. Brachte noch etwas Schwung ins Offensivspiel von Tottenham. Keine Bewertung. © getty 29/29 Danny Rose: Wurde in der 83. für Eriksen eingewechselt, um noch etwas Zeit von der Uhr zu nehmen. Keine Bewertung.

BVB-Torhüter Roman Bürki: "Ich bin sehr stolz"

"Wenn man gesehen hat, wie wir die erste Halbzeit angegangen sind und wie viel Energie im Stadion war, war das schon sehr, sehr, sehr gut, auf sehr hohem Niveau", sagte Mario Götze. "Ich bin sehr stolz, wie wir gespielt haben. Wir sind von Anfang an super aufgetreten, haben aggressiv gespielt, nach vorne gepresst. Tottenham hat schon in der ersten Halbzeit auf Zeit gespielt, das ist ein gutes Zeichen", resümierte Roman Bürki.

Zum mittelschweren Bruch im Spiel kam es in der 48. Minute, als Harry Kane in einer Aktion das verkörperte, was dem BVB am Dienstag wie schon im Hinspiel fehlte: die Durchschlagskraft.

"Er ist ein Biest. Ein Spieler, den jedes Team der Welt gerne in seinen Reihen hätte. Die Spurs haben auf die eine Chance gewartet. Und wenn man Kane vorne drin hat, kann man das so machen. Sie wussten, dass er treffen wird, und so ist es dann auch gekommen", meinte Bürki weiter.

Sebastian Kehl: "Diese Leistung muss die Benchmark für die Bundesliga sein"

Das Gegentor, so der Keeper, sei der Knackpunkt gewesen. "Danach war der Stecker gezogen. Da fehlte dann der Glaube, fünf Tore zu machen", ergänzte Zorc. Dortmund spielte fortan zwar weiter nach vorne, kam aber kaum noch zu so klaren Möglichkeiten wie noch im ersten Durchgang.

Und dennoch war es in Summe die beste Leistung der Borussen im Jahr 2019. Eine Leistung, mit der man die Bundesligaspiele gegen Nürnberg (0:0) und Augsburg (1:2) womöglich anders gestaltet hätte. Aber auch diese Vermutung ist rein hypothetisch. Sicher ist nur: Der BVB kann und muss auf dieser Leistung, auf diesem 0:1, aufbauen.

"Man muss der Mannschaft vor allem für die erste Halbzeit ein Kompliment machen, aber diese Leistung muss auch die Benchmark für die Bundesliga sein. Das sind die Leidenschaft und die Intensität, die die Mannschaft zeigen kann - und damit müssen wir am Samstag wieder anfangen", forderte Kehl in aller Deutlichkeit. Denn nur so werden die Borussen in der Bundesliga eine realistische Chance haben, ihr großes Ziel, das insbesondere nach den vergangenen Wochen niemand klar benennen mag, zu erreichen.